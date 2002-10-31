Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Инна Новикова

Атомный умножитель создаст "из ничего" вещь

Эврика » Открытия

Помните потрясающие устройства, фигурирующие во многих фантастических романах, которые создают "из ничего" необходимые вещи или копируют вложенные. Так вот, первый шаг к их созданию сделан.

Атомный умножитель создаст "из ничего" вещь

"Конденсат Бозе — Эйнштейна"

В конце ушедшего века физикам с помощью сверхглубокого охлаждения удалось получит особое состояние вещества, предсказанное еще в двадцатые годы — "конденсат Бозе — Эйнштейна". В таком состоянии все атомы ведут себя как один "сверхатом", то есть находятся в одном и том же, самом нижнем энергетическом состоянии, и потому имеют одни и те же квантовые характеристики.

Да, но спросите вы, причём здесь умножение вещества? Ответ прост, умножить атомы означает увеличить их число во сколько-то раз. И в эксперименте группы американских ученых число атомов в пучке, проходящем через установку, было увеличено примерно в тридцать раз.

Как работает "умножитель атомов"?

Как работает "умножитель атомов"? Подобно лазеру. В нем тоже есть "резервуар", поставляющий проходящему пучку — только не квантов, а атомов — дополнительные атомы для его "умножения". В данном случае этим "резервуаром", а также источником исходного атомного пучка, является магнитная ловушка, где находится облако атомов натрия в состоянии конденсата Бозе — Эйнштейна..

Оказалось, что такой конденсат обладает и другими необычными особенностями. Если сквозь него пропустить два лазерных луча со слегка разными энергиями и направлениями, то атомы, первоначально находившиеся в покое, поглощают фотон более высокоэнергетичного луча, а потом излучают фотон, соответствующий менее энергетичному лучу. Разница энергий идет на придание атому определенной скорости по направлению, совпадающему с равнодействующей направлений обоих пучков. Иными словами, под воздействием двух лазерных пучков все атомы конденсата приобретают одну и ту же — небольшую — энергию и начинают медленно двигаться, продолжая оставаться в одном и том же квантовом состоянии, или, как говорят, оставаясь "когерентными" (согласованными). Атомный пучок готов.

Исследователи выпускали его из магнитной ловушки небольшими порциями в другую магнитную ловушку с таким же натриевым конденсатом, атомы которого предварительно получали энергетическую "подкачку" точно так же, как специальные атомы в активной среде лазера. При прохождении пучка атомы второго конденсата вынужденно переходили из возбужденного состояния в промежуточное, излучая меньше энергии, чем поглотили, а за счет остатка энергии приобретали ту же скорость и в том же направлении, что атомы вошедшего пучка. Более того, они оказывались в том же квантовом состоянии, или, как говорят, приобретали ту же "фазу", то есть становились "когерентными" с ними. Присоединяясь к входящему пучку, они умножали его интенсивность (число атомов в нем), не меняя ни его когерентности, ни одного из других его исходных свойств. Важно, что усиленный пучок атомов действительно согласован, то есть когерентен.

Пока налицо только выдающийся экспериментальный результат — реальное умножение атомов, вернее захват атомов из резервуара и придание им характеристик, совпадающих с проходящим через резервуар потоком. Но ведь это лишь начало...

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор: Владимир Губарев
Новости
Defence24: ВС Украины не одержат победу в затяжном конфликте с ВС России
Нутрициолог Гончар: сэндвичи и бутерброды можно сделать полезными
В России появится информресурс для актуализации данных воинского учета
Генерал Соболев заявил, что сторонники ядерного удара РФ по Украине — варвары
Елена Зеленская: 90% украинцев готовы жить без света и тепла три года ради ЕС
Минобороны: ВКС России уничтожили более ста наёмников в ДНР
Зеленский обратился к европейцам: У России всё ещё достаточно ракет и артиллерии
Кудрин уйдёт с поста главы Счётной палаты и будет работать в "Яндексе"
Король Карл III перепугал всю прислугу во дворце: "Неконтролируемый гнев"
Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима
Популярное
Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА

Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.

Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
Разведчики ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ командования
Баранец: зима поможет ВС РФ уничтожить вооружение НАТО на Украине
Генштаб ВСУ заявил о 15 тысячах военных Белоруссии, готовых к участию в СВО
Политика и секс всегда идут рука об руку: Франция не даст соврать Сергей Лебедев Риттер: Америка "взяла бы" Украину за неделю. Проблема в том, что РФ — не США Ольга Лебедева Знак зодиака 25 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Военные ВСУ жалуются на затопление окопов из-за ударов войск ВС РФ
Rebelión: ракеты Украины упали в Польше согласно плану Киева
Немцы похвалили "Москвич" и заявили о бесполезности санкций против автопрома РФ
Немцы похвалили "Москвич" и заявили о бесполезности санкций против автопрома РФ
Последние материалы
Елена Зеленская: 90% украинцев готовы жить без света и тепла три года ради ЕС
Минобороны: ВКС России уничтожили более ста наёмников в ДНР
Зеленский обратился к европейцам: У России всё ещё достаточно ракет и артиллерии
Кудрин уйдёт с поста главы Счётной палаты и будет работать в "Яндексе"
"Аномальная зона. 10 лет тайны": В поисках чуда
Король Карл III перепугал всю прислугу во дворце: "Неконтролируемый гнев"
Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима
МО РФ: в Харьковской области уничтожено до 200 польских наёмников
Козюлин заявил, что Китай не вмешается в украинский кризис по просьбе США
Зеленский: цена российской нефти не должна превышать $30 за баррель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников