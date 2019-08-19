Садовые и комнатные тенелюбивые цветы

Если дачный участок не отличается особой доступностью солнечным лучам, можно извлечь пользу и из этой ситуации, организовав превосходный цветник с использованием тенелюбивых растений. Некоторые теневыносливые цветочные культуры отлично подходят и для выращивания в домашних условиях. В этой статье мы расскажем о разновидностях подобных цветочных культур, а также об их особенностях.
Примеры тенелюбивых садовых цветов.
Прежде поговорим о цветах, с помощью которых можно создать затененную клумбу.
К ним относится, например, морозник. Цветы этого вида представлены нежно-кремовыми и белыми лепестками, усыпанные множеством ярко-розовых или красных крапинок. Цветение у морозника, увы, непродолжительное — всего лишь две недели в конце весны. Однако весь оставшийся летний период он порадует хозяев яркой красивой листвой.
Другим примером может служить лесной гиацинт, чьи цветы раскрываются прекрасными ярко-синими пятнами в тени деревьев. Соцветия представлены большим количеством маленьких колокольчиков, которые издалека похожи на круглые шарики. Однако это растение таит в себе опасность: при соприкосновении с кожным покровом человека оно может вызывать значительное раздражение. Поэтому при посадке и взаимодействии с ним стоит соблюдать осторожность, а кроме того данное решение по украшению сада будет не лучшим, если в семье есть маленькие дети.
Менее агрессивный и гораздо более знакомый персонаж теневой цветочной клумбы — это ландыш. Он является не просто теневыносливым растением, а совершенно не признает солнце, предпочитая расти в темном и влажном месте. Цветы ландыша источают неповторимый аромат, но и здесь есть подвох: красно-оранжевые ягоды, которыми ландыш покрывается в конце лета ядовиты. Здесь, опять-таки, необходимо хорошо следить за маленькими детьми. В дополнение можно сказать, что ландыш часто используется в медицинских целях.
Еще один представитель теневыносливых растений — дицентра. Крайне необычный цветок, побеги которого сильно изгибаются, будто лианы. На каждом побеге в ряд сидят прекрасные малиновые цветы, по своей форме напоминающие сердечки.
Теневыносливые растения для домашнего выращивания.
Для озеленения помещений отлично подойдет сансевиерия трехполосная, имеющая достаточно яркий и выделяющийся вид. Растение неприхотливо, отлично подходит для украшения любых общественных мест.
Неожиданным для некоторых может стать выбор обыкновенного плюща в качестве домашнего теневыносливого растения. Тем не менее, при должном уходе, цветок не станет заполонять собой все вокруг, а его зеленая масса отлично подойдет для обновления воздуха в помещении.
Яркое, бросающееся в глаза растение с прекрасными коралловыми цветками — это кливия. Любит влажную и хорошо удобренную почву, но в целом весьма неприхотлива.
Фото превью: sad-gid.com
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