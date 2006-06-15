Современные крокодилы родом из Австралии

Современные крокодилы и аллигаторы, похоже, имеют предков, живших в глубокой древности на территории Австралии, заявили австралийские палеонтологи. Они откопали останки самого примитивного из ныне известных родственников этих животных. Учёные обнаружили костные останки "дедушки современных крокодилов" вблизи глухой деревушки Квинсленд (Австралия). Эти ящеры жили 95-98 миллионов лет назад, в Меловом периоде, сообщает авторитетный журтнал Nature.

Именно в те времена, как считают палеонтологи, началось эволюционное развитие предков современных аллигаторов и крокодилов.

Палеонтолог Стивен Солсбери и его команда, описавшие кости уникального животного, окрестили его Isisfordia duncani в честь городка Изифорда, расположенного неподалёку, и местного пастуха Яна Дункана, впервые обнаружившего кости уникального животного.

Открытие заполняет важную главу эволюционной истории главным героем, которой является крокодил. Первые крокодилообразные рептилии появились больше чем 200 миллионов лет назад, однако этому предположению пока нет никаких фактических подтверждений.

Костные останки, находившиеся в распоряжении палеонтологов, датировались 80 миллионами лет — тогда крокодилообразные рептилии, предки современных крокодилов и аллигаторов, уже процветали на Земле

Новый вид крокодилообразных жил раньше и, вероятно, тесно связан с общим крокодильим предком. Скелет I. duncani — ключ к разгадке того, как крокодилы сумели пережить массовое вымирание, во время которого (65 миллионов лет назад) исчезли все динозавры.

Древний крокодил, обнаруженный в Австралии, был миниатюрным созданием — всего 1.1 метра длиной. Он был "ребёнком" по сравнению с некоторыми из ныне живущих крокодилов, достигающих 7 метров.

Главная особенность, отличающая крокодилов от других созданий — это их непринужденность при ходьбе. В то же время конечности этих животных достаточно гибки и позволяют им прекрасно плавать. I. duncani тоже обладал такой "полифункциональностью", тогда как другие, более крупные рептилии, возможно, были обречены на вымирание как раз из-за отсутствия искомой гибкости и больших размеров…

Сказанное выше — предположение, предупреждает Солсбери. В действительности пока никто не знает, почему некоторые виды выжили во время массового вымирания динозавров, вызванного, по-видимому, падением метеорита, а некоторые (подавляющее большинство) нет.

Ископаемые останки дают основания для предположения, что многие современные виды крокодилов, включая австралийских, произошли в Северном полушарии. Крокодилы Австралии, в том числе внушающий трепет морской крокодил (самая большая рептилия в мире), произошли от животных, которые мигрировали на север, а затем вернулись, считает Солсбери.

Но новое открытие предполагает, что "дедушка" современных крокодилов был коренным жителем Австралии.

"Открытие — это повод для национальной гордости. В Австралии многие люди любят крокодилов", — говорит Солсбери.

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