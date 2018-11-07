Почти пять лет назад, летом 2018 года, в Министерстве сельского хозяйства обсуждалась проблема засорения земель Московской области борщевиком Сосновского.
Факты таковы, что данное сорное растение заполонило более 32 тысяч гектаров подмосковных угодий, преимущественно в Мытищинском, Рузском, Дмитровском, Клинском и Можайском районах. Только в 2018 году было выделено 300 миллионов рублей на борьбу с борщевиком.
Борщевик Сосновского — это представитель зонтичных крупных размеров. Растение, которое в СССР использовали как кормовую культуру и оградитель естественных загонов для скота.
После открытия, что растение наносит вред здоровью человека, борщевик был признан в 2012 году сорняком и занесен в Черную книгу растений России.
С 1 ноября 2018 года в подмосковном регионе начал действовать закон об обязательной борьбе с борщевиком — ядовитым сорняком. Административная ответственность за присутствие борщевика на участке предполагает наложение следующего штрафа в зависимости от категории владельца участка:
Окончательная сумма зависит от величины участка и степени его запущенности. Штрафовали владельцев тех участков, на которых произрастают крупные взрослые растения, способные к размножению.
Цель закона — привлечь каждого к решению проблемы, потому что скорость распространения семян и разрастания борщевика не позволяет эффективно бороться с ним. Сил только государства и Россельхознадзора недостаточно.
В 2022 году, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, борьба с борщевиком шла по плану. К активной борьбе на законных основаниях присоединились в Тверской, Калужской, Ленинградской, Пермской и других областях.
Сок взрослого растения, попадая на кожу человека, вызывает химические ожоги. Ожог 80 процентов тела приводит к смерти. В совокупности с воздействием солнечного света образуется фотохимический ожог, который может проявиться через некоторое время.
Сила борщевика заключается в следующих биологических особенностях:
Но жизнеспособность его не беспредельна. Борьба будет успешной, если знать слабости этого растения:
Стоит опасаться встреч с борщевиком.
Но если сок его все же попал на кожу, нужно немедленно промыть пораженное место мыльным раствором, прополоскать чистой водой глаза и рот. Затем обработать антисептиком, принять противоаллергенный препарат и избегать попадания солнечного света. Если площадь поражения велика, рекомендуется обратиться в больницу.
Обязательно расскажите детям, что гулять в зарослях борщевика нельзя, как и использовать его стволы для игры.
Очистить участок от сорняка полностью непросто.
Для борьбы с борщевиком годятся следующие препараты:
Чем раньше начата борьба, тем проще избавиться от сорняка. Молодые всходы можно уничтожить за один сезон, а десять соток с зарослями борщевика отнимут не менее трех лет борьбы.
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