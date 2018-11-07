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Мария Горбунова

Владельцы участков, где растёт борщевик, заплатят штрафы до миллиона рублей

Садоводство » Вредители и болезни

Почти пять лет назад, летом 2018 года, в Министерстве сельского хозяйства обсуждалась проблема засорения земель Московской области борщевиком Сосновского.

Владельцы участков, где растёт борщевик, заплатят штрафы до миллиона рублей

Факты таковы, что данное сорное растение заполонило более 32 тысяч гектаров подмосковных угодий, преимущественно в Мытищинском, Рузском, Дмитровском, Клинском и Можайском районах. Только в 2018 году было выделено 300 миллионов рублей на борьбу с борщевиком.

Что такое борщевик

Борщевик Сосновского — это представитель зонтичных крупных размеров. Растение, которое в СССР использовали как кормовую культуру и оградитель естественных загонов для скота.

После открытия, что растение наносит вред здоровью человека, борщевик был признан в 2012 году сорняком и занесен в Черную книгу растений России.

С 1 ноября 2018 года в подмосковном регионе начал действовать закон об обязательной борьбе с борщевиком — ядовитым сорняком. Административная ответственность за присутствие борщевика на участке предполагает наложение следующего штрафа в зависимости от категории владельца участка:

  • для физических лиц — 3-5 тыс. рублей;
  • для должностных лиц — 20-50 тыс. рублей;
  • для юридических лиц (организаций) — от 150 тыс. до 1 млн рублей.

Окончательная сумма зависит от величины участка и степени его запущенности. Штрафовали владельцев тех участков, на которых произрастают крупные взрослые растения, способные к размножению.

Цель закона — привлечь каждого к решению проблемы, потому что скорость распространения семян и разрастания борщевика не позволяет эффективно бороться с ним. Сил только государства и Россельхознадзора недостаточно.

В 2022 году, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, борьба с борщевиком шла по плану. К активной борьбе на законных основаниях присоединились в Тверской, Калужской, Ленинградской, Пермской и других областях.

Чем опасен борщевик

Сок взрослого растения, попадая на кожу человека, вызывает химические ожоги. Ожог 80 процентов тела приводит к смерти. В совокупности с воздействием солнечного света образуется фотохимический ожог, который может проявиться через некоторое время.

Сила борщевика заключается в следующих биологических особенностях:

  • Способность к быстрому росту. Побеги за сутки прибавляют до 10 см в длину, поэтому легко упустить подходящий для скашивания момент.
  • Семена могут дозревать на срезанных зонтиках. Оставление срезанных генеративных частей сорняка на участке сводит борьбу с ним к нулю.
  • Самоопыляемость. Даже один случайно занесённый экземпляр растения может дать многочисленное потомство.
  • Устойчивость к морозам. Семена борщевика Сосновского легко переносят суровые зимы и активно всходят после естественной стратификации в почве.
  • Долгое сохранение всхожести. По разным данным, семена не теряют способности к прорастанию в течение 5-8 лет.
  • Лёгкое распространение семян. Они разносятся разными способами: ветром, током воды, на автомобильных шинах и копытах животных, вносятся на поля с навозом.
  • Глубокое расположение точки роста. У борщевика она находится на глубине 3-10 см под поверхностью почвы, поэтому растение успешно восстанавливается, если срезать его выше.

Но жизнеспособность его не беспредельна. Борьба будет успешной, если знать слабости этого растения:

  • Неспособность к вегетативному размножению. Вегетативная масса не восстанавливается от корня, если удалены все спящие почки.
  • Монокарпия. Гераклова трава может жить от двух до нескольких лет, в зависимости от вида. Но плодоносит она только раз в жизни. Если применить правильную тактику, когда сорняк перешёл в генеративную фазу развития, можно остановить его победное шествие по полю.

Что делать при заражении борщевиком

Стоит опасаться встреч с борщевиком.

Но если сок его все же попал на кожу, нужно немедленно промыть пораженное место мыльным раствором, прополоскать чистой водой глаза и рот. Затем обработать антисептиком, принять противоаллергенный препарат и избегать попадания солнечного света. Если площадь поражения велика, рекомендуется обратиться в больницу.

Обязательно расскажите детям, что гулять в зарослях борщевика нельзя, как и использовать его стволы для игры.

Как бороться с зарослями борщевика

Очистить участок от сорняка полностью непросто.

Выделяют три группы методов борьбы:

  • механические. Следует выкапывать его с корнями, которые залегают на глубине 15-20 сантиметров, скашивать и убирать сухие растения. Взрослые особи сжигают, предварительно облив горючими жидкостями, если на земле не располагаются хозяйственные постройки;
  • агротехнические. Молодые всходы накрывают плотным материалом. Как вариант борьбы — замещение быстро растущими культурами, которые могут выместить борщевик, например, галегой или кострецом;
  • химические. Ареал произрастания борщевика обрабатывают гербицидами или арборицидами.

Для борьбы с борщевиком годятся следующие препараты:

  • "Раундап" — 120 мл препарата разводятся в 10 л воды. Вегетирующий борщевик опрыскивается однократно. Расход рабочего раствора — 5 л на 100 м2.
  • "Торнадо 500" — 50 мл препарата разводятся в 3 л воды. Борщевик опрыскивается однократно. Расход рабочего раствора — 2 л на 100 м2.
  • "Ураган Форте" — 90 мл разводятся в 10 л воды. Сорняк опрыскивается однократно. Расход рабочего раствора — 3 л на 100 м2.
  • "Спрут Экстра" — 84 мл разводятся в 10 л воды. Производится однократное опрыскивание. Расход рабочего раствора — 3 л на 100 м2

Чем раньше начата борьба, тем проще избавиться от сорняка. Молодые всходы можно уничтожить за один сезон, а десять соток с зарослями борщевика отнимут не менее трех лет борьбы.

Автор Мария Горбунова
Мария Горбунова — журналист, маркетолог, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Темы закон штраф москва
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Владельцы участков, где растёт борщевик, заплатят штрафы до миллиона рублей
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