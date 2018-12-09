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Анна Стрельцова

Несколько полезных советов дачникам, которым не всё равно, как выглядит их участок

3:19
Садоводство » Ландшафт

Дачный участок может быть разных размеров, но зачастую количество места не влияет на тяжесть ухода и правильного оформления сада, цветников и дорожек.

Несколько полезных советов дачникам, которым не всё равно, как выглядит их участок

Большие участки требуют внимания, им нужен должный уход и одних рук будет недостаточно. В помощь идут родственники, соседи или знакомые, любящие это место и желающие проводить время на даче. Кроме советов, которые сохранились в различных книгах или передались от бабушек и дедушек, существует множество способов и лайфхаков. Они помогут оптимизировать процесс обустройства и сделать его более продуктивным.

Горшок в горшок

Данный способ поможет сэкономить пространство и не перестать удивлять приезжающих гостей и друзей. Нужно вкопать в землю горшки и садить растения в уже подготовленных горшках прямо в них. Если композиция наскучит, можно перемещать горшки, и облик сада будет постоянно изменяться.

Мини-огород в контейнере

Подобную идею можно будет реализовать не только на дачном участке. Хорошо подойдет даже маленькая квартира, в которой есть балкон. Нужно найти емкость подходящего размера, подумать над ее наполнением и начать творить!

Сначала купите землю и наполните ею емкость, потом можно приступать к посадке растений. Следите за тем, чтобы они прижились и не травмировали друг друга. Нужно позаботиться об их пересадке, если понадобится больше места для роста.

Для дачи такой вариант будет выигрышным при небольшом участке, можно сделать сразу несколько контейнеров и с их помощью разделить пространство.

Не выливайте воду после варки овощей

Жидкость, в которой варились овощи, может стать полезной для полива. В ней содержится множество

  • витаминов
  • и микроэлементов.

Пить такую воду рекомендуют и людям, но сначала проверьте действие на растениях. Если регулярно проделывать данную процедуру, их рост может увеличиться, а состояние листьев стать лучше.

Интересный вариант полива для больших растений

Высокие и массивные растения нуждаются в обильном поливе, но воды часто не хватает: она просто уходит в почву.

Хорошее изобретение: взять пустой горшок, сделать в нем отверстия и вкопать его в землю рядом с местом, где растет растение. Наливайте воду во вкопанный горшок и следите за тем, чтобы она уходила. Данный способ поможет доставлять больше жидкости к длинным корням крупного растения и не оставлять его без воды. Полив для растения важен так же, как питание для человека.

Маленькие теплички

Их можно сделать в любом месте: в доме, квартире и на даче. Сборка большой теплицы — затратное и долгое дело. Если нашли нужные семена, не задумываясь сажайте их в маленькие горшочки, состоящие из разлагаемого материала. Сверху их нужно прикрыть пластиковыми бутылками, сделайте в них отверстия для полива. Сквозь пластик можно наблюдать за процессом роста растений. Когда придет сезон, высадите их на улицу или пересадите в большие горшки.

15 садовых изобретений для дачника, к которым стоит присмотреться
Автор Анна Стрельцова
Анна Стрельцова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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