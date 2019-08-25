Как вырастить вешенки в домашних условиях

Грибы совсем не обязательно искать в лесу, любой дачник может их выращивать в домашних условиях с минимальными затратами времени и средств. Главное, это правильный подход к грибоводству.

Среда обитания

Самая комфортная среда для вешенок — подземная. На первом этапе развития (размножении) грибы могут обитать даже в сарае, но для их выращивания хорошо подходят подвалы. Чтобы поддерживать в грибном "жилье" соответствующую температуру, его нужно чаще проветривать, поэтому в помещении должны быть окна и двери.

Для грибов нужно подготовить среду обитания. Помещение необходимо побелить известью, просушить. После этого займитесь дезинфекцией, для этого обработайте раствором хлорной извести все стены и перекройте доступ воздуха в "жилище" на 48 часов. Затем помещение необходимо хорошо проветрить в течение двух суток. Эту процедуру надо повторять после каждого цикла грибоводства.

Грунт для вешенок

Как и домашним шампиньонам, вешенкам для роста хорошо подходит субстрат. Его можно приготовить из подручных сухих средств:

1. кукурузные стебли;

2. солома из полевых трав;

3. шелуха семечек подсолнечника;

4. опилки лиственных деревьев.

Если у вас под рукой нет одной из составляющих, в таком случае можно их смешать. Компоненты необходимо тщательно измельчить. В итоге должен получиться однородный чистый состав с приятным запахом.

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Выращивание вешенок

А теперь познакомьтесь с правилами домашнего выращивания вешенок. Приготовленную смесь залейте кипятком, чтобы уничтожить вредные микроорганизмы и грибки. После этого распаренный субстрат определяют в бочку и дают ему 12 часов на разбухание. Полученную смесь выкладывают на пленку, чтобы она остыла.

Выбирая мицелий (грибные споры) в специализированных торговых точках, обратите внимание на качество сырья, которое должно быть белого цвета с темными пятнами субстрата и свежим запахом лесных грибов. А дальше предстоит нарастить массу покупки. В целлофановый мешок объемом 20-60 литров, поместите и разровняйте охлажденный и влажный субстрат. Высота слоя не должна превышать 8 сантиметров. Сверху положите и утрамбуйте слой грибных спор толщиной 3 сантиметра. Затем — опять слой субстрата, но высотой до 15 сантиметров. Чередуйте его со слоем мицелия, пока мешок не наполнится, завершающим должен стать субстрат толщиной 8 сантиметров. После этого мешок туго перевяжите и переверните в вертикальное положение. Простерилизуйте гвоздь длиной до 15 сантиметров, продырявьте им мешок во многих местах (через каждые 25 см2). Сделайте дырки побольше, чтобы через них свободно вытекала жидкость со дна пакета.

Чтобы грибы росли без помех, установите в их "жилье" подходящую температуру — от +18С до +26С. Через два дня споры начнут прорастать, а через неделю "проклюнутся" грибы. Когда это случится, мешок развяжите и продолжайте размножать вешенки. Это многочисленное грибное семейство и из одного пакета можно получить десять. Когда ваш урожай достигнет десяти мешков, два отложите для размножения, а остальные используйте по своему усмотрению.

Особенности ухода

Грибы требуют постоянного внимания. Увлажняйте пакеты один раз в сутки, почаще проветривайте помещение, так как в ходе развития вешенки вырабатывают в большом количестве углекислый газ. Чтобы получить обильный урожай, через неделю после начала выращивания грибов, включайте в подвале свет. Через десять дней после закладки мицелия вы сможете получить первый урожай.

Грибоводство — увлекательный и не сложный процесс, который может освоить любой желающий.

Фото превью: p-business.ru