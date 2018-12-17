Вырастить брюссельскую капусту на дачном участке легко: весьма неприхотлива

На первый взгляд, брюссельская капуста — довольно необычный выбор культуры для выращивания на дачном участке, однако в последнее время все больше дачников отдают предпочтение этому растению. Происходит это в основном из-за неприхотливости капусты, что позволяет вырастить ее без особых усилий.

Брюссельская капуста и ее разновидности

Большинство сортов брюссельской капусты отличается простотой выращивания и хорошо подходит для средней полосе России. Культура отличается морозоустойчивостью, легко переносит перепады температур.

При выборе сортов брюссельской капусты необходимо ориентироваться на длительность их периода вегетации, устойчивость по отношению к заболеваниям и вредителям, а также на пользу, которую принесет состав плодов.

Размножение брюссельской капусты с помощью семян

Чтобы получить хороший урожай, на семенах не следует экономить. Качественный посевной материал, который можно приобрести в фирменных магазинах, содержит информацию на упаковке о том, что семена были подвержены профилактической обработке от болезней и вредителей.

Без этой надписи семена придется предварительно подвергать прогреванию и проращивать самостоятельно.

Описываемую культуру сажают в начале апреля. Высадка семян представляет собой процедуру более сложную, чем высаживание готовой рассады. При выборе рассадного метода гарантируется лучшая всхожесть, к тому же растение лучше приживается.

Перед высадкой семена надо подготовить, а именно — обеззаразить их. Для этого семена замачивают в теплой воде, нагретой до 50 градусов Цельсия, а затем выдерживают в холодной проточной.

Семена можно рассаживать бороздками глубиной около полутора сантиметров. Расстояние между бороздками при этом должно составлять не меньше одного сантиметра. После высадки семена присыпают землей, увлажняют и накрывают пленкой. Пленку убирают после появления первых всходов.

Правила ухода за брюссельской капустой

Рассада брюссельской капусты требует постоянного освещения, не менее 16 часов в сутки. Не стоит допускать повышенных температур, поскольку это негативно сказывается на качестве рассады.

Брюссельская капуста

Основные процедуры ухода за культурой в открытом грунте заключаются в удобрении и поливе, а также в рыхлении. Подкормку брюссельской капусты можно условно разделить на два этапа:

первый: 2 грамма мочевины, 20 граммов суперфосфата, 20 граммов хлористого калия на 10 литров жидкости;

второй: увеличение концентрации вещества в два раза.

Полив производят по мере высыхания грунта, а также после внесения удобрений.

В целом же уход за данной культурой не требует никаких дополнительных умений.

Источник фото: pxhere.com

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен