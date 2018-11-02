После того как лето окончательно уступило свои права осени, у многих дачников возникает весьма насущный вопрос: как быть с опавшей листвой, столь обильно украсившей их огороды.
Даже самые большие любители порядка на своем участке знают, что уборка листьев сильно вредит естественному биологическому круговороту; иные же, напротив, укажут на неразумность идеи об оставлении жухлой листвы до весны.
Действительно, момент довольно неоднозначный, и эксперты рассмотривают оба взгляда на проблему.
Осенний опад — любимая еда для дождевых червей. Продукт их жизнедеятельности, образующийся во время поедания листьев, называется биогумусом и крайне положительно влияет на многочисленные почвенные свойства.
|Факторы, на которые влияет биогумус в почве:
|оструктуренность
|морфологический состав
|агрофизические свойства
|химические показатели
Существует мнение, что при уборке листвы необходимо восполнять то, что было у почвы отнято, различными минеральными удобрениями и компостом.
Однако существует несколько весьма распространенных ошибок, когда полезность опавших листьев переоценивают.
Эксперты приводят некоторые из них:
Итак, аргументов в пользу уборки листьев все же несколько больше.
Чем же следует собирать листву? В первую очередь, конечно же, веерными граблями. Они есть у всех и просты в использовании.
Работа заключается в сгребании опада в кучу и выносе за пределы участка. Также листву можно складировать для перепревания.
Не все деревья облетают одновременно, и стоит дождаться окончания листопада, чтобы не переделывать свою работу по несколько раз.
В конце концов, каждый принимает собственное решение, как поступить с осенними листьями в саду. Заботливый хозяин в любом случае позаботится о необходимой подкормке зеленых питомцев в виде удобрений, перегноя и регулярного полива. А уборка опада означает снижение риска заболеваемости растений.
Источник фото: pxhere.com
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