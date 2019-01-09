Муравьи считаются не менее вредоносными насекомыми для сада, чем тля, медведки и прочие губители урожая.
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Какой вред участку наносят муравьи
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Основной причиной, по которой следует избавляться от муравьёв, является их предрасположенность к распространению тли на фруктовые деревья, отличающиеся наибольшей сладостью плодов.
Поскольку вещество, выделяемое тлёй, чрезвычайно привлекательно для муравьев, они способствуют её скорейшему распространению по всему саду.
Мы расскажем о быстрых и эффективных способах избавления от муравьев.
Чтобы уберечь сад от этих вредителей, придумали множество самых разных способов, каждый из которых действует по своей определенной методике.
Большая часть способов сводится к механическому и химическому воздействию на муравьёв, однако существуют также "биологические" методы, когда в ход пускается применение других организмов.
Рассмотрим основные методы борьбы с муравьями.
Суть этого способа заключается в организации препятствий, через которые муравьи не смогут подобраться к плодовым деревьям.
К такого рода препятствиям относят, например:
Достаточно простой и действенный способ, основанный на обвязывании стволов определёнными веществами. К ним относятся:
Любым из этих компонентов обмазывают или обматывают ствол на расстоянии 30 сантиметров от земли. Муравьи будут попросту попадаться в ловушку и терять способность двигаться дальше.
Некоторые природные запахи определенных растений очень не нравятся муравьям, и этим можно активно пользоваться.
Достаточно вырастить на участке или привязать к дереву несколько экземпляров таких растений, как бузина, мята, календула, полынь. Кроме того, муравьи не переносят запаха корицы, из которой можно делать раствор и опрыскивать им сад.
К веществам, которыми обрабатывают стволы плодовых культур, относят приготовленные вручную смеси.
Например, можно сделать раствор, состоящий из чёрного мыла, керосина, карболовой кислоты.
Также полезен раствор из цветков полыни, соды, кока-колы. Все эти вещества губительны для муравьёв, и при их использовании от вредителей в вашем саду не останется и следа.
|
Название
|
Действующее вещество
|
Форма выпуска
|
Класс опасности
|
Норма расхода
|
Срок достижения эффекта
|
Абсолют
|
Хлор-пирифос
|
Гель, пластиковые контейнеры
|
IV класс (малоопасные препараты)
|
125 мл на 30 кв.м или 2-3 контейнера на 10 кв.м
|
10-14 дней
|
Анти-муравей
|
Бура
|
Порошок в блистерах и пакетиках
|
IV
|
1 емкость на 1-2 кв.м
|
5-6 дней
|
Bros
|
Хлор-пирифос
|
Порошок
|
IV
|
10 г на 1 кв.м
|
1 день
|
Великий
воин
|
Диазинон, хлор-пирифос
|
Гель
|
IV
|
30 мг на 1 кв.м - капельками на кусочки картона и расположить рядом с муравейником
|
1-1,5 дня
|
Гром-2
|
Диазинон
|
Гранулы
|
III класс (умеренно опасные для человека и животных)
|
1-3 г на муравейник
|
2-4 дня
|
Делиция
|
Хлор-пирифос
|
Порошок
|
IV
|
10 г на 1 кв.м
|
10-14 дней
|
Медветокс
|
Диазинон
|
Гранулы
|
III класс
|
20 г на 10 кв.м
|
3-5 дней
|
Муравьед
|
Диазинон
|
Концентрат эмульсий
|
III класс
|
1 мл/10 л воды на 5 кв.м
|
1-2 дня
|
Муравьин
|
Диазинон
|
Гранулы
|
III класс
|
20 г на 10 кв.м
|
3-5 дней
|
Муратокс
|
Диазинон
|
Концентрат эмульсии
|
III класс
|
1 мл/10 л воды на 5 кв.м
|
3 дня
|
Мурацид
|
Диазинон
|
Водная эмульсия
|
III класс
|
1 мл/10 л воды на 5 кв.м
|
1 день
Лечение при муравьиных укусах сводится к следующему:
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