Варварина пустынька

Около двадцати лет прожила в лесу женщина, давшая обет Богу и принявшая монашество. Сейчас на этом месте действует женская обитель и возведен храм.

…Наш автомобиль съехал с трассы и двинулся по заснеженной дороге, бегущей через лес. Последний поворот — и взору предстала удивительная картина: величественный храм с тремя куполами, стоящий среди берез. Если б я заранее не знал, куда еду, то непременно решил бы, что это видение. В самом деле, ну кому придет в голову возвести такую красоту в лесной глуши, вдали от цивилизации? В городе или хотя бы в деревне — понятно, но здесь…

А ведь около двадцати лет назад на этом месте не было ничего. Ни храма, ни женской обители — лишь лес да синее небо над ним. Не было, пока не появилась матушка Варвара, решившая именно тут построить часовню в честь святой Блаженной Ксении Петербуржской. Построить своими руками.

Много лет назад матушка Варвара — в миру ее звали иначе — страдала от невыносимых болей в желудке. Не могла есть и, бывало, теряла сознание. Надеясь на излечение, она приехала в Подмосковье, к сестре. Может, столичные светила помогут, думала женщина. Но сестра привела к ней не удостоенных титулов профессоров медицины, а… батюшку. Тот помолился, помазал женщине губы елеем и заявил, что будет она жить долго и счастливо. И станет монахиней. Когда же будущая матушка Варвара пришла в себя, сестра рассказала ей о странном пророчестве батюшки. В Бога женщина верила, и в доме сестры имелась кой-какая религиозная литература. Одну из таких книг — Житие святой Блаженной Ксении Петербуржской — она и стала читать. Почему именно эту книгу, не знает, но Житие произвело на женщину неизгладимое впечатление. После смерти мужа Ксения раздала все, что имела, и стала нищенкой, отринувшей земные блага. У нашей героини тоже не было мужа, детей растила одна. Когда здоровье пошло на поправку, она дала обет — уйти в монастырь благодарить Господа и славить святую Ксению, которую она считала своей спасительницей. Дав обет, женщина удалилась в лес — искать место под будущую обитель. Местные верующие помогли ей построить часовенку в честь Ксении Блаженной, провели электричество, выкопали колодец…

— Почему выбрала это место? Господь сюда привел… — отвечает на мой вопрос матушка Варвара.

Женщина, как она сама говорит, "пришла на бугорок", воткнула колышки, обмазала — получилась крохотная, два на два метра, каморка. В ней матушка Варвара и ютилась целых 13 лет.

— Зимой волосы от холода к голове примерзали, — вспоминает она. — Света не было, но, чтобы все бросить и вернуться в городскую квартиру, об этом и не помышляла.

Все вынесла матушка Варвара, все вытерпела — и трудилась, трудилась, трудилась. Вера ее была крепка, как железо, и теперь, кроме часовни, на этом месте воздвигнут храм. Строили его всем миром. Нашлись добрые люди — помогли. А у матушки забот прибавилось. После стольких лет упорных трудов осуществилась ее мечта о женской обители в Варвариной пустыньке. Пятнадцатого января ее освятил сам митрополит Омский и Тарский Феодосий. Каждому да воздастся по вере его…

Пока в обители живут пять послушниц. Но это только начало — сестринский корпус рассчитан на сорок человек. Вслед за матушкой Варварой иду по этому корпусу, с интересом осматриваюсь.

— Здесь у нас домашняя церковь, библиотека, — говорит мне она, — тут швейная мастерская. А это трапезная.

Трапезная, способная вместить 150 человек, поражает своей планировкой и длинными деревянными обеденными столами. Смотрю на них — и появляется ощущение, что попал в исторический кинофильм. Или перенесся на два-три века назад. Но стоило лишь оторвать взгляд от столов, как вернулся в реальность. Большой обеденный зал, стена, в стене ведущее на кухню раздаточное окошко — спроектировано не хуже современного ресторана или кафе. Да и сам сестринский корпус больше напоминает дом отдыха, нежели обитель. Чистенький, светлый, и никаких тебе мрачных унылых келий, что так любят показывать в том же кино.

— Планировку корпуса разрабатывала сама, — говорит матушка. — Помолюсь, нарисую, затем все порву. И опять — помолюсь, нарисую… Что так получилось — значит, Богу угодно было.

Тем временем мы заходим в кладовую. У стены огромный, способный вместить две тонны зерна, деревянный ларь. Его матушка сделала собственноручно. Как и стеллажи, протянувшиеся вдоль другой стены. На стеллажах банки с соленьями-вареньями — все выращено в обители. Иначе и быть не может — обитель существует лишь за счет пенсии матушки да хозяйства. А хозяйство немалое: четыре коровы, коза, птица, поле под картошку… Да еще двадцать семей пчел.

— Собираемся трактор купить, — говорит мне матушка, — чтобы было, на чем ульи перевозить. Я ведь в мирской жизни трактор водить училась.

Если с пчелами матушка управляется лично, то со всем остальным помогают послушницы. Они и доят коров, и кочегарят, и дрова заготавливают… Работы в обители — не переделать. Потому-то, несмотря на санаторного вида сестринский корпус, жизнь послушниц не для всех подойдет. Встают они в шесть утра, ложатся в одиннадцать вечера. И весь день в трудах да молитвах.

Интересуюсь у матушки Варвары, почему послушницы приходят в обитель. Может, жизнь в миру у них была нелегка? Или другие какие причины есть?

— Если Богу это угодно, — слышу в ответ, — он приведет. Если нет — будут кругами ходить, и все впустую. Не всем дано стать монахинями. Монахиня — это призвание. А когда человек в монастырь придет — одному лишь Господу ведомо. Может, в двадцать лет, а может, и в семьдесят…

В обители матушка оставляет не всех. Она сразу видит, что за человек к ней пришел. Тех, что до экзотики падки или хотят пристроиться, отправляет обратно. Принимает лишь тех, кто душу хочет спасти.

— Они приходят, — поясняет матушка Варвара, — говорят, о вас слышали, вы такая добрая. Я же в ответ: нет, не добрая я — жесткая. Хочешь спастись — спасайся. Если молитв не знаешь — научим. Если корову доить или печку топить не умеешь — научим. Было бы желание.

Тем, что вырастили на собственном подворье, матушка Варвара щедро делится с ребятишками из расположенного невдалеке Шараповского детского дома. "Окормляем", как она говорит. Масло, творог от своих коров, да мало ли что еще… И лесные дары, на которые щедра окрестность.

— Места вокруг на грибы богаты, — говорит она, — выйдешь на пятнадцать минут — и уже полное ведерко.

Идут в дело и травы, что матушка собирает. Чай, которым меня угощали, заварен на сорока видах трав — вкус просто неописуемый.

— Хочу взять в обитель десять девочек из детского дома. — Пока я пью чай, матушка делится планами на ближайшее будущее. — Мне говорят: справишься ли? Я же всегда отвечаю: на все воля Божья.

Мне почему-то искренне верится, что и эта мечта матушки Варвары осуществится, что уже летом двор обители будут оглашать задорные детские голоса. Единственное препятствие — нет покуда в обители бани, прачечной и теплого туалета для детворы. Ну да это дело поправимое.

P.S. В Варвариной пустыньке постоянно бывают гости. То паломники, то прихожане из местных церквей или верующие из города. И неудивительно, ведь то, что матушка Варвара создала своими руками, воистину богоугодное дело. Не зря же сам митрополит Омский и Тарский Феодосий благословил матушку на труды, а епархия выхлопотала землю под женскую обитель.