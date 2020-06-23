Главная дачница России Октябрина Ганичкина развеивает мифы садоводов

Главная дачница России Октябрина Ганичкина — телеведущая и писательница, кандидат сельскохозяйственных наук рассказывает о том, чем вреден навоз, разъясняет почему она не укрывает растения черным материалом и зачем мульчирует кострой конопли.

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Лайфхаки от Октябрины Ганичкиной

— Вы противница чёрного цвета, чтобы укрывать саженцы, растения?

— Некоторые уже устелили свои грядки черным материалом. Знаете, если рубероид и пленка (землянику накрывают), мне это очень не нравится. Это как-то неестественно. Земли не видать, корневая система плохо дышит. И всё равно там слизни какие-то собираются. И вообще, я не люблю на огороде черноту. Вот сейчас можно мульчировать все посадки. Знаете, костра конопли — это конопля, стебелёчки высушенные, их мелко-мелко разрубили, вот их можно использовать. И это мульчирование что даёт? Если мы пролили ведро на куст розы, например, и замульчировали, то влага в корневой системе сохраняется чуть не 10 или даже 12 дней. Вы можете съездить в отпуск, приедете, а ваши растения растут, цветут, и никто их не поливал. Очень хорошее это мульчирование. Огурцы мульчируем, то есть все влаголюбивые замульчируем — и на пользу. Я всем огородникам советую.

— Где-то с месяц назад у нас было интервью с двумя специалистами по высадке семян. Даже будучи друзьями, они между собой поспорили. Один говорит, что в советское время были лучше семена, а другой — что и сейчас можно найти неплохие. Вы как сами считаете?

В советское время, помню, идёшь на рынок, и там пакетики из газеты делали, и вместо редиса непонятно что купишь. Под моим именем — от Октябрины Ганичкиной — есть теперь семена. Кто из огородников покупал, мне благодарны: все семена всхожие, и всё растет прекрасно.

— А у вас семена цветов или овощей?

— И цветы, и все овощные культуры. Ассортимент такой, если вы будете просто читать, вам не хватит месяца чтобы узнать какие у нас культуры есть. Сейчас в огороде можно всё выращивать: и арбузы, и дыни, и разные огурцы (и партенокарпические, и пчелоопыляемые), и помидоры до двух кило, и черри. Ветка черри может быть метр. Представляете, вся в помидорах. У меня сейчас помидоров много растёт, две теплички. Они, правда, уже старые, надо менять. Некогда ими заняться, но у меня всегда помидоры просто шикарные, вкусные — настоящие.

— Я родился и вырос на Кубани. Помидоры там бывают недозрелые, зеленые, давленные, но они все были вкусные. Приехав в Москву я вдруг обнаружил, что помидоры бывают "стеклянные". От чего это зависит?

— Если вы навозом помидоры кормите, получаете такой результат. У нас ещё многие огородники недопонимают этого.

Дорогие садоводы и огородники, пожалуйста, не кормите помидоры навозом. Они будут жидкие, невкусные или вообще не созреют.

В молодости, когда работала агрономом, ещё опыта не было, тоже навоз применяла. А сейчас у меня только органические удобрения, такие как гумат калия, жидкие минеральные удобрения. Например, я не перегной в теплицу добавляю (навозный или какой-то ещё), или, не дай бог, в помидорную теплицу добавить какой-то навоз (куриный помёт или какой там ещё). Я только на чистом торфе выращиваю.

- А что касается вообще биотехнологий, ГМО, генномодифицированной продукции?

— У нас нет их.

— Но вы к этому как относитесь? Говорят, что в ЕС это допустимо.

У нас в семеноводстве этого нет. Ничего страшного, говорят, но у нас, в России пока настоящие семена, естественным образом выращенные, без ГМО.

Беседовал Игорь Буккер