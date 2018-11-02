Эксперты: при уборке листвы на участке меньше риск заболеваемости растений

После того как лето окончательно уступило свои права осени, у многих дачников возникает весьма насущный вопрос: как быть с опавшей листвой, столь обильно украсившей их огороды.

Даже самые большие любители порядка на своем участке знают, что уборка листьев сильно вредит естественному биологическому круговороту; иные же, напротив, укажут на неразумность идеи об оставлении жухлой листвы до весны.

Действительно, момент довольно неоднозначный, и эксперты рассмотривают оба взгляда на проблему.

С одной стороны, при уборке листвы теряется "естественная" пища для почвы.

Осенний опад — любимая еда для дождевых червей. Продукт их жизнедеятельности, образующийся во время поедания листьев, называется биогумусом и крайне положительно влияет на многочисленные почвенные свойства.

Факторы, на которые влияет биогумус в почве: оструктуренность морфологический состав агрофизические свойства химические показатели

Кроме того, листва способна служить "одеялом" для корней деревьев, защищая их от мороза.

Существует мнение, что при уборке листвы необходимо восполнять то, что было у почвы отнято, различными минеральными удобрениями и компостом.

Аргументы за уборку опавших листьев

Однако существует несколько весьма распространенных ошибок, когда полезность опавших листьев переоценивают.

Эксперты приводят некоторые из них:

Помимо того что листья являются пищей для дождевых червей, они также — место обитания множества личинок, которые в дальнейшем становятся опасными садовыми вредителями. Прелая листва способствует распространению различных грибковых заболеваний. По этой причине ни в коем случае не рекомендуется оставлять опад в садах, где находится много переболевших мучнистой росой или серой гнилью деревьев. Через травмированные участки коры растение поражается бактериями, и с наступлением нового сезона могут возникнуть серьезные проблемы. Листья имеют свойство слёживаться, особенно на газоне под давлением снега. Это может сильно испортить внешний вид лужайки, "подарив" ей пятна и проплешины. Падалицу не рекомендуется оставлять под плодовыми деревьями. Наконец, листья имеют далеко не самый питательный химический состав, и хорошего компоста из них не получится.

Итак, аргументов в пользу уборки листьев все же несколько больше.

Как правильно убирать опавшую листву?

Осенняя листва

Чем же следует собирать листву? В первую очередь, конечно же, веерными граблями. Они есть у всех и просты в использовании.

Работа заключается в сгребании опада в кучу и выносе за пределы участка. Также листву можно складировать для перепревания.

Не все деревья облетают одновременно, и стоит дождаться окончания листопада, чтобы не переделывать свою работу по несколько раз.

В конце концов, каждый принимает собственное решение, как поступить с осенними листьями в саду. Заботливый хозяин в любом случае позаботится о необходимой подкормке зеленых питомцев в виде удобрений, перегноя и регулярного полива. А уборка опада означает снижение риска заболеваемости растений.

Источник фото: pxhere.com

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