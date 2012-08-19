Преображение Господне — праздник Истины

19 августа Православная Церковь отмечает один из двунадесятых праздников — Преображение Господне. В народе он также известен, как Яблочный Спас и день, когда в церквях благословляют принесенные туда плоды. К сожалению, многие из тех, кто приходят в храм в этот день, лишь этим знанием и ограничиваются. А на самом деле, Преображение — одно из красивейших, глубоко берущих за душу событий Евангелия.

Вы шли толпою или парами,

Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня

Шестое августа по-старому,

Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени

Исходит в этот день с Фавора,

И осень, ясная, как знаменье,

К себе приковывает взоры.

Преображение Господне, празднуемое ныне не 6 августа, как в стихотворении Бориса Пастернака, а по новому стилю, 19-го — один из двунадесятых праздников Православной Церкви. Свидетельство о нем мы находим у трех евангелистов-синоптиков: Матфея, Луки и Марка. Умалчивает о нем лишь один Иоанн.

По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.

При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались.

Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых, — так повествует о событии евангелист Матфей.

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По преданию, Преображение свершилось на горе Фавор в Галилее недалеко от родного Христу Назарета. Пройдет еще совсем немного времени — и Иисус отправится на Пасху в Иерусалим, где будет предан в руки врагов и распят. И перед этим Он дает ученикам очередное свидетельство Своей Божественности и Своего избранничества, являясь перед ними в своей подлинной славе, в сиянии Божественного Света.

Преображение — это торжество истины, праздник открытых глаз. Ведь Божественная слава была присуща Христу все Его земное существование, Божественная энергия нетварного света и так всегда с Ним (как напишет об этом евангелист Иоанн — "Слово обитало с нами, полное благодати и истины"), но до поры — до времени Он ходил прикровенно.

И лишь незадолго до распятия и воскресения Христос дает ученикам увидеть Себя в истинном виде, в полноте Своей славы. В глазах учеников преобразился Иисус, но на самом деле можно сказать, что это глаза апостолов открылись и смогли увидеть Его в подлинном виде. Иисус берет не всех, но лишь троих ближайших — именно они уже видели (в отличие от остальных) чудо с воскрешением дочери Иаира, именно им суждено в скором будущем разделять с Христом тоску Гефсиманской ночи (и они ее не разделят).

На Фаворе Иисус беседует с Илией и Моисеем — величайшими пророками, можно сказать, ключевыми персонажами Ветхого Завета. Моисей, вождь и законодатель своего народа, вывел евреев из Египта, дал им Десять заповедей и Тору. Пророк Илия — единственный человек, удостоенный бессмертия — его взяли живым на небеса. В каком-то смысле его можно назвать предтечей Христа.

Именно с ними говорит Иисус перед тем, как отправиться в Иерусалим — и толкователи сходятся на том, что беседует Он с ними именно о Своей крестной жертве.

Но мало этого — на гору после восторженных слов Петра находит светозарное облако, и апостолы слышат слова, принадлежащие Богу-Отцу, снова свидетельствующему о Своем Сыне. "Уединенность и высота места, глубокое молчание, свет чрезвычайный и облако простертое! все это повергло их в сильный трепет и они в ужасе пали и поклонились", — написал в толкование этому месту святитель Иоанн Златоуст. Поднимает их сам Иисус, уже, наверное, в своем обычном виде. Поднимает — и запрещает говорить об этом событии - вплоть до того дня, как Он воскреснет из мертвых.

Единственный евангелист-свидетель, Иоанн, не только выполнил, но и перевыполнил завет Христа. Он ни словом не обмолвился в своем Евангелии о происшедшем. Почему? Возможно, дело в том, что Иоанн, чье Евангелие не зря называют Духовным, не столько описывал происходящее, как синоптики, а доносил глубину переживания — и слов для Преображения ему просто не подобралось. Зато о Преображении вспоминает апостол Петр — не в Евангелии (хотя опосредованно можно сказать и так, ведь евангелист Марк записывал именно за Петром), а в послании.

Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе, — писал Петр много лет спустя.

Высокий богословский смысл праздника Преображения переплелся с подчеркнуто земной традицией приносить в этот день в храмы только что созревшие плоды. Смысл этого обычая менялся с распространением христианства.

На востоке, в Греческой Церкви, в храмы приносили виноград и пшеницу и это было символично, потому что из пшеницы делают хлеб, а из винограда — вино, употребляемые на Литургии. Дары земли преображались в этот день в храме, готовясь стать Дарами Небесными, Телом и Кровью Христа.

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Но на Руси, особенно на севере, с виноградом было как-то не очень, зато к середине августа созревали яблоки. И традиция приносить в храм первые плоды обрела новое значение — просить у Бога благословение на весь урожай, благодарить Его за поданные земные блага. В дальнейшем к яблокам прибавились и прочие овощи и фрукты — теперь уже в храмах освящают и сливы, и персики, и абрикосы, и даже арбузы.

С праздником!