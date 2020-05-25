Удаление соломы огнем: безопасное сжигание травы

Наверняка вы видели людей, проводящих контролируемые поджоги степей или полей, но вы можете не знать, почему это происходит. Как правило, в степях, на полях и пастбищах контролируемые поджоги могут проводиться ежегодно или каждые несколько лет для обновления и возрождения земли. В некоторых случаях вы также можете увидеть, как работники по уходу за газоном используют огонь, чтобы избавиться от соломы-сухого остатка от травы. Удаление соломы с помощью огня — спорная тема, о которой мы поговорим в этой статье.

ПОЧЕМУ НЕ НАДО ЖЕЧЬ ТРАВУ НА УЧАСТКЕ?

Удаление соломы с помощью огня

Солома — это волокнистая, коричневая органическая масса, которая накапливается на газонах или в поле между почвой и травинками. Несмотря на распространенное заблуждение, что солома является скоплением обрезков травы и другого мусора, на самом деле она состоит из живых поверхностных корней, стеблей и полозьев. Подрезанный газон и другие органические частицы обычно разрушаются и разрушаются быстрее, чем накапливаются на поверхности почвы. Некоторые травы более склонны к накоплению соломы, чем другие. По этой причине сжигание травы стало довольно распространенной практикой в ​​южных засушливых районах. Однако это очень обсуждаемая тема среди специалистов по уходу за газонами.

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Безопасно ли сжигание травы?

Использование огня для избавления от соломы, как правило, не рекомендуется из-за соображений безопасности. Огонь, даже управляемый, может быть непредсказуемым и быстро выйти из-под контроля. Большинство экспертов рекомендуют:

механическое или химическое удаление соломы,

регулярную аэрацию почвы,

сгребание,

скальпирование, а не удаление соломы огнем.

Правила сжигания соломы и других садовых растений различаются в зависимости от места, поэтому важно проконсультироваться с местным пожарным отделением, прежде чем сжигать что-либо. В некоторых местах могут быть запреты на сжигание, в то время как в других местах могут потребоваться разрешения или существует определенное время, когда разрешено сжигание.

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Правила сжигания

Прежде чем использовать огонь, чтобы избавиться от соломы, вам нужно будет составить план огня и подготовить область. Обычно вокруг зон сжигания создается пожарная линия. Пожарная линия — это 3-4-метровая полоса вокруг зоны горения, которая вспахивается или обрабатывается с целью остановить огонь, как только он достигнет этой точки. Вам также необходимо убедиться, что у вас будет достаточно помощников. Если огонь выйдет из-под контроля, потребуется более одного человека, чтобы контролировать его. Стратегически разместите шланги, соединенные с источником воды, вокруг зоны горения, чтобы быстро потушить огонь. Кроме того, убедитесь, что у каждого есть соответствующее защитное снаряжение. Правильный выбор времени очень важен при сжигании травы.

Удаление соломы с помощью огня обычно выполняется ранней весной, в идеале после того, как опасность заморозков миновала, но до того, как все расцветет. Кроме того, если вы будете устраивать пал возле дороги, избегайте случаев, когда на дороге интенсивное движение, так как тяжелый темный дым от горящей травы может ухудшить видимость и стать причиной несчастных случаев.

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