Пантелеймон - "русский" святой из Малой Азии

В 1996 году возле Елоховского Богоявленского собора в Москве, тогда еще кафедрального, в течение двух месяцев каждый день собирались тысячи людей. Выстаивали очереди, не за дефицитными вещами и продуктами — жаждали прикоснуться к святыне. Впервые в Россию была принесена с Афона честная глава великомученика и целителя Пантелеймона.

Стояли и днем, стояли и ночами. Навсегда запомнилась одна такая летняя ночь, на удивление теплая и светлая, когда сам храм казался причудливо-призрачным, а все вокруг словно окунулось в сказку. За ночью последовал рассвет — самое тяжелое время суток, когда уже свое брала непреодолимая сонливость. Но все искупал один миг — драгоценный миг, когда при прикосновении к святыне душа окунулась в море радости и света…

Святого Великомученика и целителя Пантелеимона — Пантелеймона, как называл его народ, издавно любят на Руси, почитают своим наравне с Николой Угодником, Егорием Храбрым…

"Тихонечко, дабы не мешать моющей пол старушке, рассказываю знакомой:

— Целитель Пантелеймон жил в первые христианские времена, в Никомидии. Это далеко, в Малой Азии на берегу Мраморного моря…

— Ерунду говоришь, — набрасывается на меня старушка,- в Малой Азии какой-то… Русский он. Наш, родненький. Зачем человека запутываешь?

Дабы "не возгорелось из искры пламя", промолчала я тогда. Русский и русский. А теперь скажу. Да, жил в Никомидии. Был такой прекрасный город в древнем государстве Вифинии. На иконе кареглазый, красивый юноша в желто-зеленых одеждах. Кудрявые волосы обрамляют прекрасное лицо. Печальный и спокойный взгляд. Пантелеймон.

Великомученик и целитель. Короткая, как огонечек свечи, жизнь. Он был добрым врачом, подавал надежды. Ему благоволил даже император. Но красивый мальчик с вьющимися волосами нарушил тишину своего покоя и благополучия радостным и смелым возгласом: "Мой Бог — Иисус Христос! Верую!" И — начался отсчет времени в сторону нечеловеческих страданий. Его заставляли отступиться от христианской веры и вернуться к язычеству. Ему угрожали. Его истязали. Ему сулили все богатства земли. Но светлым было его лицо и неизменно было его: "Верую!" (Наталья Сухинина "Целитель Пантелеймон").

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В язычестве юношу звали Пантолеон, что значит — "по всему лев". В язычестве, потому что мать Пантолеона Еввула, тайная христианка, рано умерла, и воспитывал мальчика отец, сенатор Евсторий, бывший язычником. Он старался дать сыну эллинское образование и привить свою веру.

Юноша был умным и даровитым, делал успехи в науках и греческой словесности, и у него рано проявился талант врача. Видя успехи сына, Евсторий отдал его в обучение к известному в то время придворному лекарю Евфросину. Вскоре Пантолеон стал его лучшим учеником.

Молодой врач, кроме того что добросовестно изучал свое искусство, был к тому же хорош собой, отличался добрым нравом и любезностью, умел вести беседу — все это снискало ему известность и расположение при дворе императора Максимилиана. Увы, император этот был известным гонителем христиан.

Гонения в то время свирепствовали, великолепный христианский храм был разрушен, сожжены до двадцати тысяч христиан, а епископ Анфим и многие пресвитеры погибли мученической смертью. Некоторые христиане скрывались от язычников, и среди них был пресвитер Никомидийской церкви Ермолай.

Однажды из окна уединенного домика, в котором Ермолай нашел прибежище, он заметил благообразного юношу — этобыл Пантолеон, впоследствии прозванный Пантелеимоном ("всемилостивым"). Прозорливый старец сумел разглядеть в нем не только внешнюю красоту, но и доброту души. Пригласив юношу к себе в дом, Ермолай принялся расспрашивать его о родителях, о вере, обо всей его жизни. И понял, что перед ним человек, готовый принять в сердце Христово учение. Рассказ пресвитора Ермолая о Спасителе пробудил в памяти Пантолеона картины раннего детства: он слышал те же слова от покойной матери-христианки. Вспомнил, как она часто молилась, призывая имя Христа…

С тех пор Пантелеимон каждый день заходил к Ермолаю и с наслаждением слушал то, что открывал ему служитель Божий об Иисусе Христе. С каждым днем он все сильнее укреплялся в вере. Именно эта вера помогла молодому врачу сотворить чудо. Возвращаясь однажды от своего учителя, он увидел на дороге ребенка, умершего от укуса змеи. Понимая, что сам он уже ничем не поможет, Пантолеон горячо взмолился Спасителю, чтобы тот явил Свою любовь и силу и воскресил ребенка — что и случилось по молитве Пантолеона. После этого случая юноша окончательно уверовал в Христа и принял святое крещение.

Теперь он стал настоящим врачом-христианином. Он лечил людей безвозмездно и исцелял тяжелобольных именем Спасителя. Одним из исцеленных Пантолеоном был слепец по имени Анфим, которому не смогли помочь даже самые именитые врачеватели того времени. Благодаря Пантолеону он прозрел не только телом, но и духом — стал христианином. Присутствовал здесь же и отец Пантолеона, Евсторий. Видя такое чудо, он тоже поверил в то, что Господь Иисус Христос — Сын Божий. Оба уверовавших приняли Крещение от пресвитера Ермолая.

Когда Евсторий мирно скончался, его сын освободил принадлежащих ему рабов и все, что имел, раздал нуждающимся. Он не переставал молитвой и своим врачебным искусством исцелять больных. И стал воистину всемилостивым, и, конечно же, сделался при этом любимцем народа. Увы, подобная любовь всегда вызывает у соперников ненависть и зависть. Другие врачи, гордость которых была уязвлена, донесли на Пантолеона самому императору, ненавистнику христиан. Для начала Максимилиан вызвал во дворец бывшего слепца Анфима. Тот не утаил чудесного случая своего исцеления, как и того, что теперь он тоже всей душой верит в Иисуса Христа. Анфим не пожелал отречься от веры, несмотря на угрозы императора, и был обезглавлен. Его тело Пантолеон выкупил потом у убийц и похоронил рядом со своим отцом.

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Вскоре Максимилиан потребовал привести к нему самого молодого врача. Целью его, конечно же, было отвратить юношу от христианства. Но не помогли ни посулы, ни уговоры. Уже понимая, что ему предстоит, Пантолеон предложил в доказательство того, "Кто есть истинный Бог, которого одного следует чтить", исцелить смертельно больного, от которого отказались врачи: "Пусть ваши жрецы призовут богов и попробуют исцелить его. А потом я помолюсь моему Богу". Жрецы ничем не смогли помочь много лет уже прикованному к постели человеку, а по молитве Пантолеона он полностью исцелился.

В страхе от того, что может быть утрачена вера в прежних богов, Максимилиан, разжигаемый жрецами, повелел подвергнуть юношу пыткам, "отчаясь убедить его словами и надеясь достигнуть это мучениями: что было делом власти, а не мудрости и разума". Приближенные Максимилиана изощрялись в придумывании все новых мучительных пыток для Пантолеон, но ничто его не сломило.

Зная о том, как почитаются у христиан мощи святых, Пантолеон решили бросить в море с камнем на шее. Но в образе святого Ермолая явился мученику сам Спаситель, освободил от камня и "взяв за руку, как некогда Петра святаго, повел по водам немокрыми ногами…" Тогда по повелению ослепленного ненавистью тирана Пантолеон был брошен на растерзание диким зверям — а они вдруг начали ласкаться к мученику. Глядя на все это, иные из присутствующих обратились к Христовой вере. На них и на бессловесных зверей обрушил свой гнев Максимилиан, повелев воинам истребить их. Видя это, святой мученик воскликнул: "Слава Тебе, Христе Боже, что не только люди, но и звери умирают Тебя ради". Выдержал Пантолеон и последнее страшное испытание: не усомнился в пресвитере Ермолае и его братьях по вере Ермиппе и Ермократе, принявших мученическую смерть, но которых Максимилиан пытался представить юноше как отступников.

Когда, после новых мучений, настал час его кончины, святой Пантолеон обратился к Богу, молясь за своих палачей. Тогда-то и раздался голос Свыше, возвестивший о том, что Пантолеон будет отныне именоваться Пантелеимоном. Святой мученик, умереть за Христа почитавший великой радостью, призвал воинов исполнить то, что им было приказано императором.

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И опять последовало чудо за чудом: вместо крови из раны святого истекло молоко, а маслина, к которой он был привязан, покрылась плодами. Множество свидетелей случившегося уверовали во Христа… Максимилиан приказал изрубить маслину и сжечь вместе с телом мученика. Но тело, брошенное в костер, осталось неповрежденным. Христиане с честью похоронили его.

"С именем Христа он лечил хромых, слепых, прокаженных. С именем Христа помогал обездоленным. И с именем Христа принял мученическую смерть. Это было в 305 году. Великомученик Пантелеймон с тех далеких пор не отвернулся от тех, кому помогал при жизни". (Наталья Сухинина "Целитель Пантелеймон").

Трое из слуг Пантелеимона описали жизнь, страдания и кончину святого мученика. Святые его мощи частицами разошлись по всему христианскому миру. Его глава хранится в Русском Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре. В день памяти великомученика Пантелеимона 27 июля/9 августа в Никомидии собираются тысячи людей, среди которых не только православные христиане, но и армяне, католики, даже мусульмане…

Обители, где хранятся мощи святого — это места паломничества, куда привозят сотни больных, многие из которых получают исцеления от самых разных и страшных недугов. В этих местах хранятся тысячи собственноручных записей получивших исцеления по молитвам святого Пантелеимона — многоцелебника, великого угодника Божия, который неоскудевающей благодатью чудес своих является скорым помощником и утешителем, продолжающим укреплять и обращать в веру Христову прибегающих к его помощи.

Имя святого великомученика Пантелеимона призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и молитве о немощном.

Почитание святого Пантелеимона в Русской Православной Церкви известно с XII века, оно пришло на Русь через Киево-Печерский монастырь. Великий князь Киевский Изяслав, в святом крещении Пантелеимон (ок. 1097-1154), имел изображение святого на шлеме и благодаря его чудесной помощи остался жив в войну 1151 года. Поэтому святой великомученик и целитель Пантелеимон почитается не только как всемилостивый целитель, но и как покровитель воинов.