Где водятся православные мужчины

Большинство православных девушек мечтает выйти замуж и родить детей. Часто жизнь в одиночестве кажется им "ненастоящей", а семейная — "благочестивой и правильной". Но вот незадача: в церкви "женихов" немного, да и те какие-то странные. А в местах светских развлечений днем с огнем не отыщешь мужчину с серьезными намерениями. Как решить эту проблему?

Приходские "женихи"

Как-то раз одна женщина, которая пришла к вере и начала ходить в церковь недавно, увидела в храме молодого человека, который служил там алтарником, и решила его пожалеть. Юноша действительно подавал немало поводов для жалости: он был очень худ, заштопанные прорехи на его свитере чередовались со свежими дырками, лицо его было покрыто прыщами, волосы — длинные и нерасчесанные… "Наверное, у него нет ни мамы, ни бабушки, ни уж, тем более, девушки любимой", — подумала сердобольная неофитка, подошла к юноше, поздравила его с праздником и угостила домашним пирожком. В ответ она услышала сквозь зубы "Спаси-вас-Господи" и была испепелена уничижительным взглядом.

Женщина состояла в счастливом браке, растила сына в возрасте лет на пять моложе того алтарника и уж ни коим образом не заглядывалась на церковного юношу как на жениха. И даже не подозревала, сколь болезненно отреагируют на ее пирожок приходские девицы, имеющие большие виды на алтарническую руку и сердце. Молодой человек считался в этой общине самым завидным женихом, из-за того, какую девушку он после службы пошел провожать домой или кому оказал какие знаки внимания, разыгрывались трагедии. Была у него и мама, женщина уважаемая, старший инженер на предприятии Минобороны. Мама действительно давно перестала кормить сына: а зачем, невесты-то на что? Не будет дома кушать — скорее женится.

Знакомство с типичными приходскими "женихами" чревато для девушки катастрофическим снижением здоровой самооценки. Пара-тройка таких встреч — и завидная невеста начнет считать себя плесенью на краю болота, а персонажей, подобных упомянутому алтарнику — пределом своих мечтаний.

Юный алтарник обладал хотя бы минимальными достоинствами — он был молод, начитан и неглуп. В отличие от "жениха"-сторожа из другого прихода: это был дед лет 55 с длинной седой бородой. Он очень гордился тем обстоятельством, что, будучи кандидатом физико-математических наук, бросил "мирское" и ушел в церковные сторожа. Сторож трогательно ухаживал за 24-летней хорошенькой певчей, а 27-летнюю продавщицу из церковной лавки и 30-летнюю бухгалтершу с презрением называл "старыми девами", которых, дело ясное, никто теперь уж точно замуж не возьмет. За чаем все три девицы собирались на кухне и помирали со смеху над "Михалычем", обсуждая очередной его "галантный жест", но сторож ничего подобного не замечал, искренне продолжая считать себяпервымпарнем на приходе, способным своим вниманием осчастливить любую.

Но главный недостаток церковных мужчин — это не их качество, а их количество. Тех, кто не пропускает ни одного богослужения и строго соблюдает все посты, среди мужчин на порядок меньше, чем среди представительниц прекрасного пола. Но это не значит, что верующей девушке остается лишь коротать свой век в одиночестве.

Каковы альтернативы?

Один уважаемый московский духовник говорил своим прихожанкам:

"Замуж можно выходить или за воцерковленного православного, или за человека с патриотическими убеждениями — "мы русские, значит, мы православные".

Если человека первого типа узнать просто — вот он, в церкви, каждое воскресенье стоит, крестится, то как быть со вторым?

Как известно, "браки совершаются на небесах", а правильные знакомства происходят в ответ на молитву. Одна православная девушка много лет не могла выйти замуж. Она годами ездила по святым местам, посещала известных старцев и постоянно молилась о том, чтобы найти верующего спутника жизни. Однажды она пошла в ночной клуб на политические дебаты, увлеклась там дискуссией с молодым человеком, завязалось знакомство. Они ни слова друг другу не сказали о своих религиозных взглядах, но позже выяснилось, что оба они православные, только девушка ходит в церковь постоянно, а молодой человек — изредка. После свадьбы они оба стали постоянными прихожанами строящегося храма в одном из спальных районов Москвы.

Впрочем, иногда православные мужчины приходят с совершенно неожиданных сторон. Одна девушка-лингвист обратила в православие не только своего мужа-американца, но и его совершенно не религиозных родителей. Другую, студентку богословского института, судьба настигла в лице приятеля… убежденного атеиста. Несколько лет, состоя в дружеских отношениях, они бесконечно спорили за кружкой пива о смысле жизни. Привело это к тому, что впоследствии молодой человек крестился, с девушкой они повенчались, родили двоих детей. Сегодня в той семье жена жалуется на чрезмерную ревность мужа к благочестию — требует, чтобы Великим постом ему готовили без масла.

О поиске спутника жизни и супружеском счастье традиционно молятся святым благоверным князьям Петру и Февронии, чьи мощи находятся в городе Муроме. Помогают своими молитвами в этом деле святые блаженные Ксения Петербургская и Матрона Московская. О семейном благополучии просят тех святых, которые сами имели образцовые семьи — святых Царственных Страстотерпцев, преподобных Кирилла и Марию — родителей преподобного Сергия Радонежского.