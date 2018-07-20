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Инна Новикова

Андрей Туманов: Ананасы на подоконнике? Без проблем!

Садоводство

Сад-огород, дача, балкон-лоджия или просто подоконник при умелом труде способны стать базой для хорошего и экзотического урожая. Конечно, сейчас за собственноручно выращенный ананас корову не купишь, но при серьёзном подходе себя и близких обеспечить продуктами вполне возможно. А уж удовольствие точно получишь. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт, известный садовод, который знает всё о приусадебных участках Андрей Туманов.

Андрей Туманов: Ананасы на подоконнике? Без проблем!

— Андрей, вы говорили, что даже ананасы выращивали в России в XVIII-XIX веках и подавали к графским столам. Расскажите об этом. И есть ли еще какие-то овощи и фрукты, нетрадиционные для России, которые можно вырастить? А какие вообще здесь не стоит выращивать никогда?

— Ананасы в России выращивались даже на продажу. И они вполне обеспечивали внутренний спрос. То есть они уже не завозились. Тем более что судно долго плывет, ананасы за это время могут просто испортиться. А у нас это шло не только на барский стол, но и на продажу, в рестораны и даже на экспорт поставлялось.

Первым создал теплицы-ананасницы, которые выкапывались в земле, князь Александр Меньшиков. Это дело быстро подхватили и многие другие знатные крупные землевладельцы. При Екатерине II ананасы выращивали не только в господских оранжереях, но и в теплицах на крестьянских подворьях.

Российская империя в XVIII-XIX веках даже стала крупнейшим импортером ананасов в Европу. Туда вывозилось до 3 000 пудов русских ананасов в год. Стоимость одного плода приблизительно равнялась стоимости целой коровы.

Да, это было очень дорого, потому что дорогие технологии. Теплицы делали в виде заглубленных в земле траншей. Ананас — из семейства бромелиевых. Кто когда-то выращивал какие-то бромели, знают, что они абсолютно неприхотливые растения, которым практически ни земли не надо, да и на какие-то перепады температур они особо не реагируют.

То есть может быть и высокая температура, и пониже, они все равно растут, как картошка, даже лучше, чем картошка. Поэтому и как комнатное растение любые бромелиевые, в том числе и ананасы, — совершенно идеальные растения. Ананас очень легко укоренить, кстати.

— Получается, что и сейчас ананасы можно легко вырастить в России, даже у себя в квартире?

— На подоконнике — без проблем! Надо только знать и соблюдать несколько правил.

— Что эти растения вообще из себя представляют?

— Ананасы — это травянистые растения, фактически трава, суккулент. Классические бромелии с такими перистыми кожистыми листьями — вот это и есть ананас. Еще у бромелии есть розеточка, куда обычно заливается вода и служит источником воды, вот это маленькое такое корытце — бромелии.

Так что это очень простое растение, оно растет медленно, но не реагирует практически ни на что. Это не субтропические цитрусовые, которые плохо реагируют на низкую температуру, заражаются клещиком, листья у них опадают и т. д. С ананасами ничего подобного не бывает. Посадил, и они растут и растут, пока не созреют…

— А на открытом участке их вырастить можно?

— Нет, конечно, только в теплице. Конечно, им нужна положительная температура. Чтобы перезимовать, им нужна температура плюс пять, лучше плюс десять градусов, тогда они перезимуют. Если будет постоянная положительная температура, ананасы будут расти. Свет, положительная температура и минимум удобрений — вот и все.

Дальше просто надо спровоцировать их на цветение, что, как правило, представляет самую большую трудность, потому что цвести они не очень хотят. Обычно это провоцируют ацетиленом — газом. Надевают пакет, немножечко туда кладут карбида. И вот этот газ провоцирует просыпание почки, ананас выбрасывает цветочную стрелку, и на стрелке потом образуется ананасик.

А укореняется он просто: отрезаете верхушку ананаса, с кусочком кожицы, подсушиваете его в течение двух-трех дней, чтобы срез там корочкой покрылся, и сажаете его в землю. И эта розеточка потом укореняется. Можете попробовать. Будет комнатный ананас.

— Какие еще экзотические, необычные растения можно выращивать у нас на улице, в теплицах и домах? Бананы, например, тоже вырастить можно?

— Я знаю только одного человека в России, которому удалось получить плоды с банана. Это была очень трудная, серьезная работа — естественно, все это возможно только в большой теплице. Именно грамотный агроном пытался этого добиться. Ясно, что в промышленных масштабах никто не будет их выращивать.

А вот лимоны, например, в полупромышленных масштабах исторически выращиваются. Город Павлово-на-Оке знаменит своим лимоном. Там в каждом доме традиционно выращивают лимоны. В начале XIX века какой-то русский солдат откуда-то из Турции привез саженец либо семечко лимона, и с тех пор пошло.

Там как-то получился сорт, который подходит для комнатных условий, тот самый павловский лимон, и он стал размножаться. А вообще, лимон и все цитрусовые — это все-таки деревья. Вы же не посадите у себя на подоконнике дуб или березку.

Но дело в том, что все выращиваемые лимоны в комнатах — это, как правило, суперкарлики, маленькие растения, которые могут и в таких условиях неплохо расти и приносить плоды…

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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