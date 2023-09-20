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Сергей Лебедев

Православие в Америке: тяжёлый путь становления

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Православных храмов в США не существовало ещё даже в конце XIX века. Была, правда, домовая церковка в районе Сан-Франциско, где проживал Аляскинский и Алеутский епископ, сбежавший сюда от холодов Аляски.

Православие в Америке: тяжёлый путь становления
Фото: valaam.spb.ru

К приходу к власти царя Николая II православные храмы в США начали развиваться. Эмигрантов из России в этот период было немало. И это ещё до революции.

Даже униаты становились прихожанами православных церквей в США

Уже к началу прошлого века в США насчитывалось более 30 церквей. Существовали приходы и церкви в соседней Канаде. Причём тогда Русская церковь была весьма активна, даже на чужой территории вели проповеди о величии России. Таким русским пропагандистом был и преосвященный Николай, назначенный в 1891 году на епископскую кафедру Алеутской и Аляскинской епархии. Позже он был переведён в Таврическо-Симферопольскую епархию. Именно благодаря ему в русские православные церкви пошли даже австро-венгерские униаты. Как бы сейчас сказали, жители Западной Украины. Началось их массовое обращение в лоно родной Православной церкви, которую их предки под страхом смерти меняли на польско-католическую веру.

Количество приходов в США росло, из России с трудом изыскивали священников для православной паствы, росшей не по дням, а по часам. Всё больше православных храмов появлялись в крупных городах США:

  • Нью-Йорке,
  • Чикаго,
  • Кливленде,
  • Питсбурге,
  • Филадельфии,
  • Буффало,
  • Миннеаполисе

и других.

Стоит отметить, что прихожане, чаще всего из эмигрантов, были бедны. Поэтому американские православные церкви сильно отличались от богатых российских храмов. Нередко это были жалкие деревянные постройки на окраине городов. Кроме того, под часовни арендовали частные дома или квартиры. Такие места для православных, приезжавших в США, шокировали многих. Даже русские путешественники, бывавшие в Америке, сообщали:

"То и другое непривычно для взора русского человека, выросшего среди величавых русских святынь, и недостойно мест своего высокого назначения".

Жемчужина Нью-Йорка — русский православный собор

Многие жаловались и писали в Россию о тяжёлом положении православных храмов в США. У нас к этому прислушались, и уже в начале прошлого века большие православные храмы появились в Нью-Йорке и Чикаго. Первой стала Николаевская церковь в Нью-Йорке, располагавшаяся по нынешним временам в районе элитного района Централ-парка, угол Мэдисон-стрит и 15-й Восточной. Церковь была выстроена в византийском стиле.

Деньги на строительство в основном выделяли из России. Немало этому содействовал и русский царь.

В США возникали проблемы с возведением подобных сооружений. Арка и купол были весьма редки в американской архитектуре, здания в основном были прямоугольными. К тому же среди американцев не нашлось архитекторов, знакомых с византийским стилем. Выручил местный "русский" финн Бергезен. Именно благодаря ему Николаевская церковь и получила русский облик.

Американцам, среди которых немало лиц, падких на экзотику, русская церковь приглянулась. Что уж говорить о русских, которых заносила в США судьба. Они всегда выделялись из толпы. Особенно на чужбине, где в иностранной толпе нередко чувствовали себя подавленными и брошенными. Об этом написано немало мемуаров русскими, которые волей-неволей оказались в то время в США. Поэтому один только вид русской церкви за тысячи километров от родины заставлял радостно биться их сердца.

Православие в США проходит непростой путь. Николаевский собор стоит до сих пор, хотя за почти полуторавековую жизнь повидал из-за политических катаклизмов немало хорошего и плохого. Считается, что православных в США сегодня более миллиона. Но храмов насчитывается менее двух сотен…

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы православие
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