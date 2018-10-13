Семь осенних ошибок огородников

К наступлению осени многие закончили с делами на огороде. Но при этом большинство огородников совершают некоторые ошибки, приводящие к дальнейшему понижению урожайности.

1. Убирайте участок

Многие огородники совершают эту ошибку, а именно, не проводят уборку участка в осенний период, в результате чего может понижаться урожайность в дальнейшем, ибо на территории огорода могут размножаться вредоносные болезни.

Между тем необходимо не пренебрегать следующими работами:

выбросить всю ботву на компост;

убрать с грядок все сорняки, чтобы земля была чистой к началу зимы;

покосить траву в местах отдыха и перенести ее в компостную яму;

убрать все опавшие гнилые яблоки;

сжечь разнообразные ветви, дабы не разводить болезни.

2. Перекопка земли

Некоторые огородники занимаются слишком частой перекопкой земли, другие же очень редко уделяют ей внимания. Но это очевидно отражается на будущем урожае.

При слишком обильной перекопке происходит разрушение в почве естественной среды, содержащей микроорганизмы, которые нужны для роста овощей. Стоит также отметить, что не все почвы смогут перенести частую перекопку.

Для лучшего урожая следует единожды вскопать землю осенью и весной. Благодаря этому вредители, располагающиеся в верхних слоях земли, просто замерзнут.

В октябре стоит вскопать приствольные круги у деревьев и кустов, примерно глубиной 20-25 сантиметров. Делать это стоит два раза за год, осенью и весной. Перекопка в осеннее время позволяет уничтожать вредителей.

3. Обработка территории

Нужно каждой осенью заниматься обработкой участка от болезней и вредителей, поскольку большинство из них зимой остаются в древесной коре, земле, сорняках. Таким образом, нужно заниматься обработкой огорода перед завершением сезона.

Достаточно эффективной из подручных средств является бордоская жидкость. Она подходит для многих овощей, плодов и ягод.

Обработка деревьев в саду

4. Удобрение земли

Распространенная ошибка заключается в том, что многие огородники удобряют землю лишь весной, либо — в течение сезона для повышения уровня урожая, забывая подкормить растения осенью.

Это неправильно, так как со временем растениями были истощены запасы питательных веществ, поэтому для дальнейшего получения урожая нужно подкармливать растения осенью. Можно использовать различные минеральные удобрения.

5. Поливка

Некоторые просто напросто забывают о поливке. Повезет, если осенняя пора окажется дождливой и в этом случае для растения будет достаточно воды. Но в случае сухой осени необходимо восполнять запасы воды растениям, которая была потрачена ими за сезон.

6. Посадка овощей перед зимой

Ошибка огородников заключается в том, что они не производят посев овощных культур в осеннее время, ведь это поможет сэкономить время в весеннюю пору.

Посадка озимого чеснока

В свою очередь, растения, посаженные осенью, сокращают ожидание урожая на две-три недели.

Сажать перед зимой стоит чеснок, морковку, лук, свеклу, укроп и другую зелень.

7. Земля

Осенью необходимо запастись землей и удобрениями для посадки помидоров, огурцов, перца, баклажан и других овощей. Лучше использовать для этого собственную землю, нежели купленную в магазинах.

Большая ошибка — не заготовить земли. На магазинной — семена будут прорастать хуже, и это может сказаться на урожае.

Таким образом, пока земля теплая, нужно выкопать землю с чистого участка, желательно удобренного. В лесу также можно набрать земли с илом.

Перегной можно использовать как удобрение, золу или опилки. Это поможет для прорастания рассады зимой.

Читайте также:

Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"

Что делать на даче в октябре? Советы эксперта

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.