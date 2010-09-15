Креститься… себе во вред

Люди решают принять крещение или крестить своих детей по разным мотивам: чтобы быть как все, не болеть… Игумен Феогност (Пушков), кандидат богословия, считает, что священники обязаны отказывать в крещении тем людям, которые пока еще не готовы стать христианами. И в этом нет проявления презрения или нелюбви, есть только призыв к ответственности.
Начало серии статей священноигумена Феогноста (Пушкова) о подготовке к таинству крещения можно прочитать здесь.
Другой случай произошел уже на украинском приходе. Приезжают ко мне вечером на машине изрядно подвыпившие граждане: женщина лет 55-60-ти, её дочь и жених дочери, и заявляют, что им "срочно надо покреститься". Удивлённый такой спешкой, я стал говорить о подготовке ко Крещению, на что мне заявляют, что у них нет времени: "Сегодня была помолвка, это вот жених моей дочери, а в субботу они расписываются. Так мать жениха сказала, что надо ж наших молодых иконами благословить, а как же осенять иконами, если невеста не крещённая?"
Я задаю вопрос: "Так что, вы собираетесь креститься только ради того, чтобы завтра дочь иконой осенить?" (оцените степень маразма — величайшее Таинство поставлено не как цель и само по себе высшее благословение, а всего лишь как средство к тому, чтобы полупьяная бабка на утро могла иконой "пошаманить", иначе и не скажешь). Мне дали утвердительный ответ, мол, нам больше ничего и не надо. Я задал вопрос — а собираются ли они венчаться, на что мать твердо отвечает, что "наши деды сказали, что достаточно и их благословения, и никакого венчания не надо — пусть живут, а то может и разбегутся".
Пытаюсь объяснить, что это не основание для Крещения, и что, собственно иконой-то благословить может мать и некрещеное дитя, но креститься надо только в случае обретения веры и понимания, какую ответственность возлагает крещение на крестящихся. Заявил им, что пусть они на утро приходят вместе с женихом на службу (дело было под какой-то праздник) и на беседу, только не "под мухой".
Они пофыркали и поехали. Наутро, конечно, никто не пришел. Потом я узнал, что на утро они ездили к нашему благочинному, который и покрестил эту особу. За прошедший год эти человекообразные существа (людьми в собственном смысле этого слова я назвать их не могу) ни разу не явились в богослужение, ни разу!
На мой вопрос благочинному (который, как человек, к слову, обладает прекрасным характером, гостеприимен, добродушен, спокоен), я услышал какой-то бред: "Батюшка, ну надо ж снисходить к слабостям людским — пусть они сейчас еще и не понимают, не сознают, ну, а потом, может, придут когда-нибудь". И это говорит человек, учившийся в Московской Духовной Семинарии.
Можем ли мы себе представить, чтобы апостол Павел соизволил крестить людей заведомо неверующих и не собирающихся жить по-христиански? Причем тут снисхождение к слабостям? Тут дело не в слабостях, а в том, что люди просто относятся к Таинству как к какому-то языческому обряду, шаманству. При таком отношении к Таинству самым высшим "снисхождением" к человеку и будет отказ ему в Крещении, чтобы не возлагать на неподготовленного человека бремя ответственности за принимаемый дар. Именно из "снисхождения" к немощи человека и был установлен продолжительный (иногда до года и более) период оглашения, то есть, подготовки к Таинству Крещения, чтобы человек созрел и осмыслил то, к чему дерзает приступать. И именно когда они, как говорит благочинный, "потом, когда-нибудь осознают", вот тогда их и следует крестить При описанном же отношении крестить ни в коем случае нельзя, недопустимо! Священника, по моему твердому убеждению, надо за такое поругание Таинства лишать сана.
И еще случай из нашего прихода. Приходят крестить мальчика, лет семи-восьми. Веду беседу с родителями, спрашиваю о причинах их явки и о готовности их ходить вместе с ребёнком в храм. Они заявляют, что пришли крестить только потому, что так "бабка-знахарка сказала", у которой они собираются "лечить" своего дитя, который, по словам их "бабки", "порченый" (хотя отрок был вполне себе нормальный, спокойный, немного худоват, может и есть какое-то заболевание — покашливает).
Я с полчаса начинаю объяснять, что никаких бабок допускать к ребенку недопустимо, что Крещение смоет с него все предполагаемые или реально имеющиеся быть "порчи", что ребенка надо бы еще и врачам показать, так как регион у нас первенствуют по раку и туберкулёзу лёгких. Со мной соглашаются, я тоже соглашаюсь крестить, с условием, что родители на утро придут на Литургию и причастят ребенка, да и сами подготовятся к причастию. Они дают согласие, я крещу ребёнка. Наутро никто не явился в храм. Потом я узнаю, что они таки потащили ребёнка к "бабке пошептать". Подождав с месяц их покаяния и вразумления (при встрече на улице пытался их образумить), я, как и обязан был, объявил об отлучении родителей от Церкви за то, что они поругались над Таинством. Они даже "за ухом не почесали".
Существует два канонических правила, говорящих, что крещение в таких случаях почти что ничего не значит, если ему не сопутствует православная вера и жизнь.
"Поскольку некоторые из иудейского вероисповедания, блуждая, возомнили ругаться Христу Богу нашему, притворно делаясь христианами, втайне же отвергаясь Его, и скрытно празднуюиудейскую субботу, и прочее иудейское исполняя, то определяем, их ни во общение, ни в молитве, ни в церковь ни принимать, но явно быть им, по их вероисповеданию — иудеями. И детей их не крестить…
Если же кто из них с искреннею верою обратится, и исповедует оную от всего сердца, торжественно отвергая иудейские обычаи и дела, дабы чрез то и других обличить и исправить — этих принимать и крестить детей их, и утверждать их" [VII Вселенский Собор, правило 8-е].
В комментарии на это правило митрополит Никодим (Милаш) пишет: "Относительно того, что не следует крестить детей у тех родителей, которые сами по настоящему не обратились в христианство, Вальсамон замечает, что некоторые иудеи и язычники …приносили своих детей к христианским священникам для крещения, смотря на крещение не как на Таинство веры, а как на некое лекарство…
Во времена Константинопольского патриарха Луки Хризоверга (1156-1169гг.) пришли в Константинополь некоторые из турок и заявили, что они христиане, так как в детстве были крещены у себя на родине. На вопрос патриарха "как это могло быть, ведь они исповедуют ислам", они отвечали, что у них на родине есть местный обычай — нести новорождённого ребёнка к христианскому священнику, чтобы тот окрестил его, так как по местному поверью, пока священник его не окрестит, в новорождённом пребывает злой дух.
Из этого собор заключил, что крещения, требуемого у христиан, турки искали не с православными намерениями, …но смотрели на крещение как на некое лекарство или даже вид чародейства. Такое крещение собор действительным не признал и туркам вынес решение, что если они хотят стать поистине христианами, им надлежит уже по настоящему с верою принять крещение".
Об этом же говорит и 135 правило Номоканона при Большом Требнике Русской Православной Церкви. Это вопиющий и едва ли ни единственный случай, когда Крещение, совершенное православным священником и в Православной Церкви, признается недействительным, так как интенция крестящихся не соответствовала Православной Вере.
Крещение — это рождение, которое само органически является прорастанием семени веры.
Если "семя" (основание, мотив ко крещению) не от веры, а от различных суеверных заблуждений, то возникают сомнения в действительного того, что проросло от этого семени (то есть, самого крещения). Это не значит, что поголовно нужно всех "перекрещивать", когда они вздумают стать подлинно православными (ведь в "советское" время в основном то и крестили по суеверным побуждениям — "чтобы не болел", "чтобы не сглазили" и т. д.). Просто необходимо серьезно отнестись к тем причинам, которые побуждают родителей переступить порог храма с ребёнком на руках. Вы входите в Дом Божий, а не в музей. В этом Доме вы можете присутствовать только в одном качестве — в качестве членом Семьи Главы этого Дома. Если вы сами вместе с ребёнком не готовы стать членами Семьи Христовой, тогда не следует вам крестить ребёнка. Ведь в чине крещения крестящийся даёт обещания Богу, а Церковь молится, чтобы крещеный стал верным чадом Христовой Церкви, "насаждённым в Доме Бога нашего на корне веры".
Также случай из нашего благочиния. В селе моего прихода проживает один человек — лет 50-55. Занимается пасекой, ведёт самодостаточный образ жизни, сконцентрированной на "себе, любимом". В частной беседе выяснилось, что он еще не крещён, и хотел бы покреститься, тоже, "чтобы быть как все". Я начинаю за чашкой чая ему объяснять, что такое Крещение, что такое храм и богослужение. Он тут же мне твёрдо заявляет: "В храм не пойду, если креститься, то так, чтобы никто не знал — чтоб не сглазили, и вообще в храм не пойду, исповедь и Причастие не принимаю" и с ухмылкой, показывая на бутыль настойки, говорит: "вот моё причастие".
Я в шоке, едва сдерживая гнев, говорю, что креститься ему нельзя, что его кощунство и простительно-то ему только потому как он не крещён, а как будет крещён — ничего с рук не спустится, но строго за все взыщется. На что мой собеседник машет руками и говорит: "Да что там, взыщется? Я никого не обокрал и не убил, а в загробную жизнь скорее не верю, чем верю, да и бабки наши говорили, что крещение помогает в этой жизни — будет больше благополучия. И вообще мне ваш старший поп — который в районе (т.е. благочинный — иг.Ф.) сказал, что покрестит меня в любое время". Я хватаюсь за голову, понимая, что ничего этому существу объяснить просто невозможно. Но самое страшное, что ничего невозможно объяснить этому самому "старшему попу".
Для того чтобы еще яснее показать насколько немыслимо и недопустимо крестить еще реально не пришедшего к вере человека приведу ряд понятных житейских сравнений. Предположим, кто-то нанимается работать на бельевую фабрику. Сначала, разумеется, его требуют ознакомиться с принципами работы и правилами поведения на фабрике, а затем, при согласии их выполнять, подписать соответствующий договор. И вот человек подписывает договор, потом кладёт ручку на стол и тут же заявляет: "Ну вот, теперь я один из сотрудников завода, так что извольте мне выдавать все льготы, которыми пользуются прочие сотрудники завода — льготные путёвки, скидка на проезд в городском транспорте и, конечно же, ежемесячно своевременно зарплату давайте. Да, и вот еще что, нигде работать я тут не собираюсь. А заявляться на завод буду, но только когда зарплату будут выдавать или за какой-нибудь справкой на льготы".
Как вы думаете, дорогие читатели, как отреагирует начальство и коллектив завода на этот "кадр"? Отправят сразу в психушку или просто дадут под зад коленом? Скажите, а что грозит солдату, который по вступлении на службу, принесении присяги (!) и получении формы и оружия, откажется идти на саму воинскую службу и будет бродить по городу в воинской форме, бряцая оружием [читаем "с крестиком на шее"]? Неужели не очевиден ответ? О человеке, готовящемся ко Крещению, в молитвах чина об оглашенных сказано, что он "новоизбранный воин Христа Бога нашего". Соответственно, Церковь — не только семья, но, как писал еще в III Тертуллиан, армия Христова. А значит, в ней так же присутствует своя "воинская дисциплина", за нарушение которой — "трибунал" и, как минимум (!), "разжалование" [читаем "отлучение от Бога и Церкви"].
Людям, которые не готовы стать христианами, мы обязаны отказать в крещении не потому, что мы их ненавидим или презираем, а просто потому что они еще не готовы быть крещёными людьми. Они еще не созрели для этого. Крещение (как и доверие других функций в любой отрасли человеческой деятельности) людей не готовых к тому приведёт к гибельным последствиям и для самой Церкви, и лично для дерзнувшего принять Таинство без надлежащей подготовки.
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