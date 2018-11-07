Владельцы участков, где растёт борщевик, заплатят штрафы до миллиона рублей

Почти пять лет назад, летом 2018 года, в Министерстве сельского хозяйства обсуждалась проблема засорения земель Московской области борщевиком Сосновского.

Факты таковы, что данное сорное растение заполонило более 32 тысяч гектаров подмосковных угодий, преимущественно в Мытищинском, Рузском, Дмитровском, Клинском и Можайском районах. Только в 2018 году было выделено 300 миллионов рублей на борьбу с борщевиком.

Что такое борщевик

Борщевик Сосновского — это представитель зонтичных крупных размеров. Растение, которое в СССР использовали как кормовую культуру и оградитель естественных загонов для скота.

После открытия, что растение наносит вред здоровью человека, борщевик был признан в 2012 году сорняком и занесен в Черную книгу растений России.

С 1 ноября 2018 года в подмосковном регионе начал действовать закон об обязательной борьбе с борщевиком — ядовитым сорняком. Административная ответственность за присутствие борщевика на участке предполагает наложение следующего штрафа в зависимости от категории владельца участка:

для физических лиц — 3-5 тыс. рублей;

для должностных лиц — 20-50 тыс. рублей;

для юридических лиц (организаций) — от 150 тыс. до 1 млн рублей.

Окончательная сумма зависит от величины участка и степени его запущенности. Штрафовали владельцев тех участков, на которых произрастают крупные взрослые растения, способные к размножению.

Цель закона — привлечь каждого к решению проблемы, потому что скорость распространения семян и разрастания борщевика не позволяет эффективно бороться с ним. Сил только государства и Россельхознадзора недостаточно.

В 2022 году, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, борьба с борщевиком шла по плану. К активной борьбе на законных основаниях присоединились в Тверской, Калужской, Ленинградской, Пермской и других областях.

Чем опасен борщевик

Сок взрослого растения, попадая на кожу человека, вызывает химические ожоги. Ожог 80 процентов тела приводит к смерти. В совокупности с воздействием солнечного света образуется фотохимический ожог, который может проявиться через некоторое время.

Сила борщевика заключается в следующих биологических особенностях:

Способность к быстрому росту. Побеги за сутки прибавляют до 10 см в длину, поэтому легко упустить подходящий для скашивания момент.

Побеги за сутки прибавляют до 10 см в длину, поэтому легко упустить подходящий для скашивания момент. Семена могут дозревать на срезанных зонтиках. Оставление срезанных генеративных частей сорняка на участке сводит борьбу с ним к нулю.

Оставление срезанных генеративных частей сорняка на участке сводит борьбу с ним к нулю. Самоопыляемость. Даже один случайно занесённый экземпляр растения может дать многочисленное потомство.

Даже один случайно занесённый экземпляр растения может дать многочисленное потомство. Устойчивость к морозам. Семена борщевика Сосновского легко переносят суровые зимы и активно всходят после естественной стратификации в почве.

Семена борщевика Сосновского легко переносят суровые зимы и активно всходят после естественной стратификации в почве. Долгое сохранение всхожести. По разным данным, семена не теряют способности к прорастанию в течение 5-8 лет.

По разным данным, семена не теряют способности к прорастанию в течение 5-8 лет. Лёгкое распространение семян. Они разносятся разными способами: ветром, током воды, на автомобильных шинах и копытах животных, вносятся на поля с навозом.

Они разносятся разными способами: ветром, током воды, на автомобильных шинах и копытах животных, вносятся на поля с навозом. Глубокое расположение точки роста. У борщевика она находится на глубине 3-10 см под поверхностью почвы, поэтому растение успешно восстанавливается, если срезать его выше.

Но жизнеспособность его не беспредельна. Борьба будет успешной, если знать слабости этого растения:

Неспособность к вегетативному размножению. Вегетативная масса не восстанавливается от корня, если удалены все спящие почки.

Монокарпия. Гераклова трава может жить от двух до нескольких лет, в зависимости от вида. Но плодоносит она только раз в жизни. Если применить правильную тактику, когда сорняк перешёл в генеративную фазу развития, можно остановить его победное шествие по полю.

Что делать при заражении борщевиком

Стоит опасаться встреч с борщевиком.

Но если сок его все же попал на кожу, нужно немедленно промыть пораженное место мыльным раствором, прополоскать чистой водой глаза и рот. Затем обработать антисептиком, принять противоаллергенный препарат и избегать попадания солнечного света. Если площадь поражения велика, рекомендуется обратиться в больницу.

Обязательно расскажите детям, что гулять в зарослях борщевика нельзя, как и использовать его стволы для игры.

Как бороться с зарослями борщевика

Очистить участок от сорняка полностью непросто.

Выделяют три группы методов борьбы:

механические. Следует выкапывать его с корнями, которые залегают на глубине 15-20 сантиметров, скашивать и убирать сухие растения. Взрослые особи сжигают, предварительно облив горючими жидкостями, если на земле не располагаются хозяйственные постройки;

агротехнические. Молодые всходы накрывают плотным материалом. Как вариант борьбы — замещение быстро растущими культурами, которые могут выместить борщевик, например, галегой или кострецом;

химические. Ареал произрастания борщевика обрабатывают гербицидами или арборицидами.

Для борьбы с борщевиком годятся следующие препараты:

"Раундап" — 120 мл препарата разводятся в 10 л воды. Вегетирующий борщевик опрыскивается однократно. Расход рабочего раствора — 5 л на 100 м 2 .

. "Торнадо 500" — 50 мл препарата разводятся в 3 л воды. Борщевик опрыскивается однократно. Расход рабочего раствора — 2 л на 100 м 2 .

. "Ураган Форте" — 90 мл разводятся в 10 л воды. Сорняк опрыскивается однократно. Расход рабочего раствора — 3 л на 100 м 2 .

. "Спрут Экстра" — 84 мл разводятся в 10 л воды. Производится однократное опрыскивание. Расход рабочего раствора — 3 л на 100 м2

Чем раньше начата борьба, тем проще избавиться от сорняка. Молодые всходы можно уничтожить за один сезон, а десять соток с зарослями борщевика отнимут не менее трех лет борьбы.