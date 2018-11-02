EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Эксперты: при уборке листвы на участке меньше риск заболеваемости растений

Садоводство » Советы

После того как лето окончательно уступило свои права осени, у многих дачников возникает весьма насущный вопрос: как быть с опавшей листвой, столь обильно украсившей их огороды.

Эксперты: при уборке листвы на участке меньше риск заболеваемости растений

Даже самые большие любители порядка на своем участке знают, что уборка листьев сильно вредит естественному биологическому круговороту; иные же, напротив, укажут на неразумность идеи об оставлении жухлой листвы до весны.

Действительно, момент довольно неоднозначный, и эксперты рассмотривают оба взгляда на проблему.

  • С одной стороны, при уборке листвы теряется "естественная" пища для почвы.

Осенний опад — любимая еда для дождевых червей. Продукт их жизнедеятельности, образующийся во время поедания листьев, называется биогумусом и крайне положительно влияет на многочисленные почвенные свойства.

Факторы, на которые влияет биогумус в почве:
оструктуренность
морфологический состав
агрофизические свойства
химические показатели
  • Кроме того, листва способна служить "одеялом" для корней деревьев, защищая их от мороза.

Существует мнение, что при уборке листвы необходимо восполнять то, что было у почвы отнято, различными минеральными удобрениями и компостом.

Аргументы за уборку опавших листьев

Однако существует несколько весьма распространенных ошибок, когда полезность опавших листьев переоценивают.

Эксперты приводят некоторые из них:

  1. Помимо того что листья являются пищей для дождевых червей, они также — место обитания множества личинок, которые в дальнейшем становятся опасными садовыми вредителями.
  2. Прелая листва способствует распространению различных грибковых заболеваний. По этой причине ни в коем случае не рекомендуется оставлять опад в садах, где находится много переболевших мучнистой росой или серой гнилью деревьев. Через травмированные участки коры растение поражается бактериями, и с наступлением нового сезона могут возникнуть серьезные проблемы.
  3. Листья имеют свойство слёживаться, особенно на газоне под давлением снега. Это может сильно испортить внешний вид лужайки, "подарив" ей пятна и проплешины.
  4. Падалицу не рекомендуется оставлять под плодовыми деревьями.
  5. Наконец, листья имеют далеко не самый питательный химический состав, и хорошего компоста из них не получится.

Итак, аргументов в пользу уборки листьев все же несколько больше.

Как правильно убирать опавшую листву?

Как правильно собрать опавшие листья в саду?. Осеняя листва
Осенняя листва

Чем же следует собирать листву? В первую очередь, конечно же, веерными граблями. Они есть у всех и просты в использовании.

Работа заключается в сгребании опада в кучу и выносе за пределы участка. Также листву можно складировать для перепревания.

Не все деревья облетают одновременно, и стоит дождаться окончания листопада, чтобы не переделывать свою работу по несколько раз.

В конце концов, каждый принимает собственное решение, как поступить с осенними листьями в саду. Заботливый хозяин в любом случае позаботится о необходимой подкормке зеленых питомцев в виде удобрений, перегноя и регулярного полива. А уборка опада означает снижение риска заболеваемости растений.

Источник фото: pxhere.com

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Что делать с опавшей листвой?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
Sberbank
Новости
Daily Express: секретное оружие России может полностью уничтожить Британию
Кисида в ответ на российские санкции: "Япония не потерпит возмущение России"
Российские военные уничтожили ракетами склады с боеприпасами националистов
Баширов: увольнение Псаки — важный сигнал для части американцев
Bloomberg: ЕС предложил внести в список санкций олимпийскую чемпионку Кабаеву
Экс-глава Пентагона: Трамп хотел "втихаря" ударить ракетами по Мексике
Баширов: 9 мая Путин удивит и Россию, и Запад
Замгенсека ООН заявил о начале операции по эвакуации гражданских с "Азовстали"
Баранец: русские танкисты научились превращать ПТРК Javelin в груду железа
Reuters: США и Германия не признают "захваченные РФ территории" на Украине
Популярное
Силовые структуры
Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"

Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.

Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Силовые структуры
Потери ВСУ в Донбассе за последние несколько дней СВО кратно возросли
Силовые структуры
Евсеев: пока Запад не слышит Москву, ВС РФ уничтожают оружие НАТО на Украине
Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров Ирина Шлионская "Умереть от страха": реальные случаи гибели от испуга Ирина Шлионская Анжела Якубовская "Два билета в Милан": "Мы все лжём, чтобы не остаться в одиночестве..." Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
"Донбасский консенсус": Запад не смог расколоть Россию
Мир. Новости мира
Если Израиль не поймёт сигнала Лаврова, своё слово скажет Шойгу
Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Кисида в ответ на российские санкции: "Япония не потерпит возмущение России"
Российские военные уничтожили ракетами склады с боеприпасами националистов
Баширов: увольнение Псаки — важный сигнал для части американцев
Bloomberg: ЕС предложил внести в список санкций олимпийскую чемпионку Кабаеву
Экс-глава Пентагона: Трамп хотел "втихаря" ударить ракетами по Мексике
Лаванду нужно сажать в солнечных местах сада, где нет сквозняков
Баширов: 9 мая Путин удивит и Россию, и Запад
Замгенсека ООН заявил о начале операции по эвакуации гражданских с "Азовстали"
Пентагон, оправдываясь, обвинил NYT в публикации фейка о разведке США
Эксперты: при уборке листвы на участке меньше риск заболеваемости растений
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников