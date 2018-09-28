Основные правила при создании ландшафтного дизайна

Сохранившееся с советских времен представление о саде или даче, как о месте, где имеется некий домик, окруженный грядками, кустами и клумбами, требующими постоянного труда по окучиванию, прополке и поливу, в наше время стало, мягко говоря, неактуальным.

Современные владельцы дач хотят, чтобы пребывание на приусадебном участке, прежде всего, было отдыхом, а все имеющееся на даче радовало глаз. В этом на помощь им приходит садовый ландшафт. Разберем основные правила.

Начальные этапы при создании ландшафтного дизайна: Осмотр участка Составление план-схемы Разбивка сада на зоны

Обратимся к специалистам

При наличии свободных финансов лучше всего заказать ландшафтный дизайн у специалиста. Как и в любом деле, в садовом ландшафте, который выглядит таким простым и легким, имеется множество

тонкостей,

деталей,

мелочей

и правил,

без понимания и знания которых невозможно создать по-настоящему великолепный дизайн.

Услуги занимающихся садовым дизайном компаний могут стоить очень дорого, что и вынуждает большинство дачников заниматься ландшафтом в меру своих сил и способностей. Это приводит к большому количеству очевидных для профессиональных дизайнеров ошибок и недочетов, особенно когда возникает необходимость совместить новый дизайн с уже имеющимися на участке постройками и зелеными насаждениями.

Разработка проекта

Прежде всего, нужно тщательно разработать проект. Самый простой вариант — нарисовать на тетрадном листе в клетку схему своего участка со всеми постройками и прочими клумбами, деревьями и грядками, которые вы решили оставить нетронутыми.

Определив свободное пространство, следует условно разместить в нем все, что вам хочется воплотить как ландшафтному дизайнеру. Но перед этим нужно определиться, в каком стиле вы намерены оформить свой сад.

Среди стилей особенно популярны:

сад в классическом стиле ;

; обычный сад ;

; в стиле минимализм ;

; национальные сады ( японский , китайский );

( , ); провансальский сад или сад в стиле кантри ;

или ; природный сад.

Ключевые элементы садового дизайна

Дорожки и площадки для отдыха

Особое внимание должно быть уделено таким элементам, как дорожки, площадки для отдыха или игр, различные ограждения, о которых нередко забывают и которые могут как занять немалую площадь, так и внести свой деструктивный или дополняющий фактор в гармонию садового ландшафта.

При создании дорожек, площадок для отдыха или игр можно использовать готовые материалы, плитку или искусственный камень. В то же время многие используют для дорожек и деревянные спилы, и плоские натуральные камни. Находятся и оригиналы, выкладывающие дорожки из перевернутых и вкопанных в землю пластиковых бутылок.

Газон

Формирование сада и наличие в нем различных элементов, конечно же, полностью зависит от желания владельца. Но есть непререкаемые законы садового ландшафта. Так, газон должен быть обязательно.

Газон

Если на участке достаточно места, то можно разбить мавританский газон, огороженный клумбами. Если места мало, то подойдет и небольшое засаженное яркой травой пространство, визуально увеличивающее к тому же площадь территории.

Клумбы и цветники

Наличие клумб или цветников также считается обязательным. На маленьком участке их может быть всего несколько, но они непременно обязаны находиться возле дома, у входа в него или около выделенных для отдыха площадок. Неизменно превосходно выглядят цветочные бордюры, многоуровненые цветники, а приподнятая клумба придаст участку интригующий рельеф и послужит превосходным разделителем между различными частями участка.

Альпийская горка

При наличии на участке склона, он станет идеальным местом для альпийской горки, которая эффектнее всего выглядит, если является террасной. В ночное время альпийская горка, особенно если она дополнена

искусственным озерцом,

водопадиком

или ручьем,

будет бесподобна при установленной подсветке.

Хвойные растения

Деревья и растения из числа вечнозеленых и хвойных являются не только великолепным декоративным элементом, но и помогут защитить участок от грязи и шума, если поблизости имеется дорога.

Даже если площадь участка невелика, это еще не повод отказываться от того, чтобы разместить на нем радующую глаз композицию садового ландшафта.

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