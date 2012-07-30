Крещение Руси: не вдруг, а постепенно

Христианство на Руси во время правления в Киеве Олега (882-912) — белое пятно истории. Между тем уже при его преемнике Игоре (912-945) православие распространилась между руссами. После знаменательного похода князь Аскольд заключил с греками договор, и киевские руссы поддерживали непосредственную связь с Византией, многие из них служили в греческом флоте. Князь Олег также ходил с дружиной на Царьград (Константинополь), его поход был удачным.



«В день Крещения Руси родилась русская цивилизация»

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С Византией был заключен новый договор. Летописец Нестор пишет, что с послами Олега греки говорили о вере: "И приставил к ним (царь Леон) мужи своя показати им церковную красоту… еще же и чудеса Бога своего и страсти Господня, и венец, и гвоздие, и хламиду багряну, и мощи святых: учаще я в вере своей, и показующи им истинную веру". Во время правления Игоря связь усилилась. Вот как об этом рассказывает митрополит Макарий: "Из России ходили в Константинополь целые торговые караваны по Днепру и Черному морю, гости русские оставались жить в Константинополе по нескольку месяцев сряду у монастыря святого Мамы, другие руссы сотнями нанимались в службу греческого императора и провождали в Греции почти всю свою жизнь. Греки, без сомнения, не упускали при этом случая знакомить наших предков со своею верою, как поступили они еще с послами Олеговыми по заключении мира".

В 944 году Русь заключила новый договор с Византией. В его статьях есть несколько значительных мест, связанных с клятвами руссов о нерушимости данного союза: "И иже помыслить от страны Руския разрушити таку любовь, и елико их крещенье прияли суть, да приимут месть от Бога Вседержителя: и елико их есть не хрещено, да не имут помощи от Бога, ни от Перуна…". Далее: "Мы же елико нас крестилися есмы, кляхомся церковию святого Илье в соборней церкви… а не крещеная Русь полагают щиты своя…" Здесь крещеные поставляются уже на первое место. А. В. Карташев из анализа летописных текстов заключает, что среди "правящего класса" большинство — уже христиане. "Мнози бо беша варязи хрестеяни", — уточняет летопись.

Однако язычество еще было господствующей, как бы сейчас сказали — государственной религией. При князе-язычнике иначе было и невозможно. Но вот на горизонте русской истории возникает супруга князя Игоря — "аки денница пред солнцем, аки заря пред светом".

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До сих пор крещение княгини Ольги является предметом спора историков. Вызывают разногласия место и время свершения этого важного не только для самой княгини, но и для всей Руси события. "В вопросе о месте крещения нужно со всей определенностью отметить, что основные источники: русские летописи, ряд византийских авторов и Продолжатель Региона, — местом крещения княгини Ольги называют Константинополь, — уточняет современный историк С. А. Беляев. — Прямых указаний на другое место крещения в источниках нет. Предположение о крещении святой Ольги в Киеве было выдвинуто современными исследователями для объяснения некоторых сведений, которые по какой-то причине кажутся им неясными". Из двух же возможных дат крещения княгини (946 и 957) большинство исследователей принимают более позднюю.

Крещение было делом искреннего сердечного убеждения Ольги в истинности христианской веры. Об этом говорит хотя бы то, что пожилая княгиня, "яко истинная ученица Христова и единоревнительница апостолом", обходила с проповедью не только киевские окрестности, но и всю землю русскую, ставила кресты на местах, где прежде стояли идолы. Люди внимали ее речам, вникали в слово Божие, принимала крещение. Память о чудесах, происходящих от крестов святой княгини, сохранялась и передавалась в поколениях.

В Киеве Ольга основала деревянную церковь Святой Софии, на свою родину во Псков послала много "злата и сребра" для возведения в городе храма во имя Пресвятой Троицы. "Дитман, современник святого Владимира, — отмечает митрополит Макарий, — свидетельствует, что в его время существовало в Киеве более 400 храмов, — когда же успели они возникнуть в таком изумительном количестве? Ужели в продолжение каких-нибудь десяти или 15-ти лет со времени обращения Владимира?".

Княгиня Ольга прожила после своего крещения 12 лет. Она не дерзнула крестить вопреки воле их отца-язычника внуков, воспитанием которых она занималась и старалась заронить в сердца княжичей зерна православной веры.

После смерти матери князь Святослав готов был воздвигнуть гонения на Православную Церковь. Однако его давние замыслы, простирающиеся на Царьград (Константинополь), давно уже увлекли князя далеко от Киева. Святослав был, прежде всего, воином — суровым и неустрашимым, он явно принадлежал к той породе людей, из которой происходят герои, становящиеся легендой народов. Однако конец его был печален — в 972 году князь был убит печенегами. И вот здесь история нам являет такой причудливый поворот, какой вряд ли бы сумел сочинить самый талантливый романист.

Казалось бы, с восшествием на Киевский престол старшего сына Святослава — Ярополка все шло к принятию православной веры в качестве государственной религии. Внук Ольги явно тяготел к христианству, его супруга-гречанка поддерживала в князе эту склонность. Удивительно, что впоследствии племянник Ярополка, сын Владимира Святого, Ярослав повелел извлечь останки дяди и окрестить их! Скорее всего, сам Ярополк, сложись его судьба иначе, рано или поздно пришел бы к крещению. Стал бы он при этом крестителем Руси? Осмелился бы кроткий князь пойти против языческой партии? Как бы то ни было, не на него легло решение столь важной задачи. В 979 году князь Ярополк погиб в междоусобной борьбе с младшим братом Владимиром.

Наступило торжество язычников. Новый Киевский князь был их ярым приверженцем. С помощью язычества Владимир пытался решить проблему окончательного объединения славянских племен под властью Киева: "На холму вне двора теремного" он устроил целый пантеон славянских языческих богов! Дело дошло и до человеческого жертвоприношения (гибель святых мучеников Феодора и Иоанна от рук язычников). Неизвестно, стойкая ли мученическая кончина христиан, как утверждают некоторые версии, повлияла на Владимира, или он пришел как-то иначе к удивительному перевороту в мировоззрении — факт остается фактом: неистовый язычник стал великим русским православным святым, основателем новой — христианской — государственности на Руси.

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"Как ты уверовал? — обращается к покойному князю над его гробом митрополит Иларион. — Как воспламенился любовию Христовой? Как вселился в тебя разум, высший разума земных мудрецов, чтобы возлюбить невидимое и стремиться к небесному?". И сам отвечает: "Руководствуясь только своим добрым смыслом и острым умом, ты постигнул, что Един есть Бог, Творец невидимого и видимого, небесного и земного, и что послал Он в мир для спасения Своего возлюбленного Сына. И с сими помыслами вступил ты в святую купель. Таким образом, что другим казалось безумием, то было для тебя силою Божией"… Действительно, самая непостижимая тайна на свете — тайна человеческой души. Семена, посеянные княгиней Ольгой, проросли и в душе ее младшего внука.

Что же произошло после крещения князя в греческом городе Корсунь (Херсонес)? Здесь необходимо сказать, что князь Владимир был мужем великого государственного ума. Его деятельность в течение жизни была направлена не только на расширяющие страну завоевания, но и на внутреннее укрепление молодого русского государства. От природы он был умным, и, несмотря на все свои прегрешения до принятия христианства, довольно добрым человеком. Авторитет Владимира был велик, народ любил и чтил его. Поэтому Владимиру, задумавшему провести всеобщее крещение Русской земли, достаточно было обратиться к народу: "Аще кто не обрящется заутра на реце, богат ли, или убог, или нищ или работен, противен мне да будет". Страх оказаться "противным князю", а также его дружине, боярам, всей правящей верхушке был сильнее жалости к гонимому по Днепру Перуну.

Впрочем, в отличие от легенды, крещение на Днепре прошло довольно мирно. Владимир же, возревновавший о новой вере, принялся усердно разрушать идолов, которых сам и понаставил. Но лучшей его проповедью стала новая жизнь во Христе, позволившая широко развиться лучшим качествам натуры Владимира. Он делом являл человеколюбие, усердно заботился о неимущих. В конце концов, даже решил отказаться от смертной казни "особо опасных" преступников, как сам объяснял, — боясь греха, так что пришлось даже в это дело вмешаться епископам. Недаром в народной памяти князь Владимир навсегда остался как "ласковый князь", "Красное солнышко".

За 25 лет его христианского правления православная вера распространилась по всей Руси в качестве веры главенствующей. Если мы вспомним, сколько десятилетий до этого на нашей земле не прекращалась проповедь христианства, то не сможем не согласиться с мнением большинства историков: крещение Руси при великом равноапостольном князе Владимире было логичным завершением многовекового духовного процесса.

Конечно, не все проходило гладко. Например, в своевольном и своеобразном Господине Великом Новгороде, где во все времена многое совершалось не как везде, довольно сильным было языческое противоборство. Действительно, еще многие века в народе рядом с исповеданием христианства спокойно уживались пережитки языческого прошлого.

Но главное было сделано — проповедовать христианство начала православная культура, принятая Русью от Византии, однако очень скоро органически переродившаяся в великую, уникальную, человечную и прекрасную древнерусскую христианскую культуру, раскрывшую в полной мере духовную мощь, одаренность, душевную щедрость нашего народа. Эта культура крепче, чем меч, соединила племена в единое государство, стала единым языком для всех сынов Руси. Чистый свет православия, исходивший от изумительных по красоте храмов, от монастырей и школ, со страниц православных книг, из созвучий духовных народных стихов, все глубже и глубже проникал в души последующих поколений русских людей. Русь стала Святою. Не политики же, не историки так ее прозвали — сам великий русский народ окрестил свою Отчизну "Святой Русью", "Домом Пресвятой Богородицы".

Может быть, пора вспомнить об этом?