Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Недолужко

Современные крокодилы родом из Австралии

Эврика » Открытия

Современные крокодилы и аллигаторы, похоже, имеют предков, живших в глубокой древности на территории Австралии, заявили австралийские палеонтологи. Они откопали останки самого примитивного из ныне известных родственников этих животных. Учёные обнаружили костные останки "дедушки современных крокодилов" вблизи глухой деревушки Квинсленд (Австралия). Эти ящеры жили 95-98 миллионов лет назад, в Меловом периоде, сообщает авторитетный журтнал Nature.

Современные крокодилы родом из Австралии

Именно в те времена, как считают палеонтологи, началось эволюционное развитие предков современных аллигаторов и крокодилов.

Палеонтолог Стивен Солсбери и его команда, описавшие кости уникального животного, окрестили его Isisfordia duncani в честь городка Изифорда, расположенного неподалёку, и местного пастуха Яна Дункана, впервые обнаружившего кости уникального животного.

Открытие заполняет важную главу эволюционной истории главным героем, которой является крокодил. Первые крокодилообразные рептилии появились больше чем 200 миллионов лет назад, однако этому предположению пока нет никаких фактических подтверждений.

Костные останки, находившиеся в распоряжении палеонтологов, датировались 80 миллионами лет — тогда крокодилообразные рептилии, предки современных крокодилов и аллигаторов, уже процветали на Земле

Новый вид крокодилообразных жил раньше и, вероятно, тесно связан с общим крокодильим предком. Скелет I. duncani — ключ к разгадке того, как крокодилы сумели пережить массовое вымирание, во время которого (65 миллионов лет назад) исчезли все динозавры.

Древний крокодил, обнаруженный в Австралии, был миниатюрным созданием — всего 1.1 метра длиной. Он был "ребёнком" по сравнению с некоторыми из ныне живущих крокодилов, достигающих 7 метров.

Главная особенность, отличающая крокодилов от других созданий — это их непринужденность при ходьбе. В то же время конечности этих животных достаточно гибки и позволяют им прекрасно плавать. I. duncani тоже обладал такой "полифункциональностью", тогда как другие, более крупные рептилии, возможно, были обречены на вымирание как раз из-за отсутствия искомой гибкости и больших размеров…
Сказанное выше — предположение, предупреждает Солсбери. В действительности пока никто не знает, почему некоторые виды выжили во время массового вымирания динозавров, вызванного, по-видимому, падением метеорита, а некоторые (подавляющее большинство) нет.

Ископаемые останки дают основания для предположения, что многие современные виды крокодилов, включая австралийских, произошли в Северном полушарии. Крокодилы Австралии, в том числе внушающий трепет морской крокодил (самая большая рептилия в мире), произошли от животных, которые мигрировали на север, а затем вернулись, считает Солсбери.

Но новое открытие предполагает, что "дедушка" современных крокодилов был коренным жителем Австралии.

"Открытие — это повод для национальной гордости. В Австралии многие люди любят крокодилов", — говорит Солсбери.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Артем Недолужко
Артем Недолужко — нештатный автор Правды.Ру
Темы динозавры австралия
Новости
Депутат Госдумы РФ Гурулёв: в ближайшие полгода мобилизации в России не будет
Военный ВСУ Кожирнов: армия РФ за 4 месяца продвинулась на 8 километров в Артёмовске
Дональд Трамп-младший и Илон Маск опубликовали мемы о "сражении" Байдена с китайским аэростатом
Мирошник: жизнь Зеленского находится в руках Запада и может оборваться в любой момент
Экс-премьер Израиля: Запад прервал переговоры, чтобы "громить Путина"
Родственники бойцов десантной бригады ВСУ пожаловались на командиров, которые требуют выкуп
Aydınlık: США виноваты в затягивании конфликта на Украине
Арестович: Ситуация на фронте довольно непростая для нас
Взрывы раздаются в Херсоне и Очакове Николаевской области
В Харькове ракетным ударом ВС РФ могли быть уничтожены иностранные советники ВСУ
Популярное
РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел войск ВСУ Крым, нарушив своё же обещание

Вашингтон "поставил Крым под прицел" ВСУ.

РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел войск ВСУ Крым, нарушив своё же обещание
Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси
Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Находящийся в ЛНР боевик ВСУ Мищан узнал, что командование не признаёт его пленным
Знак зодиака 5 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
Писатель Александр Сосновский: Путин вызвал в Германии "эффект вакуумной бомбы"
Рогозин: США предпринимают очередную попытку прорвать наши красные линии
Немцев возмутили слова Зеленского об Украине: совсем сошёл с ума
Немцев возмутили слова Зеленского об Украине: совсем сошёл с ума
Последние материалы
Современные крокодилы родом из Австралии
Дональд Трамп-младший и Илон Маск опубликовали мемы о "сражении" Байдена с китайским аэростатом
Чакры и жизненная энергия: есть ли взаимосвязь?
Мирошник: жизнь Зеленского находится в руках Запада и может оборваться в любой момент
Морская свинка должна чётко понимать, что ваши руки — это благо и безопасность
Экс-премьер Израиля: Запад прервал переговоры, чтобы "громить Путина"
Новоиерусалимский Воскресенский монастырь: Мечта патриарха Никона о великой России
Родственники бойцов десантной бригады ВСУ пожаловались на командиров, которые требуют выкуп
Неглубокие царапины убираются неабразивной полиролью, а вот глубокие — в автосервисе
Aydınlık: США виноваты в затягивании конфликта на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников