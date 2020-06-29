Собраны подробности жизни схиигумена-царебожника Сергия

Персона запрещенного в служении схиигумена Сергия (Романова) из Екатеринбургской епархии сейчас активно обсуждается в СМИ и социальных сетях.

Очередным информационном поводом в ней стало нападение сторонников Романова на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала в Среднеуральский монастырь, чтобы снять про схиигумена сюжет. На Собчак и её оператора попросту напали и избили, сломав при этом камеру. Собчак, естественно, требует вмешаться полицию.

Кто такой схиигумен Сергий

Ну и понятно, что теперь Романова и его последователей называют "православным талибаном". До этого момента, видимо, никто не принимал во внимание расследования по поводу деятельности Романова, которые велись и публиковались чуть ли не с 2013 года.

И в этой связи, кажется, совершенно не лишним будет кратко рассказать, кто такой схиигумен Сергий, в миру Николай Романов, что с ним происходит сейчас. И почему Среднеуральский монастырь, в котором он никогда не был настоятелем, а был духовником, сейчас фактически вошел в режим осажденной крепости.

Что касается самого Романова, то биография его в некоторых моментах весьма противоречива. Сам он утверждает, что был милиционером, потом попал в ДТП, где сбил насмерть человека. И в этот момент ему явилась чуть ли не Богородица и благословила его на монашеский и священнический подвиг.

Воровал, убивал, сидел...

По официальным данным, публикуемым СМИ, Романов служил в советской милиции и попался на чем-то "жареном". Был уволен, стал продавцом, но и на новой должности учинил "хищения государственного имущества". То есть попросту воровал товары из магазина, где работал.

Было в его биографии и убийство. Только не по неосторожности, а предумышленное, в составе группы лиц и с целью грабежа.

В частности, в материалах суда говорится: "Втроем они вытащили из багажника автомашины пришедшего в сознание потерпевшего Хафизова и с целью убийства после завладения имуществом потерпевшего нанесли ему более десяти ударов монтировкой по голове, каждый поочередно. Затем антенным кабелем привязали подобранную в дороге бетонную плиту на шею Хафизова. Романов держал плиту, а Ефимов и Гнедько приподняли тело Хафизова, чтобы перебросить его через перила моста в воду. В это время бетонная плита выскользнула и упала с моста раньше, чем Ефимов и Гнедько выбросили тело с моста".

Поскольку Романов явился с повинной, сотрудничал со следствием, а времена уже были достаточно "беззубые", то ему дали всего 13 лет в ИК "Красная утка" для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Где он, по его словам, был инициатором строительства церковного храма. На которое его якобы благословил патриарх Алексий II.

К слову, Романов утверждает, что его духовником был никто иной, как архимандрит Кирилл (Павлов), что тоже весьма сомнительно.

На это есть две причины:

Умерший в 2017 году отец Кирилл с 2003 года пребывал в параличе после инсульта и состоянии, близком к коматозному.

Проповедь всей жизни отца Кирилла была как раз в сохранении единства Церкви и избегания даже не расколов, а любых острых конфликтов в церковной среде. А именно такой конфликт сейчас пытается спровоцировать мятежный схиигумен.

По выходу из тюрьмы Романов подвизался на поприще монашества

А в конце девяностых был рукоположен в сан священника. И здесь возникает вопрос — как могли рукоположить в священники убийцу? Это элементарно противоречит канонам и догматам Церкви.

Ответ на этот вопрос, однако, есть. Такое могло произойти в том случае, если Романов крестился уже после совершенного преступления. Например, в тюрьме.

С другой стороны, нужно понимать, что в девяностые годы в Церкви, как и во всей стране, царил хаос. И что тогда творилось с постригом и рукоположением в некоторых епархиях — это отдельная и грустная тема.

Так или иначе, но Романов срезу же развернул кипучую деятельность. Сначала на строительстве монастыря на Ганиной Яме.

Правда там всё закончилось скандалом, когда он со сторонниками попытался снести часовню, которая, по одной версии, архитектурой "напоминала католическую", а по другой — там обнаружились некие "масонские символы". После этого состоялось первое запрещение в служении Романова и ссылка в Среднеуральский скит.

"Альтернативное богословие" схиигумена

И здесь стоит отдельно рассказать о характере воззрений и проповеди схиигумена Сергия, потому что сейчас многие СМИ пишут, что под церковный суд он попал за "проповедь отрицания коронавируса". Но на самом деле — этот сюжет лишь микроскопическая часть "альтернативного богословия" схиигумена. Потому, что на самом деле он — "царебожник".

Это такое квазиправославное течение, которое полагает, что Николай II — царь искупитель, вина за смерть которого лежит на всем русском народе до сих пор. При этом Николай своей смертью "повторил подвиг Христа".

Самым причудливым образом в это учение вплетается персона Иосифа Сталина, который в некоторых трактовках вообще изображен, как "тайный монах" и второй "истинный царь".

Помимо прочего, царебожники сосредоточены на теме ИНН, СНИЛС и прочих цифровых идентификаторах, которые считают признаком конца времён и пресловутой "печатью зверя" из Откровения Иоанна Богослова. И поэтому настоящему православному христианину необходимо от всего этого отказаться, иначе бессмертную душу ждёт неминуемый ад.

Еще отец схиигумен практикует очень странные обряды изгнания из людей бесов.

Во-первых, вообще непонятно, кто его на эту деятельность благословил, поскольку отчитка в Церкви — вещь строжайшим образом регламентированная.

А во-вторых, проходит она максимально публичным образом, в том числе с трансляцией из динамиков по территории монастыря, что противоречит всем правилам изгнания бесов в христианской традиции. На отчитку часто не допускаются даже ближайшие родственники бесноватого.

В общем, все вот это и проповедовал, и проповедует до сих пор схиигумен Сергий. С добавкой страшных историй, что "вместо Путина в Кремле сидит антихрист с резиновым лицом", а "власть в России захватили сионисты".

Еще больше, чем Путина, Романов не любит либеральную оппозицию

И о том, что "не нужно принимать участие в митингах Навального", он говорил еще в 2019 году.

Думается, теперь понятно, почему Ксению Анатольевну Собчак в Среднеуральском монастыре, который и вырос из того самого скита, куда отправили Романова, встретили так "тепло и радушно". Да потому, что либералы в понимании Романова и его сторонников в буквальном смысле "хуже антихриста".

И здесь стоит вернуться к последним событиям и к церковному суду, на заседания которого Романов упорно не является либо приходит, зачитывает некую речь по бумажке и уходит, не дожидаясь ответа епархиального духовенства, которое, собственно, на суд его и вызывало.

Бог бы с ним, с коронавирусом. В конце концов многие другие священники скептически высказывались и высказываются по поводу пандемии. И даже не наличия самого вируса, а избыточности и несвоевременности карантинных мер. И никто их за это не судит.

Романов создал тоталитарную секту и всех проклял

Но дело в том, что Романов в своей проповеди проклял, то есть "отлучил от Церкви" патриарха, своего правящего архиерея, гражданские власти и всех, кто "потворствует цифровому лагерю сатаны", который, по мнению отца Сергия, создается в России под видом борьбы с инфекцией.

Организационно же Сергий (Романов) создал, по мнению экспертов "Собеседника", полноценную тоталитарную секту, в которой он единственный и абсолютный глава, приказы которого выполняются беспрекословно. По понятным причинам все это к православию отношения не имеет уже никакого.

Более того, когда Романов попал под запрет до решения церковного суда, правящий архиерей в своем постановлении в том числе обозначил следующее:

"Если он дерзнёт в состоянии запрета совершать богослужения, повлечёт запрещение в священнослужении и самих сослужащих, а таинства будут являться незаконными и недействительными".

Общине Романова, а не только ему самому, плевать на решение церковных властей

Епархия направила священника, чтобы он служил в Среднеуральском монастыре вместо Романова. Но священника туда попросту не пустили. А это значит, что общине Романова, а не только ему самому, плевать на решение церковных властей. С точки зрения православной каноники это обозначает фактическое признание ухода общины из Церкви.

Почему так важно заострять на этом внимание? Чтобы было понятно, Романова и его сторонников некорректно назвать "православным талибаном". Если только "псевдоправославным" или "царебожным".

Всё, эти люди по факту, до покаяния, если такое состоится, во что верится с трудом, не имеют отношения к Русской Православной Церкви. Они сами себя за рамки Церкви вывели.

И весь дискурс по поводу того, что "Собчак, будучи врагом Церкви, получила по заслугам от настоящих верующих" — не верен принципиально, а то и попросту провокационен.

Потому что в норме, в той самой официальной Церкви некоторые священники некоторым прихожанам дают епитимью или послушание, за вразумление Ксении Собчак регулярно молиться. А не бить её, её операторов и не ломать ей оборудование.

Здесь, конечно, возникает вопрос, а как же так получилось, что Романов так долго оставался епархиальным клириком и, вообще, был на должности монастырского духовника. Да так лихо, что вместо духовничества стал в этом монастыре его абсолютным, тотальным хозяином! И, кстати, есть сведения, что Романов еще в начале 2010-х инициировал постройку целой сети малых скитов, монастырей и целых "монастырских деревень".

А дело в том, что фактически, Романов, во-первых, замкнул очень многие финансовые потоки именно на себя, да еще и обзавелся "духовными чадами", которых, скорее, можно назвать покровителями. Это и политики, и представители шоу-бизнеса, и звезды спорта, и, по некоторым сведениям, те, кого можно назвать "криминальными авторитетами". Во-вторых, раньше проповедь и деятельность Романова все же были несколько менее публичными. И скандалы, хоть и случались, но были редкими и не столь громкими. А в-третьих, Романов активно занимался благотворительностью. Приюты, странноприимные дома, в общем, то, что называется "социальная миссия Церкви".

При этом, тратил он на это не епархиальные деньги, а деньги своих жертвователей. Хотя, конечно, к руководству епархии, как нынешнему, так и предыдущему, остается очень много вопросов. И думается, ответы на них мы всё же получим, поскольку дело вышло очень уж резонансным.

Что ждет Романова дальше?

Судя по его поведению и отношению к церковному суду, как минимум, извержение из сана.

Если продолжит и дальше в том же духе — отлучение от Церкви. Хотя уже сейчас и Романов, и его последователи уже фактически себя от Церкви отлучили. И, кстати, очень велика вероятность, что Романовым займутся и вполне себе светские правоохранительные органы. Потому что в своих проповедях, по данным СМИ, он наговорил на целый букет статей УК РФ, особенно тех, которые касаются такого явления, как экстремизм.

Да и действия по избиению журналистов — тоже, в общем, выходят за рамки законности.