Как защитить огород от муравьёв

Муравьи считаются не менее вредоносными насекомыми для сада, чем тля, медведки и прочие губители урожая.

Какой вред участку наносят муравьи Муравьи - основной "заводчик" тли на участке. Причем разводят они её исключительно ради удовольствия, для получения сладкого нектара. Являясь симбиотами, муравьи и тля "оккупируют" плодово-ягодные деревья и кустарники (яблоню, грушу, сливу, смородину, крыжовник) и в конечном счёте приводят к их гибели. Муравьи активно защищают, распространяют и даже уносят на зимовку тлю, создавая постоянную угрозу посадкам.

Как и кроты, муравьиные колонии портят клумбы, альпийские горки и газоны. Они строят муравейники с разветвленными подземными ходами, куда впоследствии не проникает ни холод, ни инсектициды. Рыжие почвенные муравьи охотно лакомятся земляникой и иными ягодными культурами, поедают овощи и корнеплоды с высоким содержанием сахара, выедают содержимое бутонов и цветов. А впоследствии переселяются даже в жилище человека и едят все, что плохо лежит.

Основной причиной, по которой следует избавляться от муравьёв, является их предрасположенность к распространению тли на фруктовые деревья, отличающиеся наибольшей сладостью плодов.

Поскольку вещество, выделяемое тлёй, чрезвычайно привлекательно для муравьев, они способствуют её скорейшему распространению по всему саду.

Мы расскажем о быстрых и эффективных способах избавления от муравьев.

Как защититься от муравьёв

Чтобы уберечь сад от этих вредителей, придумали множество самых разных способов, каждый из которых действует по своей определенной методике.

Большая часть способов сводится к механическому и химическому воздействию на муравьёв, однако существуют также "биологические" методы, когда в ход пускается применение других организмов.

Рассмотрим основные методы борьбы с муравьями.

Метод установки барьеров

Суть этого способа заключается в организации препятствий, через которые муравьи не смогут подобраться к плодовым деревьям.

К такого рода препятствиям относят, например:

автомобильную шину, разрезанную пополам и помещенную в выкопанный ров, а затем наполненную водой; плавание не является сильной стороной муравьёв, таким образом фруктовые деревья будут в безопасности;

используется и обычный мел, которым обрабатывают ствол и землю вокруг него; мел липнет к лапам насекомых и не даёт им добраться до плодов.

Метод установки ловчих поясов

Достаточно простой и действенный способ, основанный на обвязывании стволов определёнными веществами. К ним относятся:

вазелин,

солидол,

дёготь берёзы,

клейкая лента,

обычный скотч.

Любым из этих компонентов обмазывают или обматывают ствол на расстоянии 30 сантиметров от земли. Муравьи будут попросту попадаться в ловушку и терять способность двигаться дальше.

Метод борьбы с муравьями с помощью растений

Некоторые природные запахи определенных растений очень не нравятся муравьям, и этим можно активно пользоваться.

Достаточно вырастить на участке или привязать к дереву несколько экземпляров таких растений, как бузина, мята, календула, полынь. Кроме того, муравьи не переносят запаха корицы, из которой можно делать раствор и опрыскивать им сад.

Мята

Другая обработка стволов

К веществам, которыми обрабатывают стволы плодовых культур, относят приготовленные вручную смеси.

Например, можно сделать раствор, состоящий из чёрного мыла, керосина, карболовой кислоты.

Также полезен раствор из цветков полыни, соды, кока-колы. Все эти вещества губительны для муравьёв, и при их использовании от вредителей в вашем саду не останется и следа.

Химические препараты, применяемые для уничтожения садовых муравьев

Название Действующее вещество Форма выпуска Класс опасности Норма расхода Срок достижения эффекта Абсолют Хлор-пирифос Гель, пластиковые контейнеры IV класс (малоопасные препараты) 125 мл на 30 кв.м или 2-3 контейнера на 10 кв.м 10-14 дней Анти-муравей Бура Порошок в блистерах и пакетиках IV 1 емкость на 1-2 кв.м 5-6 дней Bros Хлор-пирифос Порошок IV 10 г на 1 кв.м 1 день Великий воин Диазинон, хлор-пирифос Гель IV 30 мг на 1 кв.м - капельками на кусочки картона и расположить рядом с муравейником 1-1,5 дня Гром-2 Диазинон Гранулы III класс (умеренно опасные для человека и животных) 1-3 г на муравейник 2-4 дня Делиция Хлор-пирифос Порошок IV 10 г на 1 кв.м 10-14 дней Медветокс Диазинон Гранулы III класс 20 г на 10 кв.м 3-5 дней Муравьед Диазинон Концентрат эмульсий III класс 1 мл/10 л воды на 5 кв.м 1-2 дня Муравьин Диазинон Гранулы III класс 20 г на 10 кв.м 3-5 дней Муратокс Диазинон Концентрат эмульсии III класс 1 мл/10 л воды на 5 кв.м 3 дня Мурацид Диазинон Водная эмульсия III класс 1 мл/10 л воды на 5 кв.м 1 день

Если вас укусил муравей

Лечение при муравьиных укусах сводится к следующему:

протрите место укуса лекарственным препаратом, содержащим спирт;

сделайте компресс из пищевой соды, чтобы снять зуд;

снимите отеки, возникающие при нескольких укусах, при помощи компресса из распаренных листьев березы или сырой картофельной кашицы;

примите антигистаминные препараты;

при сильном поражении обратитесь к врачу.

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