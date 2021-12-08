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Автор Василий Амирджанов

Иеромонах обвинил Шойгу в оскорблении чувств верующих

Религия

Православный священнослужитель потребовал возбудить уголовное дело в отношении министра обороны РФ.

Главный храм ВС РФ
Главный храм ВС РФ

Замахнулся на министра

Фрески Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации (Патриаршего собора во имя Воскресения Христова) снова стали предметом дискуссии, перешедшей в юридическую плоскость. Иеромонах Иоанн Курмояров из Новосибирска написал жалобу в Следственный комитет, МВД, ФСБ и прокуратуру. Тот самый случай, когда одна духовная скрепа налетела на другую.

Священнослужитель обвинил министра обороны России Сергея Шойгу в оскорблении чувств верующих и вандализме из-за присутствия в храме коммунистической символики, о чём он рассказал в своём видеообращении, размещённом на его странице в Facebook:

"Лично меня оскорбили фрески, которые находятся в храме Вооружённых сил РФ. Я думаю, на это нужно обратить внимание… Душа болит, когда такие высокопоставленные люди и надругаются над нашей верой. Мне больно, что наша вера и Церковь превращаются в махровое язычество".

Анонсированные до открытия Главного храма ВС РФ мозаики с изображениями, в том числе, Путина, Шойгу и Сталина вызвали дискуссию в обществе. В итоге их демонтировали.

Иеромонах считает, что коммунистические символы и другие подобного свойства изображения в убранстве Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации оскверняют религиозный объект и оскорбляют чувства верующих.

В военном ведомстве ответили Курмоярову, что все мозаики согласованы с РПЦ и в них нет ничего оскорбительного. Иеромонах посчитал ответ Министерства обороны "верхом цинизма":

"Изображения большевиков, сотрудников НКВД и красноармейцев присутствуют в православных храмах, в том числе и в храме в Бутово, но все они, без исключения, сделаны в отрицательном контексте, т. е. данные персонажи изображены в качестве гонителей христиан, а не героев, заслуживающих поклонения в православном храме".

Иоанн Курмояров акцентировал внимание в своём обращении к правоохранителям, что изображения в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова "создают почву для напряжённости внутри общества, способствуют нарастанию вражды между людьми разных убеждений, являются намеренным проявлением крайнего неуважения к верующим православным людям и совершены лицами, использовавшими своё служебное положение в преступных целях".

Заявитель попросил правоохранительные органы провести проверку, назначить соответствующие экспертизы и в конечном итоге возбудить против министра обороны России Сергея Шойгу уголовное дело.

Православные большевики

Иеромонах Иоанн Курмояров
Иеромонах Иоанн Курмояров

Глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин категорически не согласен с иеромонахом Иоанном Курмояровым. Калинин считает необоснованными претензии иеромонаха, которые не учитывают "полноту и величие" подвига, каким он был и остаётся в памяти народа:

"У нас нет там (на фресках — Прим. ред.) ни одного откровенно антицерковного лица. Да, там есть маршал Советского Союза Климент Ворошилов, но он из церковной семьи, как и Георгий Маленков, закончил свою жизнь на клиросе храма, спас несколько церквей в Москве, в частности уникальный барочный храм Священномученика Климента Папы Римского в Замоскворечье. Как можно осуждать этих людей, не зная всех обстоятельств их жизни? Этот священник — не Господь Бог, как он их может осуждать? Никто из них публично от Христа не отрекался никогда".

Сколько советских граждан оказались в расстрельных списках или были отправлены в ГУЛАГ упомянутыми выходцами из "церковных семей", протоиерей Леонид Калинин не уточнил. Напрасно и не напомнил, что товарищ Сталин — выпускник Тифлисской духовной семинарии и им следовало бы гордиться. То, что в траншеи полигонов НКВД полегли расстрелянные священнослужители, видимо, тоже не сильно смущает протоирея, как и превратившиеся в "лагерную пыль" другие братья по вере.

По логике протоиерея, опосредованная причастность к Церкви может служить оправданием любых проявлений красного террора. Крещёным пламенным большевикам ничто не мешало превращать храмы в склады, клубы или загоны для скота и откровенно глумиться над ошеломлёнными верующими.

Смысловой фарш

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу

Идея примирить "красных" и "белых", оставив предметом изучения историков последствия Великой русской революции 1917 года, далеко не нова. Просто выбранные властями методы далеко не всегда деликатны и корректны. И вовсе не удивительно, что иеромонах стал выразителем мнения верующих, которые не могут принять присутствие коммунистических символов в православном храме.

Смешать в один смысловой фарш монархическое прошлое России и советское наследие — задача не из простых, и по тому, как она реализуется, вполне очевидна её тщетность. Хотя, если воспринимать процесс в контексте некоего угара уровня безудержного застолья, то кому-то он и понравится.

Особенно тем, кто впадает в квазипатриотический экстаз от инъекций агитпропа, культивирующего эстетику "кузькиной матери", которую вот-вот Россия покажет "загнивающему" Западу. А Запад всё гниёт с советских времён, но предательски продолжает пахнуть "Шанелью".

Героизация советского периода истории России в последние десятилетия стала больше походить на некий реванш поклонников тоталитаризма, нежели на желание добиться согласия в обществе. За бортом оказываются, в том числе, и постыдные страницы хроник советской эпохи, не говоря уже об откровенно преступной деятельности коммунистической верхушки.

Можно было бы подобрать более точные эпитеты и определения, но теперь в России нельзя сравнивать тоталитарные режимы и проводить соответствующие параллели. Сейчас опасны и любые дискуссии на исторические темы, из которых можно было бы сделать выводы, упрощающие задачу добиться согласия в обществе, хотя бы по темам прошлого страны.

Вместо этого ударными темпами идёт безудержное соревнование в установке всевозможных памятников совсем неоднозначным фигурам прошлого — от русских царей до активистов сталинской опричнины. Такое впечатление, что кто-то задался целью обратить Россию в прошлое: зачастую в дремучее, бесправное, которое периодически освещали светлые умы, продвигавшие страну по пути прогресса.

Может, стоило бы сначала осмыслить это самое прошлое — честно и непредвзято, включая моральные и гуманитарные аспекты. Убрать неприличный пафос и обратиться к ценности человеческой жизни, причём и "красной", и "белой", и "серо-буро-малиновой".

Вероятно, в этом и кроется рецепт духовного исцеления страны и купирования военно-исторического психоза, когда культ памятников всё отчётливее относит человеческое сознание к ощущению создания некоего ментального кладбища, лишающего Россию будущего и её выстраданной государственности.

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Воины духа
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Ольга Гуманова
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