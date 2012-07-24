Княгиня Ольга: от мести к святости

Есть в православном церковном календаре имена святых, которые особо раздражают сознательных врагов Церкви, но больше всего радуют сердца верующих. Это угодники Божии, в своей дохристианской жизни отличающиеся гордыней, жестокостью, порой совершавшие и человекоубийство, а после преобразившиеся благодаря вере Христовой. Именно к ним, с нашей точки зрения, можно отнести бывшую язычницу Ольгу, ужаснувшую целые народы местью древлянам за убитого мужа князя Игоря, но позже обратившуюся ко Христу и принявшую крещение в честь святой царицы Елены.

Ее память, которая празднуется ортодоксальной христианской Церковью 24 июля по новому стилю, — еще один прекрасный повод подумать, что есть святость в христианстве и почему православных, не смущает в биографии святой то, о чем возмущенно кричат богоненавистники.

Наверняка каждый, кто внимательно читал Новый Завет, обратил внимание на слова: "Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию" (Мф. 9, 13). Выходит, самая главная цель Мессии — спасти именно того, кого исправить по человеческим понятиям, невозможно. Есть в Библии и не менее парадоксальная вещь: "На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии" (Лк. 15:7). Если грешники первыми призваны к покаянию, а значит, и ко спасению, то им и полагается стать святыми раньше всех. Тем более, когда речь идет о грешном правителе государства, несущем тяжкий крест ответственности не только за себя лично и за свою семью, но и за сотни, тысячи человеческих судеб. Ведь каким бы ни был монарх, он — живое воплощение державы. В определенной степени его жизнь отражает душу страны, народа — потому печальные случаи убийства правителя из-за "несовместимости" с этносом были нередки.

Княгиня Ольга правила Русью более 15 лет (некоторые исторические источники называют и более длительный период). Срок для тех времен немалый, особенно учитывая то, что она — женщина. При бурном нраве княжеской дружины, вполне способной свергнуть неугодного повелителя, это свидетельствует только об одном: несмотря на все очевидные недостатки, Ольга была именно той правительницей, которая соответствовала ожиданиям своих подданых. За ней готовы были пойти. Поэтому исцеление русских племен от языческих заблуждений Господь начал с души одного человека — их княгини.

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К сожалению, исторические источники не передают нам точных сведений о происхождении святой. По одной из версий, она была скандинавкой, а ее имя первоначально звучало как Хельга (от мужского Хельги — "святой"). О варяжских предках Ольги говорит и церковная агиография, повествующая о рождении будущей княгини в деревне Выбуты Псковской земли в 12 километрах выше Пскова по реке Великой. Там сказано, что происходила она от "языка варяжска", незнатного рода. Другие историки допускают, что Ольга могла быть и дочерью Олега Вещего (так, например, свидетельствует Типографская летопись XV века), и ребенком знатного славянина (по иным сказаниям, варяга) Гостомысла, и даже болгарской княжной (по версии "Нового Владимирского Летописца").

Безусловно, православные христиане склонны ориентироваться на житие подвижницы — но это именно вопрос веры или неверия агиографии. Объективно же сложно настаивать на истинности какого-либо из этих предположений при отсутствии более подробных данных. И вряд ли этот вопрос является первостепенным в беседе о дивном преображении жестокой язычницы в равноапостольную просветительницу Руси. Ведь во Христе, как известно, нет ни Иудея, ни Эллина, и никакое происхождение и национальность не могут ни помочь, ни воспрепятствовать человеку достигнуть Небесного Царствия.

Гораздо более интересно другое — та черта характера, которая роднит княгиню Ольгу, например, со святым апостолом Павлом: постоянный поиск истины и преданность ей, даже не до конца понятой. Преподобный Нестор-летописец пишет о равноапостольной жене так: "Блаженная Ольга с малых лет искала мудрости, что есть самое лучшее в свете этом, и нашла многоценный жемчуг — Христа". Как и юный гонитель христиан Савл, еще не ведающий о своем истинном предназначении, она много раз отступала от пути, начертанного Богом, допускала в своей жизни и обман, и подлость, и жестокость (история о засыпанных живьем в яме древлянских сватах заставляет содрогнуться).

Но есть больщая разница между человеком, любящим зло и поэтому его совершающим, и не ведающим, что он творит, но искреннем даже в грехе. Последних Бог прощает, первых — нет (без покаяния, разумеется). Ольга не всегда поступала гуманно и справедливо, не сразу нашла правильный путь, но нелживостью личного выбора и материнской заботой о Руси заслужила и прощение, и благословение на великое дело — просвещение своей страны Животворящим Крестом Господа.

Прошло еще довольно времени, пока христианизация Руси из перспективы превратилась в историческую реальность. Но положить начало — само по себе большая честь. Не случайно Господь, обращаясь к Своим ученикам, даже будто бы слегка укорял их: "Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их" (Ин. 4:38). Насколько высоко ценятся Им заслуги основателя, первопроходца, которые без многих потов и крови никогда не обходятся…

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Крещение Ольги в 945 году стало логическим завершением долгих поисков ею Истины — она наконец воссоединилась с Тем, Чью Волю отныне стала исполнять. С тех пор крестная дочь императора Константина Багрянородного служила высокой миссии духовного преображения Руси. Для того, чтобы войти в цивилизованный мир, стать уважаемым народом в Европе, русским людям необходима была культура, в том числе и религиозная. Волхвы, сидящие в лесах, ей научить не могли. И, как бы не возмущались нынешние их последователи потерянной возможностью оставить русичей необузданными дикарями, не желающими духовно расти, именно деятельность равноапостольной княгини Ольги положила начало могучей русской нации. Увы, даже начатки языческого искусства, если его можно так назвать, блекнут перед талантами, рожденными союзом Руси и Византии. И только после крещения Русь стала всесторонне развитой державой, с которой могли сравниться только духовная мать — Восточно-Римская империя — и королевство франков на Западе.

Святая правительница всю свою воцерковленную жизнь усердно трудилась над тем, чтобы хранить и приумножать благодать, дарующую Руси процветание. Ее усилиями были построены множество православных храмов — в том числе, над могилами первых киевских князей-христиан Аскольда и Дира. Княгиня Ольга вела и активную миссионерскую деятельность — в первую очередь, на родном ей Севере. И Господь благословил Русь за труды ее монархини: именно при княгине Ольге русские воины во главе с ее сыном Святославом одержали несколько славных побед над извечными врагами — Хозарским каганатом, управляемым иудаистами, было положено начало каменному градостроительству, стала эффективно функционировать государственная налоговая система…

Так сбылись пророческие слова Константинопольского Патриарха Феофилакта, крестившего равноапостольную княгиню: "Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет. Прославлять тебя будут сыны русские до последнего рода!". За все эти подвиги мы искренне почитаем ее и как мать нашего государства, и как основоположницу русского Православия, вознося свои просьбы к ней туда, где она молит Бога за нас — своих и Его чад…