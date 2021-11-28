Шойгу: ситуация с переписыванием истории Второй мировой войны обостряется

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется. Об этом министр сказал, выступая на Межведомственной конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ".

"Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом — это то, с чем мы сталкиваемся всё чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания", — сказал Шойгу.

В конце мая президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Российского организационного комитета "Победа" об особой ответственности российского общества за наследие "великого поколения победителей", которое освободило Европу от "коричневой чумы".

По словам главы государства, одна из основных причин злонамеренного пересмотра роли Красной армии в победе над фашизмом — попытка ограничить самостоятельность России, а также не позволить Москве реализовывать свои национальные интересы.

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