Решил креститься - докажи, что это всерьёз

В Русской православной церкви продолжается бурная дискуссия о том, как следует готовить новых ее членов к таинству крещения. Одни священнослужители считают, что крестить можно только тех людей, которые искренне уверовали во Христа и прошли длительную подготовку. Другие полагают, что крещение — это лишь семя веры, которому еще предстоит вырасти.

Правила Церкви касательно крещения

24 июня 2010 г. епископ Зарайский Меркурий, председатель Синодального Отдела религиозного образования и катехизации, подписал "Рекомендацию и инструкцию об организации катехизической деятельности Русской Православной Церкви". В целом в этом документе ничего нового, сравнительно с вечными нормами Церкви, не сказано. И, тем ни менее, этот документ необходим, так как он сегодня напоминает нам о том, что правила Церкви касательно крещения и "членства в Церкви" являются вечными и актуальными всегда.

Но с прискорбием должен отметь низкий "статус" этого документа, который практически оставляет его бездейственным на большинстве приходов РПЦ. Я имею в виду тот факт, что данный документ не проведён через Синод (а надо бы вообще через Собор) и не содержит никаких "прещений" для тех, кто его не примет к исполнению. Наше приходское духовенство (в большинстве своём кое-как вызубрившие катехизис трактористы, рукоположенные в начале 1990-х чуть, едва успевши умыть лицо и руки, сойдя с трактора) не собирается, увы, руководствоваться этим документом. Так, прочитали и забыли. Именно в связи со сложившейся ситуацией я и взялся написать свои "несколько резких слов" о том, в каком состоянии сегодня находится Церковь.

Что такое Церковь по существу своему

Для того, чтобы понять, насколько трагично современное её положение, необходимо сказать несколько слов о том, что такое Церковь по существу своему.

Греческое слово "Экклесия", которое обычно переводят на русский язык как "Церковь", означает "полномочное собрание граждан". Так в древней Греции назывался руководящий городской орган. У этого собрания, разумеется, были как свои правила и уставы, так и свои обязанности. И в Писании не случайно именно греческим словом "Экклесия" обозначено устроенное Христом общество. Церковь — это община Господа, каждый член которой имеет свои обязательства в общем деле (служении Церкви) [как каждый член исполкома имеет свои обязательства, согласно своей должности]. Эти обязательства состоят в служении Богу, в изучении Слова Его и в совершении Богослужения.

Таинство Евхаристии

Главной же целью и вершиной последнего является Таинство Евхаристии, когда верующий совершает то, что заповедал Господь Иисус Христос, идя на страдания за спасение мира — участие в Его трапезе (причащение). Это Таинство приобщает нас к тому, в чем и заключается вся суть христианства — спасительные страдания, крест, смерть и Воскресение Христа. "Стать верующим" на библейском языке равнозначно "войти в Завет с Богом, установленный с Его общиною". "Войти в Завет" и значит стать членом Церкви. И если человек считает себя верующим, но в Завет войти не желает, значит, он еще не уверовал по-настоящему, а значит, ему еще неведома суть Христианства, что опять же означает, что христианином такой "верующий" не является. Вера всегда является ответом на призыв. Бог призывает, человек отвечает согласием, тем самым выражает свою веру и доверие Богу и Его Завету.

В Крещении каждый человек сначала "подписывает условия Завета", когда перед крещением отрицается от сатаны и сочетается Христу. Отныне он не имеет права жить для себя. Его жизнь должна слиться в согласии и единстве с Жизнь Христа. В ответ на такое согласие человека он получает новую жизнь в водах Крещения. Но что говорит само Крещение в своём чинопоследовании о статусе крещённого человека? — "Насади его во святой Твоей Церкви на основании апостолов и пророков и укорени его, …да и он, проведя гражданство своё на земле в согласии с заповедями Твоими, обретёт вечную жизнь во Царстве Твоём". Так молится Церковь о каждом принимающем крещение у порога купели.

Итак, мы видим два основных мотива молитв Таинства: насаждение и укоренение человека в той Церкви, которую основал Бог через апостолов и пророков, укоренение крещённого в вере тех пророков и апостолов, которые нам передали суть самой религии христианской и соответствующая этой вере жизнь в согласии с заповедями Бога. Без этого быть христианином невозможно! Так как понятия "Христианство" и "Церковь" тождественны, являются синонимами.

Именно поэтому с древнейших апостольских времён принять Крещение мог только тот, кто уже готов войти в Завет с Богом, готов следовать Его путём, быть живым членом Церкви, регулярно участвующим в Её святом богослужении. Такое участие для всякого подлинно верующего человека не обуза и не тяжесть, а радость, так как в служении Богу верующий черпает свои жизненные силы. Подлинно верующий человек ждёт богослужения как величайшей радости, как чуда, как праздника души. Так же верующему человеку свойственно любить Слово Божье (Священное Писание) и изучать его, потому что тот, кто любит Бога, как может пренебрегать Его Откровением? Ведь в этом Откровении мы открываем для себя путь жизни!

Что значит быть христианином

Что же мы видим на деле в большинстве случаев в тех, кто сейчас считается у нас "православным христианином"? — В массе своей это люди, которые не имеют ни малейшего даже представления о том, что значит быть христианином! Ни о каком знании своей веры нет даже и речи. И на вопрос "во что и как ты веришь?", мы не услышим внятного ответа. Как правило, в ответ на такой вопрос мы слышим какую-то ужасную чепуху, смесь язычества, личного бреда и какой-то "информации", краем уха услышанной от кого-то из верующих или прочитанной в Интернете. Вся эта "гремучая смесь" настолько далека от веры христианской и несовместима с ней, насколько аромат розы или лилии несовместим с трупным смрадом.

Ссылка на "тяжелые времена гонений" нисколько не умаляет значения веры. Наоборот, во время испытаний требования к желающему принять крещение должны ужесточаться, а не ослабляться. Церковь за 2000 лет видела не только гонения в СССР. Но парадокс состоит в том, что принципы отношения к религии у самих верующих во время древних гонений принципиально отличались от того, что мы получили за годы СССР. А в древней Церкви был опыт и прямых, открытых и жестоких гонений (языческие императоры Диоклетиан, Нерон, сравнимые со сталинско-ленинским террором), и "умеренных" (Галерий, Траян, аналогичные сталинскому режиму после 1943г.), и даже исключительно "культурного" гонения при Юлиане Отступнике (верующие вытеснялись из всех сфер культуры, науки, лишались ряда гражданских прав, облагались особыми налогами и т. д.), что можно вполне сравнить с хрущевским периодом в истории Церкви в СССР.

Но никогда при этом никто не пытался ни в век апостольский, ни впоследствии "торговать" правом называться христианином, не будучи таковым по существу. К Церкви может приобщиться только тот, кто понимает, что значит быть христианином и какая эта ответственность, и готов нести эту ответственность. Если бы апостолу Павлу или священномученику Киприану Карфагенскому кто-нибудь сказал, что в жизни Церкви наступит такой период, когда крестить будут не потому что хотят приобщить человека к полноценной религиозной жизни, а "чтобы бабка не сглазила" или "чтобы здоровенький был", эти люди, конечно же, не поверили бы в такую деградацию Церкви.

Горькие примеры из пастырского опыта

Эту деградацию мы видим повсеместно. Приведу лишь несколько горьких примеров из личного пастырского опыта.

После рукоположения меня направили в один многоштатный храм, где я был третьим священником из шести. И вот в моё дежурство заявляются креститься молодой человек (весь в наколках), девушка 18-ти лет и с ними "крестные" — наштукатуренная кукла лет 25-ти и её "друг" того же возраста. О том, чтобы вводить многодневную огласительную систему, никто тогда и речи не вёл.

Тут следует иметь в виду, что многие священники заявляют, что занимаются "оглашением перед крещением". "Оглашением" они называют не какой-то определенный срок подготовки, а беседу на 5-10 минут непосредственно перед крещением. Мне было велено вести себя так же. И я начал проводить беседу, задавая вопросы о причинах их решения принять крещение. В основном ответ был "да сейчас все крестятся, а я вот, вроде как отстал" или "да у меня в роду все крещёные".

Девушка заявила, что хочет быть христианкой. Тут я начал задавать вопросы о том, отдает ли она себе отчет в том, какая это ответственность. Начал говорить ей о необходимости для христианина молитвы, богослужения, чтения Священного Писания и соблюдения определённых нравственных требований (касательно тех же отношений между мужчиной и женщиной — тут девушка поморщилась, как увидим далее, не случайно).

Я начинаю перечислять определенные поступки, которые запрещены для верующего (участие во всяких там гаданиях, языческих праздниках, добрачные половые отношения, аборты и т. д.). Задаю вопрос: "Если что-либо из сказанного было в вашей жизни, вы согласны с этим окончательно расстаться, отречься во имя дружбы с Богом?" Все хором отвечают "да". И вот, после беседы минут на 40-45, я совершаю Крещение.

После Крещения я, конечно же, снова веду беседу, в которой объясняю им смысл Таинства, значение совершенных над ними обрядов этого Таинства и говорю о том, чтобы на утро (а дело было в субботу) они все дружно явились в храм (вместе с крёстными, только без штукатурки и не в миниюбке) для причастия. Объясняю, что это за Таинство, говорю, что перед причащением нужно испытать свою совесть, помолиться об очищении и исповедоваться (собственно, восприемникам). Прийти следует натощак, так как это называется постом. И далее разъясняю смысл поста, как благоговейного ожидания самой главной Пищи — Евхаристии. После такой беседы я их распустил. На утро на Литургию явилась только новокрещённая девушка. Ни второй "новопросвещённый", ни их восприемники не соизволили пораньше поднять зад с постели и придти в храм.

Я порадовался, что хоть одна стала ходить в храм. Девушка причастилась, а после Литургии я подарил ей Евангелие и краткий молитвослов с переводом на русский язык, дабы ей было легче войти в суть молитв. Дал так же беседы о. Глеба Каледы (на прочтение с возвратом) о богослужении и о храме, о нравственности. После этого я её увидел в храме только через месяц — она пришла на вечерню, буквально на 10 минут, поставила свечки и оставила мне книгу о. Глеба Каледы на свечном ящике. А еще через неделю я узнал от одной из прихожанок, что на момент Крещения она была… беременна, да только решила, что "рано ей еще быть матерью", и убила то дитя, вместе с которым сходила в купель Таинства.