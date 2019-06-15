В саду во время грозы: если вы близко, чтобы слышать гром, рискуете получить удар молнии

Жаркие дни лета предвещают дожди и грозы. Важно знать о безопасности в саду во время грозы. Опасная погода может наступить очень неожиданно, а сады и молния могут быть очень плохой комбинацией.

Несмотря на то что за молниями интересно наблюдать, они чрезвычайно опасны. Исследования показывают, что 240 тысяч человек во всем мире получают травмы от молнии каждый год, а 24 тысячи погибают. Национальное управление океанографии и атмосферы сообщает, что в Соединенных Штатах в среднем погибает 51 человек из-за ударов молнии каждый год. Относиться к безопасности в саду или на открытом воздухе всегда следует серьезно.

Советы по безопасному нахождению в саду во время грозы

Вот несколько советов по безопасности в саду, которые стоит помнить и соблюдать, особенно когда грозы неизбежны.

Следите за погодой

Следите за внезапным ветром, затемнением неба или скоплением темных облаков. Ищите убежище, как только услышите грохот грома, и оставайтесь в нем до 30 минут после последнего удара грома. Имейте ввиду, если вы достаточно близко, чтобы слышать гром, вы рискуете получить удар молнии.

Не ждите

Даже если вы не видите облаков, иногда может начаться гроза "из ниоткуда". Если вы чувствуете, что ваши волосы встают дыбом, электризуются, немедленно ищите убежище. Если вы находитесь вдали от дома, ищите полностью закрытое здание или автомобиль с металлическим верхом. Беседка или навес не обеспечивают надежной защиты.

Избегайте открытых площадок и объектов

Они могут проводить электричество, это:

отдельно стоящие деревья,

ветряные мельницы,

колючая проволока или металлические заборы,

велосипеды

или веревки для белья.

Даже небольшие металлические предметы, такие как садовые инструменты, могут проводить электричество и вызывать серьезные ожоги во время грозы.

Держитесь подальше от бетонных стен или полов

Никогда не опирайтесь на бетонную конструкцию во время грозы. Молния легко проходит сквозь металлические прутья в бетоне.

Отойдите от воды

Бассейны, джакузи, садовые пруды или ручьи входят в перечень опасных зон при грозе.

Избегайте возвышенностей

Ищите низкую область, такую ​​как овраг, ров или траншея. Если вы не можете добраться до безопасного сооружения, присядьте с руками на коленях и согнутой головой. Никогда не лежите на земле.

Фото превью: AwesomeWorld.ru

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