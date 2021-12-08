Иеромонах обвинил Шойгу в оскорблении чувств верующих

Православный священнослужитель потребовал возбудить уголовное дело в отношении министра обороны РФ.

Главный храм ВС РФ

Замахнулся на министра

Фрески Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации (Патриаршего собора во имя Воскресения Христова) снова стали предметом дискуссии, перешедшей в юридическую плоскость. Иеромонах Иоанн Курмояров из Новосибирска написал жалобу в Следственный комитет, МВД, ФСБ и прокуратуру. Тот самый случай, когда одна духовная скрепа налетела на другую.

Священнослужитель обвинил министра обороны России Сергея Шойгу в оскорблении чувств верующих и вандализме из-за присутствия в храме коммунистической символики, о чём он рассказал в своём видеообращении, размещённом на его странице в Facebook:

"Лично меня оскорбили фрески, которые находятся в храме Вооружённых сил РФ. Я думаю, на это нужно обратить внимание… Душа болит, когда такие высокопоставленные люди и надругаются над нашей верой. Мне больно, что наша вера и Церковь превращаются в махровое язычество".

Анонсированные до открытия Главного храма ВС РФ мозаики с изображениями, в том числе, Путина, Шойгу и Сталина вызвали дискуссию в обществе. В итоге их демонтировали.

Иеромонах считает, что коммунистические символы и другие подобного свойства изображения в убранстве Главного храма Вооружённых сил Российской Федерации оскверняют религиозный объект и оскорбляют чувства верующих.

В военном ведомстве ответили Курмоярову, что все мозаики согласованы с РПЦ и в них нет ничего оскорбительного. Иеромонах посчитал ответ Министерства обороны "верхом цинизма":

"Изображения большевиков, сотрудников НКВД и красноармейцев присутствуют в православных храмах, в том числе и в храме в Бутово, но все они, без исключения, сделаны в отрицательном контексте, т. е. данные персонажи изображены в качестве гонителей христиан, а не героев, заслуживающих поклонения в православном храме".

Иоанн Курмояров акцентировал внимание в своём обращении к правоохранителям, что изображения в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова "создают почву для напряжённости внутри общества, способствуют нарастанию вражды между людьми разных убеждений, являются намеренным проявлением крайнего неуважения к верующим православным людям и совершены лицами, использовавшими своё служебное положение в преступных целях".

Заявитель попросил правоохранительные органы провести проверку, назначить соответствующие экспертизы и в конечном итоге возбудить против министра обороны России Сергея Шойгу уголовное дело.

Православные большевики

Иеромонах Иоанн Курмояров

Глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин категорически не согласен с иеромонахом Иоанном Курмояровым. Калинин считает необоснованными претензии иеромонаха, которые не учитывают "полноту и величие" подвига, каким он был и остаётся в памяти народа:

"У нас нет там (на фресках — Прим. ред.) ни одного откровенно антицерковного лица. Да, там есть маршал Советского Союза Климент Ворошилов, но он из церковной семьи, как и Георгий Маленков, закончил свою жизнь на клиросе храма, спас несколько церквей в Москве, в частности уникальный барочный храм Священномученика Климента Папы Римского в Замоскворечье. Как можно осуждать этих людей, не зная всех обстоятельств их жизни? Этот священник — не Господь Бог, как он их может осуждать? Никто из них публично от Христа не отрекался никогда".

Сколько советских граждан оказались в расстрельных списках или были отправлены в ГУЛАГ упомянутыми выходцами из "церковных семей", протоиерей Леонид Калинин не уточнил. Напрасно и не напомнил, что товарищ Сталин — выпускник Тифлисской духовной семинарии и им следовало бы гордиться. То, что в траншеи полигонов НКВД полегли расстрелянные священнослужители, видимо, тоже не сильно смущает протоирея, как и превратившиеся в "лагерную пыль" другие братья по вере.

По логике протоиерея, опосредованная причастность к Церкви может служить оправданием любых проявлений красного террора. Крещёным пламенным большевикам ничто не мешало превращать храмы в склады, клубы или загоны для скота и откровенно глумиться над ошеломлёнными верующими.

Смысловой фарш

Сергей Шойгу

Идея примирить "красных" и "белых", оставив предметом изучения историков последствия Великой русской революции 1917 года, далеко не нова. Просто выбранные властями методы далеко не всегда деликатны и корректны. И вовсе не удивительно, что иеромонах стал выразителем мнения верующих, которые не могут принять присутствие коммунистических символов в православном храме.

Смешать в один смысловой фарш монархическое прошлое России и советское наследие — задача не из простых, и по тому, как она реализуется, вполне очевидна её тщетность. Хотя, если воспринимать процесс в контексте некоего угара уровня безудержного застолья, то кому-то он и понравится.

Особенно тем, кто впадает в квазипатриотический экстаз от инъекций агитпропа, культивирующего эстетику "кузькиной матери", которую вот-вот Россия покажет "загнивающему" Западу. А Запад всё гниёт с советских времён, но предательски продолжает пахнуть "Шанелью".

Героизация советского периода истории России в последние десятилетия стала больше походить на некий реванш поклонников тоталитаризма, нежели на желание добиться согласия в обществе. За бортом оказываются, в том числе, и постыдные страницы хроник советской эпохи, не говоря уже об откровенно преступной деятельности коммунистической верхушки.

Можно было бы подобрать более точные эпитеты и определения, но теперь в России нельзя сравнивать тоталитарные режимы и проводить соответствующие параллели. Сейчас опасны и любые дискуссии на исторические темы, из которых можно было бы сделать выводы, упрощающие задачу добиться согласия в обществе, хотя бы по темам прошлого страны.

Вместо этого ударными темпами идёт безудержное соревнование в установке всевозможных памятников совсем неоднозначным фигурам прошлого — от русских царей до активистов сталинской опричнины. Такое впечатление, что кто-то задался целью обратить Россию в прошлое: зачастую в дремучее, бесправное, которое периодически освещали светлые умы, продвигавшие страну по пути прогресса.

Может, стоило бы сначала осмыслить это самое прошлое — честно и непредвзято, включая моральные и гуманитарные аспекты. Убрать неприличный пафос и обратиться к ценности человеческой жизни, причём и "красной", и "белой", и "серо-буро-малиновой".

Вероятно, в этом и кроется рецепт духовного исцеления страны и купирования военно-исторического психоза, когда культ памятников всё отчётливее относит человеческое сознание к ощущению создания некоего ментального кладбища, лишающего Россию будущего и её выстраданной государственности.

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