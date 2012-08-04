Магдалина: "Дай мне место у Христовых ног"

"Дай мне место, Магдалина, у Христовых ног, чтобы их омыть слезами бедный грешник мог", -­ обращался к святой в своем стихе-молитве святитель Димитрий Ростовский. 4 августа, в день памяти равноапостольной жены, с такими же теплыми словами к ней будут обращаться тысячи православных христиан. Ведь Церковь издавна почитает ее как молитвенную заступницу в борьбе с семью смертными грехами, противостоянии пагубным пристрастиям. Своей покровительницей Марию Магдалину считают парикмахеры и аптекари. А еще она ­- первый человек, которому Спаситель явился после Своего Воскресения. Может, потому, что она любила Его немного более всех остальных учеников?

Народное околорелигиозное творчество чаще всего представляет нам Марию Магдалину как ту самую бывшую блудницу, помазавшую ноги Христа и получившую разрешение грехов, ибо "возлюбила много". Однако прямых указаний на то, что эта женщина была именно Марией Магдалиной, в Священном Писании нет. В католическом предании произошло значительное смешение образа Магдалины с другой евангельской Марией — сестрой Лазаря из Вифании, а также упомянутой выше кающейся падшей женщиной. Впрочем, у святых отцов встречаются похожие суждения: так, святой Августин полагал, что все три помазания Христа, о которых повествуют разные евангелисты, совершены одной и той же грешницей; это также допускали Климент Александрийский и Амвросий Медиоланский.

Но совершенно иного мнения святитель Димитрий Ростовский, который пишет: "Некоторые христианские церкви запада и также отцы Церкви с учеными богословами объединяют в одну, или в две личности трех евангельских жен: грешницу, которая в доме Симона фарисея покаялась, обливала ноги Христа Спасителя своими слезами, отирала своими волосами и помазала драгоценным миром (Лк.7:37-38; Мк. гл. 14; Мф. гл. 26), — потом еще Марию из Вифании, сестру Лазаря (Лк.10:39; Ин.11:28), — и еще Марию Магдалину, которая была освобождена Христом Спасителем от семи бесов (Ин. гл. 11, 12, 19 и 20; Мк.16:3; Мф.27:7).Но Восточная греко-российская православная Церковь ныне, как и прежде признает все эти, упоминаемые Евангелиями с разными признаками, три личности за различные, особые, не желая основывать исторические сведения на произвольных, только вероятных толкованиях".

В пользу последнего толкования говорит и то, что в акафисте святой равноапостольной Марии Магдалине нет ни слова о блуде, в отличие, например, от молитв ко другой великой Марии — преподобной подвижнице из Египта, действительно бывшей блуднице, искупившей свою вину подвигом пустынничества. Вполне возможно, что отождествление Марии Магдалины с Марией Египетской также породило некоторые сказания, подтверждения которым, к сожалению (или к счастью?), ни в Писании, ни в Предании нет.

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Ортодоксальная Церковь всегда почитала Марию Магдалину лишь как святую мироносицу и равноапостольную жену. Пример пламенной проповеди ею Христа обличает шовинистическое лицемерие тех, кто толкует строки Писания: "Жены ваши в церкви да молчат" (1 Кор. 14:34) как запрет на миссионерскую деятельность женщин вообще. История юной девушки из города Мигдал-Эль (Магдала) в колене Иссахаровом, в окрестностях Капернаума доказывает обратное. Ее подвиги просветительницы и проповедницы подтвердили, что святой апостол выступает лишь против притязаний некоторых женщин на пресвитерство, весьма далеких по смирению от таких, как Магдалина.

Напротив, апостольское служение в какой-то степени началось с ее подвига, что подчеркивает автор ее жития, святитель Димитрий Ростовский: "… первая, посланная от Самого Господа, благовестница совершившегося Христова Воскресения, Мария Магдалина Церковью христианскою признана "Равноапостольною". Здесь светлейшая черта всего дивного служения Марии Магдалины Церкви Христовой. В утро Воскресения Христова она удостоена была видеть Господа воскресшего первая из всех учеников и учениц Его (Мк.16:9; Ин.20:14-17) и первая же по непосредственному повелению Господа сделана вестницею, проповедницею для них Воскресения Его. Апостолы проповедовали Воскресение Христово всему миру: Мария Магдалина проповедовала Воскресение Христово самим Апостолам — она была Апостолом для Апостолов!… Святые отцы Церкви провидят в этом обстоятельстве особенную тайну и премудрость провидения Божия".

Исцеленная Христом от мучивших ее душевных недугов, Мария не дожидается Его призыва оставить все и следовать за Ним, который слышали другие. Она сама без колебаний избирает путь служения Господу. Сила ее веры, как и преданность Богу других мироносиц, проявилась, когда будущие просветители Вселенной, апостолы, прячутся страха ради иудейского за дверью, запертой на засовы, а слабые женщины отправляются воздать последние почести Преданному ради них Спасителю. Отсутствие страха — это одновременно свидетельство и любви, и душевной чистоты Магдалины и ее соратниц.

Это дало основания святому, составившему агиографию ученицы Христа, предположить, что и до своего обращения к Мессии она страдала вовсе не по приписанным ей блудным грехам: "По учению Христа Спасителя о подобных обстоятельствах следует полагать, что Мария Магдалина была одержима бесами не по причине грехов ее, или родителей ее, а Провидение Божие допустило это для того, чтобы Господь Иисус Христос явил дело Славы Божией, явил великое чудо исцеления Марии Магдалины, просветления ее ума, привлечения ее к вере во Христа Спасителя и к вечному спасению. Причина же тяжкого страдания Марии Магдалины от бесов, как причины и других неведомых, непостижимых для человека действий и попущений Божиих в отношении людей, заключается в мировых тайнах премудрости Божией, которых люди не могут постигнуть".

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Впрочем, как и в древние времена, мир такого вместить не может. Ему гораздо удобнее смаковать разоблачительно-эротические псевдогениальные "произведения" вроде "Кода да Винчи", копаться в выдуманном грязном белье, говорить о любовной связи между Спасителем и Его ученицей и даже женить их друг на друге. Все проще, чем просто поверить в историю чистой неплотской любви святой женщины к воплощенному Богу, в творимые ею чудеса…

С трудом верится далеким от христианства и в чудо обращения равноапостольной Марией Магдалиной императора Тиверия, которому она, по Преданию, преподнесла первую крашанку (крашенное в красный цвет яйцо) со словами "Христос воскресе!". Но есть одно "но": древний мир при всей его жестокости был не столь лжив, как нынешний, где убеждения запросто продаются и покупаются. И даже тираны, имеющие представление о чести и об истине (пусть и в их жестоком понимании), в те времена часто руководились совестью. Особенно когда Господь ее в них оживлял.

А те, кто верит, знают: по молитвам таких праведников, как Магдалина, возможно все. Потому что они — всегда у ног Самого Бога…