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Автор Злата Кузнецова

Болезни, которые повреждают баклажаны

Садоводство » Овощи

Полезные, вкусные баклажаны любят многие, однако чтобы их вырастить, придется приложить немало усилий, однако это не самое страшное. Они очень подвержены различным заболеваниям, поэтому старания садовода вырастить хороший урожай могут быть напрасными. Чтобы избежать проблем, нужно знать, что необходимо делать при разных признаках болезней.

Самой распространенной болезнью считается черная ножка. Она поражает баклажан из почвы, перекрывая растению питание. Корень начинает темнеть, затем становится тонким, начинает гнить и падать, в результате этого он погибает. Для того чтобы убить грибок, почву необходимо обеззаразить перед посевом. Грунт не должен быть влажным, кислым, не стоит перекармливать семена азотным удобрением.

Болезнь удается вылечить, если она не полностью повредила овощ, в другом случае от них необходимо избавиться. Пораженные растения удаляются вместе с комком земли. Землю необходимо удобрить Глиокадином, Фитоспорином. При отсутствии препаратов, воспользуйтесь углем, марганцем.

Черная пятнистость поражает как молодые растения, так и взрослые. На листьях появляются черные крапинки с желтовато-бежевой каймой. Возникает болезнь из-за обильных поливов, загущенности посадок, либо выбран тяжелый субстрат.

Болезнь поддается лечению лишь на ранней стадии. Рассаду необходимо опрыскивать 2-3 раза с промежутком в 3-4 дня раствором Купрозана, Скора. Но как показывает практика, растение спасти невозможно, можно удалить заболевшие растения, чтобы она не поразила здоровые кустики. Выращивая рассаду в одной большой емкости, немедленно нужно сменить грунт, емкости простерилизовать.

Склеротиниоз поражает вначале корневую систему, потому что болезнь грибковая, находится в почве. После стебель покрывается белым налетом, внутри становится твердым, потом он становится мягким, к растению медленно поступают питательные вещества. Листья покрывают темные, мокрые пятна, на плодах образовываются черные склероции.

Молодые баклажаны особенно часто болеют склеротиниозом. Грибок может жить в почве до 10 лет, поэтому перед посадкой почву нужно тщательно проверять. Туман, частые дожди способствуют ее появлению. Зараженные места у плода удаляются, срезы опудриваются древесной золой.

Альтернариоз (серая гниль) появляется на листиках в виде круглых пятен, на плодах они выглядят мокрыми, вдавленными, которые увеличиваются по площади. Пораженные участки приобретают серый цвет. Болезнь распространяется через насекомых и живет примерно 2 года. Чаще всего гниль проникает через пораженные участки на плодах. Развивается болезнь в повышенной влажности, подвержены ей баклажаны, которые растут внизу куста и позднеспелые сорта.

Фото превью: ogorodko. ru

Темы овощи огород баклажан вредители болезни баклажан
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Овощи
Болезни, которые повреждают баклажаны
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