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Автор Игорь Буккер

Что сеет главная дачница Октябрина Ганичкина в июне, как растит урожай

Садоводство » Советы

Что посадить в начале летнего сезона и как ухаживать за растениями и деревьями в течение лета, чтобы получить достойный урожай, рассказывает главная дачница России, телеведущая, писательница, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина.

— Судя по информации из Сети, вы, московская девушка, которая училась в Новосибирске, тоже крупном городе, в Институте автоматики и электрометрии, вдруг (или, может быть, не вдруг) стали кандидатом сельхознаук и… главной дачницей страны?

— Знаете, всё-таки не так. Я окончила техникум, вышла замуж и с мужем уехала в совхоз. Мне было 18 лет, когда я поехала работать агрономом. Пока я трудилась в совхозе "Кадниковский" Сысертского района Свердловской области, я поступила заочно в сельскохозяйственный институт. Окончила его с отличием и поступила в аспирантуру. Даже не поступила, мне дали путевку без экзаменов. Окончила ленинградскую аспирантуру. В Ленинграде пять лет училась и тоже была агрономом. Так что я всю жизнь работала агрономом и заодно училась. Я сама уралка, там и родилась. Один товарищ предложил: "Октябрина, приезжай в Москву". Я говорю: "С удовольствием". И вот так я попала в Москву.

На самом деле я чисто сельскохозяйственная, чисто земельная. С детства с землей и до сих пор роюсь, как крот, в земле. Никаких технических вузов у меня не было.

— Понятно. Значит, информация была неверной. Вас довольно много в Сети. Вы сами ведете свой канал, часто выступаете на других, пишете книги. Сейчас начало лета, что бы вы посоветовали людям, которые хотят на земле что-то посадить и вырастить? Москва, Подмосковье — потому что страна наша огромная и повсюду разные условия.

— Давайте возьмем среднюю полосу. У нас зима прошла почти без снега, земля совершенно сухая. А в прошлом году у нас был огромный урожай яблок. Вообще, фруктов всяких. В этом сезоне у моих соседей и у меня яблок нет, слив нет, вишни, черешни — чуть-чуть. А почему? Потому что деревья не получили влаги. Это главная причина. Всем садоводам-огородникам я советую: надо все наши плодово-ягодные культуры подготовить на следующий сезон, чтобы хоть в следующем сезоне мы яблоки получили и другие фрукты. Хотя дожди были, но они не пролили должную глубину. Поэтому надо поливать всё лето, но не то чтобы прямо до осени, — полить все плодово-ягодные культуры и многолетники.

И кормить, кормить и кормить органическими удобрениями и хорошими минеральными удобрениями. Так можно сад подготовить. Сейчас деревья растут, плодов нет, поэтому быстро получаются ветки скелетные, первого порядка, второго порядка обрастающие веточки, то есть может яблоня вся обрасти, и опять у нас не будет яблок, только из-за этого. Поэтому обязательно делать прореживание яблонь. В течение всего лета можно обрезать такие веточки диаметром где-то до 2,5 см, без всякой замазки, чтобы у нас не было загущенности скелетных веток и всего прочего. Вот так вот подготовить сад.

Что сажать в июне

— А сажать уже поздновато, наверное, в середине июня?

— Ой, что вы! Я буду сеять редьку. Возьму пакетик редьки, пакетик дайкона, пакетик репы нашей любимой, редис. Все семена перемешаю, грядочку подготовлю, перекопаю, пролью, разбросаю эти семена и накрою тонким белым нетканым укрывным материалом. Вот так воланчиками все эти крестоцветные культуры будут расти под этой плёнкой. Их не будет тревожить крестоцветная блошка. Она не заберется. Но когда я буду сеять, обязательно добавлю какого-то молотого перца (красного, чёрного) и накрою. Через 20 дней уже поспевает, созревает редис. Я открываю, редис выдергиваю, опять накрываю. Через 10 дней у меня репа поспела — я репу выдергиваю. Потом дайкон. И остаётся у меня редька — черная круглая или маргеланская, зеленая — вкусная редька. Эта редька у меня пойдёт на хранение.

— Это всё рядышком растет или вперемешку?

— Все перемешанные семена. Знаете, вот я бросаю, как раньше сеяли зерно. И знаете, это так здорово. Огородники этого не знают. Я первый раз вам это рассказываю, вашим огородникам. Они услышат это и обязательно, я знаю, что они посеют. И через укрывной материал и поливать. Надо обязательно поливать раз в неделю, а можно два раза, очень хорошо поливать.

Почему? Если редьку не поливать, она же такая злющая будет, грубая, с волокнами и не очень вкусная.

А у нас будет чёрная редька и зелёная (маргеланская), она очень приятная редька. Порезать, знаете, маслица немножечко, посолить, поперчить — закуска замечательная. И зимой сок редичный, меду. Закашлял — попил и вылечился.

Беседовал Игорь Буккер

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Темы садоводство дачный участок земельный участок октябрина ганичкина
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