Святой профсоюз: какие святые помогают в работе

Во время пандемии, когда остро встаёт вопрос поиска работы, развития карьеры или необходимости удержаться на очередной ступеньке карьерной лестницы, люди часто обращаются за помощью к святым покровителям. Вопрос лишь в том, к кому обращать свои молитвы представителям той или иной профессии…

Святой интернет-пространства

С точки зрения логики, святые покровители могут быть только у тех профессий, которые существовали при жизни святого. Оказывается, это не так.

Даже у тех людей, кто трудится на ниве создания и поддержки интернет-сайтов и других проектов во Всемирной паутине существует свой святой.

Всё началось с появления официального сайта Ватикана, после чего приглядывать за Мировой паутиной поставили отдельного святого. Был создан специальный сайт для голосования за кандидатуры святых подвижников, ответственных за интернет-пространство. После вполне демократической процедуры выбора Иоанн Павел II в 1998 году объявил 4 апреля Днем интернета.

В этот день католики отмечают представление святого Исидора Севильского, почитая его как покровителя интернета.

Свою известность святой приобрел благодаря покровительству наукам, а также составлению одной из первых в мире энциклопедий.

Покровительница телевидения

Свой святой покровитель есть и у телевидения — святая Клара Асизская.

В далёком прошлом эта праведная женщина основала орден Бедных женщин (Клариссинок). Со временем её здоровье ухудшилось настолько, что будущая святая практически не выходила из своей комнаты. Однажды на стене своей комнаты женщина увидела молящихся людей и исцелилась.

В наши дни святая Клара Асизская считается покровительницей

телевидения,

телефона,

ясновидения,

а также здоровья глаз.

В самолёт с иконой

Полёт на самолёте у любого человека вызывает если не страх, то чувство волнения. Казалось бы, откуда у авиации может быть персональный святой. Тем не менее он существует.

Святой Иосиф Купертинский считается покровителем лётчиков, космонавтов, строителей и пассажиров самолётов и космических кораблей.

Чем же прославился этот святой, что ему высшие силы доверили отвечать за столь "тяжёлую отрасль"? Всё просто: он умел летать. Сам, без каких-либо технических приспособлений. На Востоке феномен левитации хорошо известен, но для средневековой Европы это было настоящим чудом.

Причём поднимался в воздух Иосиф не только в своём родном городе, но также в Риме, Неаполе и других городах Италии. Зеваки сотнями собирались поглазеть на левитирующего человека, неоднократно будущий святой демонстрировал свои уникальные способности перед папой Урбаном VIII.

Даже изгонял бесов Иосиф с помощью полёта. Однажды он схватил за волосы одержимого и полетел. После приземления душевнобольной был излечен.

Православные покровители профессий

В то же время не стоит думать, что в мире существуют исключительно католические святые покровители тех или иных профессий. Есть они и у православных христиан.

Николай Чудотворец

Одним из самых почитаемых на Руси святых является Николай Чудотворец. Среди его многочисленных добродетелей считается покровительство

предпринимателям,

менеджерам по продажам

и коммерческим директорам.

В житиях святого приводится случай, когда в городе Ликии наступил большой голод. Святой сотворил чудо. Он явился во сне одному из торговцев, хозяину корабля груженного хлебом, велев везти продовольствие в Ликию. В качестве задатка святой дал купцу во сне три золотых монеты. Торговец был сильно удивлён, когда проснувшись, обнаружил монеты зажатыми у себя в кулаке.

Не удивительно, что храмы Николаю Чудотворцу на Руси ставились, как правило, на торговых площадях.

Архангел Гавриил

Важную роль в нашей жизни, играют работники почты, невидимыми нитями связующие различные уголки нашей необъятной страны. Их покровителем, как и дипломатов, решающих сложнейшие вопросы международных отношений, является архангел Гавриил. В священном писании именно он чаще других являлся к людям с благой вестью об их спасении.

Варвара Илиопольская

Покровительницей работников горнодобывающей отрасли считается великомученица Варвара Илиопольская. Ей молятся горняки, спускающиеся в забой, чтобы живыми вернуться обратно.

Когда-то отец девушки, узнав, что она христианка, вынул меч и попытался зарубить её, однако Варвара убежала. Кровожадный отец бросился в погоню, но на их пути встретилась гора. Твердыня расступилась, пропустив девушку в расселину, а затем сошлась вновь. Варвара выбралась с противоположной стороны горы, а её нерадивого отца ударила молния. В связи с этим великомученица Варвара Илиопольская также считается покровительницей ракетчиков и артиллеристов.

Покровители военных

Святыми покровителями военных в России являются двое святых:

Георгий Победоносец

и преподобный Илия Муромец Печерский, чьи останки покоятся в пещерах Киево-Печерской Лавры.

Покровители медиков

Работники медицины, а также сотрудники аптек должны молиться иконе целителя Пантелеимона.

А вот святыми ветеринаров являются святые братья Косма и Дамиан Ассийские. Они ходили по лесам и деревням, излечивая больных животных, которые стаями сопровождали их повсюду.

Покровители учителей

В свою очередь, учителя и сотрудники министерства образования имеют сразу двух святых, которыми стали равноапостольные Кирилл и Мефодий. Они не только составили первую азбуку, но и перевели на славянский язык православные священные книги.

Святые для других профессий

В то же время

руководителей фирм и компаний хранит Ярослав Мудрый ,

, работников нефтегазовой отрасли — князь Владимир ,

, государственных служащих — София Премудрость.

Атомщики прислушиваются к советам Серафима Саровского, а строители, инженеры и архитекторы чтут Даниила Московского.

Спортсменам необходимо молиться ликам святых Бориса и Глеба о крепкой воле, силе духа и честной победе.

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