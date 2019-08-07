Лук, его разновидности и характеристики сортов

В огороде нередко можно встретить посадки зеленого и репчатого лука, который является одной из самых распространенных, полезных и широко используемых культур. Существуют всевозможные сорта лука, каждый из них обладает своими уникальными характеристиками, и в этой статье мы подробно расскажем о некоторых его разновидностях.

Разница между зеленым и репчатым луком.

Эти два вида выращиваются огородниками с определенными целями. Зеленый лук характеризуется пышной наземной, собственно зеленой, частью и крошечной луковицей, которая не употребляется в пищу. Иногда луковица и вовсе отсутствует. В отличие от зеленого лука репчатый имеет мощную луковицу, ее чаще всего и используют в кулинарии. Хотя наземную часть репчатого лука, представленную стрелообразными листьями, также употребляют в пищу, иногда применяют для консервации.

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Лук репчатый и его однолетние сорта.

Репчатый лук применяется не только для приготовления разнообразных блюд, но и в медицинских целях.

1. Краснодарский желтый лук. Его вкусовые качества отличаются слабой остротой, ярко выраженным ароматом. Среди минусов сорта стоит отметить предрасположенность к быстрой порче луковиц и неустойчивость к механическим повреждениям.

2. Юржек — лук, часто используемый в приготовлении салатов благодаря своему сладкому вкусу. Относится к раннеспелым сортам, обладает повышенной устойчивостью к морозам и холодам.

3. Халцедон. Этот сорт отличается повышенной урожайностью, если при посадке выбрать для него местечко под солнечными лучами. Обладает хорошей устойчивостью к холоду.

4. Сорт Догадка — с ярко выраженным острым вкусом, относится к скороспелым сортам. Обладает хорошей транспортабельностью.

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Многолетние сорта репчатого лука.

Одним из самых распространенных сортов многолетнего репчатого лука является Апогей. Его луковица имеет яркий золотистый цвет, а вкус отличается повышенной остротой. Другим популярным сортом является Сноуболл — белоснежный лук со сладковатым привкусом. Оба сорта широко применяются в кулинарии для приготовления маринадов, салатов и прочих блюд.

Сорта зеленого лука.

Зеленый лук не уступает в пользе репчатому. В его состав входят элементы кальций и фосфор, которые способствуют укреплению иммунной системы. Положительным качеством зеленого лука является очень низкая калорийность.

Батун — один из сортов зеленого лука. Его не используют для консервации, зато применяют для приготовления быстрых маринадов. Дает большой урожай на второй год жизни.

Шнитт — сорт, который хоть и является съедобным, но чаще применяется в декоративных целях из-за его красивых сиреневых соцветий.

Другими популярными сортами зеленого лука являются Слизун с высоким содержанием железа, Многоярусный, Порей.

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Фото превью: east-fruit.com