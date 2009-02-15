Можно ли путешествовать во времени

Интерес к перемещениям во времени, появившийся после публикации романа Герберта Уэллса "Машина времени" в 1895 году, до сих пор продолжает будоражить как простых обывателей, так и академическую научную среду. Между тем, количество ученых, утверждающих, что путешествия во времени абсолютно невозможны, с каждым годом растет.

Законы Кларка

Американский фантаст Артур Кларк в своих произведениях сформулировал несколько логических предположений, позднее названных Законами Кларка. Первый из законов гласит:

"Если заслуженный, но престарелый учёный говорит, что нечто возможно, он почти наверняка прав. Если же он говорит, что нечто невозможно, он почти определённо ошибается".

На основании этого правила, многие исследователи науки начинают сомневаться — так ли уж невозможно путешествие во времени. Так, профессор Брайан Грин утверждает, что вероятность межвременного туризма просто находится за пределами наших представлений о физике. По его мнению, границы познания расширяются практически ежедневно вслед за очередными научными открытиями, и мы даже не можем представить, какие новые данные о природе Вселенной будут доступны нам уже завтра.

"Единственный способ установить границы возможного — попытаться сделать шаг за эти границы", — цитирует второй из Законов Кларка Грин.

Перемещения во времени с точки зрения физиков

Очень часто высказывается мнение, что для открытия того некоего "временного портала", через который будет осуществляться проход в другое время, потребуется огромное количество энергии. Но никто не может объяснить — почему этот процесс должен происходить именно так и никак иначе.

Ученым не удалось доказать наличие или отсутствие частиц времени — хронотонов, существование которых некоторые физики пытаются косвенно подтвердить с помощью Общей теории относительности. Гипотетически, хронотоны имеют отрицательную массу и скорость, т. е. предположительно движутся обратно потоку времени. Но ни одной достоверной физической модели данного процесса предложено не было.

Большая надежда возлагается на "всеобщую теорию" или "теорию квантовых струн". Она должна объединить все подразделы физики, объясняя процессы, протекающие во Вселенной, с помощью единого набора понятий. Поисками этой теории посвятил десятилетия своей жизни Альберт Эйнштейн, но ни он, ни его последователи не достигли каких-либо результатов.

Теория струн продолжает оставаться интересной научной концепцией, но доказательств этой гипотезы и последующего применения в реальной науке в ближайшие годы не предвидится.

Нет у научного сообщества никаких данных и о потенциальной частице тахионе, существованием которого принято объяснять все непонятные и фантастические события в мире. В то время как все частицы в мире (тардионы) двигаются медленнее скорости света, тахион предположительно должен преодолевать этот порог и являться основным состоянием вакуума.

Можно предположить, что в области знаний известной современной науке нет ни одного физического процесса, который мог бы доказать или опровергнуть возможность путешествия во времени. Что, в соответствии с Законами Кларка, можно интерпретировать достаточно просто — мы еще не достигли того уровня понимания окружающего мира, чтобы делать прогнозы о путешествиях в прошлое и будущее.