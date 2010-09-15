Креститься… себе во вред

Люди решают принять крещение или крестить своих детей по разным мотивам: чтобы быть как все, не болеть… Игумен Феогност (Пушков), кандидат богословия, считает, что священники обязаны отказывать в крещении тем людям, которые пока еще не готовы стать христианами. И в этом нет проявления презрения или нелюбви, есть только призыв к ответственности.

Начало серии статей священноигумена Феогноста (Пушкова) о подготовке к таинству крещения можно прочитать здесь.

Основание для Крещения

Другой случай произошел уже на украинском приходе. Приезжают ко мне вечером на машине изрядно подвыпившие граждане: женщина лет 55-60-ти, её дочь и жених дочери, и заявляют, что им "срочно надо покреститься". Удивлённый такой спешкой, я стал говорить о подготовке ко Крещению, на что мне заявляют, что у них нет времени: "Сегодня была помолвка, это вот жених моей дочери, а в субботу они расписываются. Так мать жениха сказала, что надо ж наших молодых иконами благословить, а как же осенять иконами, если невеста не крещённая?"

Я задаю вопрос: "Так что, вы собираетесь креститься только ради того, чтобы завтра дочь иконой осенить?" (оцените степень маразма — величайшее Таинство поставлено не как цель и само по себе высшее благословение, а всего лишь как средство к тому, чтобы полупьяная бабка на утро могла иконой "пошаманить", иначе и не скажешь). Мне дали утвердительный ответ, мол, нам больше ничего и не надо. Я задал вопрос — а собираются ли они венчаться, на что мать твердо отвечает, что "наши деды сказали, что достаточно и их благословения, и никакого венчания не надо — пусть живут, а то может и разбегутся".

Пытаюсь объяснить, что это не основание для Крещения, и что, собственно иконой-то благословить может мать и некрещеное дитя, но креститься надо только в случае обретения веры и понимания, какую ответственность возлагает крещение на крестящихся. Заявил им, что пусть они на утро приходят вместе с женихом на службу (дело было под какой-то праздник) и на беседу, только не "под мухой".

Они пофыркали и поехали. Наутро, конечно, никто не пришел. Потом я узнал, что на утро они ездили к нашему благочинному, который и покрестил эту особу. За прошедший год эти человекообразные существа (людьми в собственном смысле этого слова я назвать их не могу) ни разу не явились в богослужение, ни разу!

На мой вопрос благочинному (который, как человек, к слову, обладает прекрасным характером, гостеприимен, добродушен, спокоен), я услышал какой-то бред: "Батюшка, ну надо ж снисходить к слабостям людским — пусть они сейчас еще и не понимают, не сознают, ну, а потом, может, придут когда-нибудь". И это говорит человек, учившийся в Московской Духовной Семинарии.

Отношение к обряду как к шаманству

Можем ли мы себе представить, чтобы апостол Павел соизволил крестить людей заведомо неверующих и не собирающихся жить по-христиански? Причем тут снисхождение к слабостям? Тут дело не в слабостях, а в том, что люди просто относятся к Таинству как к какому-то языческому обряду, шаманству. При таком отношении к Таинству самым высшим "снисхождением" к человеку и будет отказ ему в Крещении, чтобы не возлагать на неподготовленного человека бремя ответственности за принимаемый дар. Именно из "снисхождения" к немощи человека и был установлен продолжительный (иногда до года и более) период оглашения, то есть, подготовки к Таинству Крещения, чтобы человек созрел и осмыслил то, к чему дерзает приступать. И именно когда они, как говорит благочинный, "потом, когда-нибудь осознают", вот тогда их и следует крестить При описанном же отношении крестить ни в коем случае нельзя, недопустимо! Священника, по моему твердому убеждению, надо за такое поругание Таинства лишать сана.

"Бабка-знахарка сказала..."

И еще случай из нашего прихода. Приходят крестить мальчика, лет семи-восьми. Веду беседу с родителями, спрашиваю о причинах их явки и о готовности их ходить вместе с ребёнком в храм. Они заявляют, что пришли крестить только потому, что так "бабка-знахарка сказала", у которой они собираются "лечить" своего дитя, который, по словам их "бабки", "порченый" (хотя отрок был вполне себе нормальный, спокойный, немного худоват, может и есть какое-то заболевание — покашливает).

Я с полчаса начинаю объяснять, что никаких бабок допускать к ребенку недопустимо, что Крещение смоет с него все предполагаемые или реально имеющиеся быть "порчи", что ребенка надо бы еще и врачам показать, так как регион у нас первенствуют по раку и туберкулёзу лёгких. Со мной соглашаются, я тоже соглашаюсь крестить, с условием, что родители на утро придут на Литургию и причастят ребенка, да и сами подготовятся к причастию. Они дают согласие, я крещу ребёнка. Наутро никто не явился в храм. Потом я узнаю, что они таки потащили ребёнка к "бабке пошептать". Подождав с месяц их покаяния и вразумления (при встрече на улице пытался их образумить), я, как и обязан был, объявил об отлучении родителей от Церкви за то, что они поругались над Таинством. Они даже "за ухом не почесали".

Два канонических правила

Существует два канонических правила, говорящих, что крещение в таких случаях почти что ничего не значит, если ему не сопутствует православная вера и жизнь.

"Поскольку некоторые из иудейского вероисповедания, блуждая, возомнили ругаться Христу Богу нашему, притворно делаясь христианами, втайне же отвергаясь Его, и скрытно празднуюиудейскую субботу, и прочее иудейское исполняя, то определяем, их ни во общение, ни в молитве, ни в церковь ни принимать, но явно быть им, по их вероисповеданию — иудеями. И детей их не крестить…

Если же кто из них с искреннею верою обратится, и исповедует оную от всего сердца, торжественно отвергая иудейские обычаи и дела, дабы чрез то и других обличить и исправить — этих принимать и крестить детей их, и утверждать их" [VII Вселенский Собор, правило 8-е].

В комментарии на это правило митрополит Никодим (Милаш) пишет: "Относительно того, что не следует крестить детей у тех родителей, которые сами по настоящему не обратились в христианство, Вальсамон замечает, что некоторые иудеи и язычники …приносили своих детей к христианским священникам для крещения, смотря на крещение не как на Таинство веры, а как на некое лекарство…

Во времена Константинопольского патриарха Луки Хризоверга (1156-1169гг.) пришли в Константинополь некоторые из турок и заявили, что они христиане, так как в детстве были крещены у себя на родине. На вопрос патриарха "как это могло быть, ведь они исповедуют ислам", они отвечали, что у них на родине есть местный обычай — нести новорождённого ребёнка к христианскому священнику, чтобы тот окрестил его, так как по местному поверью, пока священник его не окрестит, в новорождённом пребывает злой дух.

Из этого собор заключил, что крещения, требуемого у христиан, турки искали не с православными намерениями, …но смотрели на крещение как на некое лекарство или даже вид чародейства. Такое крещение собор действительным не признал и туркам вынес решение, что если они хотят стать поистине христианами, им надлежит уже по настоящему с верою принять крещение".

Об этом же говорит и 135 правило Номоканона при Большом Требнике Русской Православной Церкви. Это вопиющий и едва ли ни единственный случай, когда Крещение, совершенное православным священником и в Православной Церкви, признается недействительным, так как интенция крестящихся не соответствовала Православной Вере.

Крещение — это рождение, которое само органически является прорастанием семени веры.

Если "семя" (основание, мотив ко крещению) не от веры, а от различных суеверных заблуждений, то возникают сомнения в действительного того, что проросло от этого семени (то есть, самого крещения). Это не значит, что поголовно нужно всех "перекрещивать", когда они вздумают стать подлинно православными (ведь в "советское" время в основном то и крестили по суеверным побуждениям — "чтобы не болел", "чтобы не сглазили" и т. д.). Просто необходимо серьезно отнестись к тем причинам, которые побуждают родителей переступить порог храма с ребёнком на руках. Вы входите в Дом Божий, а не в музей. В этом Доме вы можете присутствовать только в одном качестве — в качестве членом Семьи Главы этого Дома. Если вы сами вместе с ребёнком не готовы стать членами Семьи Христовой, тогда не следует вам крестить ребёнка. Ведь в чине крещения крестящийся даёт обещания Богу, а Церковь молится, чтобы крещеный стал верным чадом Христовой Церкви, "насаждённым в Доме Бога нашего на корне веры".

"Чтобы быть как все..."

Также случай из нашего благочиния. В селе моего прихода проживает один человек — лет 50-55. Занимается пасекой, ведёт самодостаточный образ жизни, сконцентрированной на "себе, любимом". В частной беседе выяснилось, что он еще не крещён, и хотел бы покреститься, тоже, "чтобы быть как все". Я начинаю за чашкой чая ему объяснять, что такое Крещение, что такое храм и богослужение. Он тут же мне твёрдо заявляет: "В храм не пойду, если креститься, то так, чтобы никто не знал — чтоб не сглазили, и вообще в храм не пойду, исповедь и Причастие не принимаю" и с ухмылкой, показывая на бутыль настойки, говорит: "вот моё причастие".

Я в шоке, едва сдерживая гнев, говорю, что креститься ему нельзя, что его кощунство и простительно-то ему только потому как он не крещён, а как будет крещён — ничего с рук не спустится, но строго за все взыщется. На что мой собеседник машет руками и говорит: "Да что там, взыщется? Я никого не обокрал и не убил, а в загробную жизнь скорее не верю, чем верю, да и бабки наши говорили, что крещение помогает в этой жизни — будет больше благополучия. И вообще мне ваш старший поп — который в районе (т.е. благочинный — иг.Ф.) сказал, что покрестит меня в любое время". Я хватаюсь за голову, понимая, что ничего этому существу объяснить просто невозможно. Но самое страшное, что ничего невозможно объяснить этому самому "старшему попу".

Понятные житейские сравнения

Для того чтобы еще яснее показать насколько немыслимо и недопустимо крестить еще реально не пришедшего к вере человека приведу ряд понятных житейских сравнений. Предположим, кто-то нанимается работать на бельевую фабрику. Сначала, разумеется, его требуют ознакомиться с принципами работы и правилами поведения на фабрике, а затем, при согласии их выполнять, подписать соответствующий договор. И вот человек подписывает договор, потом кладёт ручку на стол и тут же заявляет: "Ну вот, теперь я один из сотрудников завода, так что извольте мне выдавать все льготы, которыми пользуются прочие сотрудники завода — льготные путёвки, скидка на проезд в городском транспорте и, конечно же, ежемесячно своевременно зарплату давайте. Да, и вот еще что, нигде работать я тут не собираюсь. А заявляться на завод буду, но только когда зарплату будут выдавать или за какой-нибудь справкой на льготы".

Как вы думаете, дорогие читатели, как отреагирует начальство и коллектив завода на этот "кадр"? Отправят сразу в психушку или просто дадут под зад коленом? Скажите, а что грозит солдату, который по вступлении на службу, принесении присяги (!) и получении формы и оружия, откажется идти на саму воинскую службу и будет бродить по городу в воинской форме, бряцая оружием [читаем "с крестиком на шее"]? Неужели не очевиден ответ? О человеке, готовящемся ко Крещению, в молитвах чина об оглашенных сказано, что он "новоизбранный воин Христа Бога нашего". Соответственно, Церковь — не только семья, но, как писал еще в III Тертуллиан, армия Христова. А значит, в ней так же присутствует своя "воинская дисциплина", за нарушение которой — "трибунал" и, как минимум (!), "разжалование" [читаем "отлучение от Бога и Церкви"].

Людям, которые не готовы стать христианами, мы обязаны отказать в крещении не потому, что мы их ненавидим или презираем, а просто потому что они еще не готовы быть крещёными людьми. Они еще не созрели для этого. Крещение (как и доверие других функций в любой отрасли человеческой деятельности) людей не готовых к тому приведёт к гибельным последствиям и для самой Церкви, и лично для дерзнувшего принять Таинство без надлежащей подготовки.