Кардинал — вкусный сорт винограда калифорнийской селекции

Виноград считается очень полезным продуктом. Для любителей вкусных плодов мы рекомендуем посадить столовый сорт темного винограда Кардинал.

Его вывели в 1939 году в Калифорнии селекционеры Снайдер и Хармон путем скрещивания сортов Королева виноградников и Альфонс Лавалле. Он растет в Италии, Греции, Франции, России. В государственном реестре зарегистрирован с 1974 года.

Сорт считается среднеранним. Кусты сильные, высотой до 3 метров, цветки самоопыляющиеся. Виноградинки овальные, крупные, кисть весом от 300 до 600 г. Ягоды фиолетово-красные с рыхлой, сочной мякотью, внутри есть несколько косточек. Плоды сладкие, чувствуется мускатный привкус.

К достоинствам винограда относится то, что ранний урожай, плоды долго не портятся, даже если долго хранятся. Хорошо переносят засуху.

К недостаткам можно отнести, что урожай нестабильный, плохо переносит зиму и болезни, садоводу придется ухаживать за почвой.

Чтобы урожай порадовал, необходима грамотная посадка. Виноград любит свет, тепло, поэтому место подбирайте хорошо освещенное. В тени урожай будет бедным, ягоды не успеют созреть. Земля должна быть суглинистой, уровень грунтовых вод низкий.

Для размножения Кардиналу делают прививку черенками на взрослый подвой, для этого будут хороши кусты Берландиеери Х Рипариа. Процедура подготовки происходит в осеннее время, когда обрезается лоза. Черенок должен быть с плодовитого места 7-10 мм, длиной 8 см. Удалите с него листья, побеги, верхушку. Почек должно быть не меньше 4. Хранить их необходимо в холодильнике.

Чтобы виноград вырос, необходимо обеспечить за ним уход. Полив зависит от погодных условий. В сильно жаркую погоду полив должен быть обильным, ближе к осени, во время дождей его можно не поливать. Не заливайте его, иначе ягоды могут потрескаться, дерево заболеет. Чтобы влага сохранилась, вокруг ствола положите скошенную траву, опилки.

Кусты нуждаются в обрезке, на юге он растет деревом с высоким штамбом. В холодных районах куст делают в форме веера. Обрезка проводится в весеннее и осеннее время, чтобы кустам было легче, чтобы он меньше болел.

Чтобы ягоды были сладкими, весной подкормите его калийно-фосфорным удобрением. Зимой куст удобряют повторно перегноем.

От болезней необходимо обрабатывать его два раза в год, весной и осенью.

Стоит отметить, что гроздья поспевают не равномерно, его собирают по мере созревания. Увидели, что на некоторых ягоды потрескались, их надо употребить в первую очередь. Они пролежат долго в темном, прохладном месте, главное чтобы там не было грызунов.

Ягоды Кардинала используют для приготовления изюма, варенья, компотов.

Фото превью: fermerss.ru