Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Религия
Православие Ислам Иудаизм Буддизм
Автор Виктория Матвеева

Княгиня Ольга: от мести к святости

Религия » Религии России » Православие print

Есть в православном церковном календаре имена святых, которые особо раздражают сознательных врагов Церкви, но больше всего радуют сердца верующих. Это угодники Божии, в своей дохристианской жизни отличающиеся гордыней, жестокостью, порой совершавшие и человекоубийство, а после преобразившиеся благодаря вере Христовой. Именно к ним, с нашей точки зрения, можно отнести бывшую язычницу Ольгу, ужаснувшую целые народы местью древлянам за убитого мужа князя Игоря, но позже обратившуюся ко Христу и принявшую крещение в честь святой царицы Елены.

Ее память, которая празднуется ортодоксальной христианской Церковью 24 июля по новому стилю, — еще один прекрасный повод подумать, что есть святость в христианстве и почему православных, не смущает в биографии святой то, о чем возмущенно кричат богоненавистники.

Наверняка каждый, кто внимательно читал Новый Завет, обратил внимание на слова: "Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию" (Мф. 9, 13). Выходит, самая главная цель Мессии — спасти именно того, кого исправить по человеческим понятиям, невозможно. Есть в Библии и не менее парадоксальная вещь: "На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии" (Лк. 15:7). Если грешники первыми призваны к покаянию, а значит, и ко спасению, то им и полагается стать святыми раньше всех. Тем более, когда речь идет о грешном правителе государства, несущем тяжкий крест ответственности не только за себя лично и за свою семью, но и за сотни, тысячи человеческих судеб. Ведь каким бы ни был монарх, он — живое воплощение державы. В определенной степени его жизнь отражает душу страны, народа — потому печальные случаи убийства правителя из-за "несовместимости" с этносом были нередки.

Княгиня Ольга правила Русью более 15 лет (некоторые исторические источники называют и более длительный период). Срок для тех времен немалый, особенно учитывая то, что она — женщина. При бурном нраве княжеской дружины, вполне способной свергнуть неугодного повелителя, это свидетельствует только об одном: несмотря на все очевидные недостатки, Ольга была именно той правительницей, которая соответствовала ожиданиям своих подданых. За ней готовы были пойти. Поэтому исцеление русских племен от языческих заблуждений Господь начал с души одного человека — их княгини.

Читайте также: Страх Божий и страх человеческий

К сожалению, исторические источники не передают нам точных сведений о происхождении святой. По одной из версий, она была скандинавкой, а ее имя первоначально звучало как Хельга (от мужского Хельги — "святой"). О варяжских предках Ольги говорит и церковная агиография, повествующая о рождении будущей княгини в деревне Выбуты Псковской земли в 12 километрах выше Пскова по реке Великой. Там сказано, что происходила она от "языка варяжска", незнатного рода. Другие историки допускают, что Ольга могла быть и дочерью Олега Вещего (так, например, свидетельствует Типографская летопись XV века), и ребенком знатного славянина (по иным сказаниям, варяга) Гостомысла, и даже болгарской княжной (по версии "Нового Владимирского Летописца").

Безусловно, православные христиане склонны ориентироваться на житие подвижницы — но это именно вопрос веры или неверия агиографии. Объективно же сложно настаивать на истинности какого-либо из этих предположений при отсутствии более подробных данных. И вряд ли этот вопрос является первостепенным в беседе о дивном преображении жестокой язычницы в равноапостольную просветительницу Руси. Ведь во Христе, как известно, нет ни Иудея, ни Эллина, и никакое происхождение и национальность не могут ни помочь, ни воспрепятствовать человеку достигнуть Небесного Царствия.

Гораздо более интересно другое — та черта характера, которая роднит княгиню Ольгу, например, со святым апостолом Павлом: постоянный поиск истины и преданность ей, даже не до конца понятой. Преподобный Нестор-летописец пишет о равноапостольной жене так: "Блаженная Ольга с малых лет искала мудрости, что есть самое лучшее в свете этом, и нашла многоценный жемчуг — Христа". Как и юный гонитель христиан Савл, еще не ведающий о своем истинном предназначении, она много раз отступала от пути, начертанного Богом, допускала в своей жизни и обман, и подлость, и жестокость (история о засыпанных живьем в яме древлянских сватах заставляет содрогнуться).

Но есть больщая разница между человеком, любящим зло и поэтому его совершающим, и не ведающим, что он творит, но искреннем даже в грехе. Последних Бог прощает, первых — нет (без покаяния, разумеется). Ольга не всегда поступала гуманно и справедливо, не сразу нашла правильный путь, но нелживостью личного выбора и материнской заботой о Руси заслужила и прощение, и благословение на великое дело — просвещение своей страны Животворящим Крестом Господа.

Прошло еще довольно времени, пока христианизация Руси из перспективы превратилась в историческую реальность. Но положить начало — само по себе большая честь. Не случайно Господь, обращаясь к Своим ученикам, даже будто бы слегка укорял их: "Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их" (Ин. 4:38). Насколько высоко ценятся Им заслуги основателя, первопроходца, которые без многих потов и крови никогда не обходятся…

Читайте также: Сергий Радонежский — игумен земли Русской

Крещение Ольги в 945 году стало логическим завершением долгих поисков ею Истины — она наконец воссоединилась с Тем, Чью Волю отныне стала исполнять. С тех пор крестная дочь императора Константина Багрянородного служила высокой миссии духовного преображения Руси. Для того, чтобы войти в цивилизованный мир, стать уважаемым народом в Европе, русским людям необходима была культура, в том числе и религиозная. Волхвы, сидящие в лесах, ей научить не могли. И, как бы не возмущались нынешние их последователи потерянной возможностью оставить русичей необузданными дикарями, не желающими духовно расти, именно деятельность равноапостольной княгини Ольги положила начало могучей русской нации. Увы, даже начатки языческого искусства, если его можно так назвать, блекнут перед талантами, рожденными союзом Руси и Византии. И только после крещения Русь стала всесторонне развитой державой, с которой могли сравниться только духовная мать — Восточно-Римская империя — и королевство франков на Западе.

Святая правительница всю свою воцерковленную жизнь усердно трудилась над тем, чтобы хранить и приумножать благодать, дарующую Руси процветание. Ее усилиями были построены множество православных храмов — в том числе, над могилами первых киевских князей-христиан Аскольда и Дира. Княгиня Ольга вела и активную миссионерскую деятельность — в первую очередь, на родном ей Севере. И Господь благословил Русь за труды ее монархини: именно при княгине Ольге русские воины во главе с ее сыном Святославом одержали несколько славных побед над извечными врагами — Хозарским каганатом, управляемым иудаистами, было положено начало каменному градостроительству, стала эффективно функционировать государственная налоговая система…

Так сбылись пророческие слова Константинопольского Патриарха Феофилакта, крестившего равноапостольную княгиню: "Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет. Прославлять тебя будут сыны русские до последнего рода!". За все эти подвиги мы искренне почитаем ее и как мать нашего государства, и как основоположницу русского Православия, вознося свои просьбы к ней туда, где она молит Бога за нас — своих и Его чад…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы православие христианство княгиня ольга равноапостольная
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Знаменитый "физрук" Дмитрий Нагиев и его холостяцкие хоромы
Здоровье
Что такое диабетическая гипогликемия?
Православие
Княгиня Ольга: от мести к святости
Новости Все >
Сенатор из Иркутска осудил действия силовиков на митингах в Москве
Памфилова: оснований для переноса выборов в Москве "практически нет"
Верховный суд не допустил "Родину" до выборов в думу Брянской области
Маудро потребовал от генсека ООН повлиять на США
Путин наградил тренера "Локомотива" Семина орденом Александра Невского
Правительство Москвы отказало в согласовании митинга-провокации 17.08
Тихонова: в Петербурге большинство людей не ходит на выборы
Жителя Красноярского края оштрафовали за оскорбительный пост о главе РФ
Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
Французский спортсмен отгрыз голову живому петуху
Последние материалы
Верховный суд не допустил "Родину" до выборов в думу Брянской области
Маудро потребовал от генсека ООН повлиять на США
Знаменитый "физрук" Дмитрий Нагиев и его холостяцкие хоромы
Правительство Москвы отказало в согласовании митинга-провокации 17.08
Тихонова: в Петербурге большинство людей не ходит на выборы
Что такое диабетическая гипогликемия?
Жителя Красноярского края оштрафовали за оскорбительный пост о главе РФ
Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
Ракетоносцы Ту-95МС около 9 часов патрулировали воздушное пространство
Княгиня Ольга: от мести к святости
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств

Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.

Риск развития слабоумия возрастает при долгосрочном приеме некоторых лекарств
Как погибала подлодка "Курск"
Военные новости
Как погибала подлодка "Курск"
Новости Грузии
Саакашвили: раздел Грузии - это был "российско-немецкий ход"
Здоровье
Пиелонефрит: клинические признаки и диагностика
Новости Москвы сегодня
МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тыс. человек

По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.

МВД: в акции "За допуск" в Москве приняли участие 20 тыс. человек
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
Мир. Новости мира
ABC.es: готовы отправиться на войну для защиты своей страны 59% россиян
Политика. Новости и аналитика
Как изменить Россию при "неработающих микрофонах"
Экономика
РФ может обогнать Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Мир. Новости мира
Венедиктов рассказал об "очень плохом" состоянии здоровья Горбачева

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.

Венедиктов рассказал об "очень плохом" состоянии здоровья Горбачева
Марочкин: воевавший за ВСУ Пашинин метет улицы и просится в Россию
Новости Украины
Марочкин: воевавший за ВСУ Пашинин метет улицы и просится в Россию
Мир. Новости мира
Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Политика. Новости и аналитика
Андрей Караулов: почему губернаторы игнорируют президента
Любовь Степушова Армения ведет с Россией гибридную войну, находясь в ОДКБ и ЕАЭС Любовь Степушова Игорь Буккер Археологи: как Навуходоносор Иудею завоевал Игорь Буккер Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин
Комментарии
Жителя Красноярского края оштрафовали за оскорбительный пост о главе РФ
СМИ: судью оскорбил глава парламента Чечни, а не сотрудник "Ахмата"
МВД: раскрытый СМИ сотрудник не бил девушку на митинге
МВД: раскрытый СМИ сотрудник не бил девушку на митинге
В Приамурье на памятнике героям ВОВ изобразили солдат НАТО
Гибель Грузии: уроки для современной России
Жителя Красноярского края оштрафовали за оскорбительный пост о главе РФ
Как погибала подлодка "Курск"
Как погибала подлодка "Курск"
Как мусульман сделали хозяевами Европы
Американский конгрессмен публично поддержал протесты в Москве
В Южно-Сахалинске прошли пикеты в поддержку честных выборов
Арефьев: людей вынуждают бороться за свои права физическими методами
Сотрудник "Ахмата", оскорбивший судью, осознал свою ошибку
Россия не восстановит авиасообщение с Грузией в течение года
Алексей Мухин: Польша хочет стать любимой женой в еврогареме США
Жириновский: Запад мечтает развалить сильнейшую державу планеты
Россия будет противодействовать непризнанию паспортов ее граждан
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Чем заманить педагога в школу?
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
История и современность
Палеонтологи раскрыли тайну "странного" динозавра, найденного в Техасе
Палеонтологи раскрыли тайну "странного" динозавра, найденного в Техасе
Марсоход NASA обнаружил на Марсе копию "Моны Лизы"
Марсоход NASA обнаружил на Марсе копию "Моны Лизы"
Под Ростовом обнаружили "танк ядерного апокалипсиса"
Под Ростовом обнаружили "танк ядерного апокалипсиса"
МВД: раскрытый СМИ сотрудник не бил девушку на митинге
МВД: раскрытый СМИ сотрудник не бил девушку на митинге
Как погибала подлодка "Курск"
Как погибала подлодка "Курск"
Военные завершили ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Военные завершили ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Почему Советский Союз отказался от атомолетов
Почему Советский Союз отказался от атомолетов
Битва при Кунерсдорфе: как русские выиграли проигранное сражение
Битва при Кунерсдорфе: как русские выиграли проигранное сражение
Оппозиция использует законодательные "лазейки" для проведения незаконных митингов
Оппозиция использует законодательные "лазейки" для проведения незаконных митингов
Между властью и россиянами нашли глубинные противоречия
Между властью и россиянами нашли глубинные противоречия
Фотогалереи
Насколько дешевеют наши авто 6 Фото Насколько дешевеют наши авто
Сектанты Голливуда 6 Фото Сектанты Голливуда
Мировой океан бросает вызов ученым 8 Фото Мировой океан бросает вызов ученым
Тайные сообщества, которые влияют на мир 10 Фото Тайные сообщества, которые влияют на мир
Нерукотворные диковинки нашей планеты 10 Фото Нерукотворные диковинки нашей планеты
Домашнее
Быстрый анализ ДНК помогает диагностировать заболевания
Способы лечения микроспоридиоза
Почему не работают вакцины от гриппа для пожилых людей
Психолог: как справиться с апатией
Роспотребнадзор напомнил о норме потребления сахара детьми
Мед пчел, отравленных пестицидами, может быть опасен для здоровья
Потребность в кофе, газировке или алкоголе заложена в генах
Врач Мясников рассказал, как сохранить здоровье суставов
Врачи: почему посещать сауну после тренировки может быть опасно
Врачи: почему посещать сауну после тренировки может быть опасно
Хабаровский край пытаются защитить от африканской чумы свиней
Хабаровский край пытаются защитить от африканской чумы свиней
Когда "красота подешевке" дорого обходится
Когда "красота подешевке" дорого обходится
Репейное масло для волос: инструкция по применению
Репейное масло для волос: инструкция по применению
Постройневшая певица Лолита выложила в интернет видео в купальнике
Постройневшая певица Лолита выложила в интернет видео в купальнике
Федор Бондарчук планирует жениться на Паулине Андреевой - СМИ
Федор Бондарчук планирует жениться на Паулине Андреевой - СМИ
Близкий друг Вилли Токарева раскрыл истинную причину смерти артиста
Близкий друг Вилли Токарева раскрыл истинную причину смерти артиста
Как похудеть за месяц до отпуска
Как похудеть за месяц до отпуска
История стула Dalila Гаэтано Пеше
История стула Dalila Гаэтано Пеше
Кухонные помощники,которые готовят вкусно и быстро
Кухонные помощники,которые готовят вкусно и быстро
Забавные фото
Курилы с высоты птичьего полета 11 Фото Курилы с высоты птичьего полета
Хуже человека зверя нет 7 Фото Хуже человека зверя нет
Загадки ночного неба 7 Фото Загадки ночного неба
Кратеры: космические агрессоры 8 Фото Кратеры: космические агрессоры
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ