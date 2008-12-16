Изобретатель перевел целый остров на самообеспечение

3:15 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Маленький остров в прибрежных водах штата Коннектикут обрел независимость — независимость от энергосетей США. Его владелец, известный изобретатель Дин Кейман, нашел способ перейти на полное самообеспечение и готов научить этому каждого.

Есть люди гениальность которых может сравниться только с их же желанием улучшить жизнь каждого человека на планете. Дин Кейман — изобретатель транспортного средства Segway и универсального инвалидного кресла iBOT — один из них. И он всегда готов опробовать свои новые изобретения на себе.

В начале 80-ых годов Кейман приобрел в частную собственность остров North Dumpling Island площадью 8000 квадратных метров. При покупке в обязанности новому владельцу вменялось следить за работоспособностью расположенного на острове маяка.

Счастливый Кейман провозгласил независимость от США, придумал флаг, гимн и конституцию нового государства, а себя называл не иначе как Лордом Дамплингом. Идиллическое существование продолжалось до тех пор, пока доставшийся "в нагрузку" маяк не перевели на питание от солнечных батарей, а кабель энергосети, ведущий к острову, обрезали.

Кейман так же перешел на использование солнечной энергии, однако вырабатываемого подобным образом электричества было недостаточно. Он установил "ветряк", но и это не хватило. И тут на помощь Дину пришли его друзья и коллеги по инновационной деятельности.

Фриц Морган предложил Кейману заменить все лампочки на новые светодиодные источники света, разработанные в его исследовательской лаборатории. В результате энергопотребление Северного Дамплинга сократилось ровно в двое — с 5000 Ватт на 2500 Ватт. И это притом, что кроме внутреннего освещения, дом Кеймана обрел внешнюю декоративную подсветку!

Компания Моргана ранее работала над многими объектами с декоративной подсветкой, но дом Кеймана стал для Color Kinetics еще и своеобразным полигоном — впервые инженерам, проектировавшим и устанавливающим светодиоды, пришлось работать в столь жестком режиме экономии электроэнергии.

В настоящее время такое решение не назвать экономически выгодным — цена каждого из установленных светодиодов приближается к 300 долларам США. Однако еще пять лет назад подобное световое оформление обошлось бы Кейману вдвое дороже, а в перспективе следует ожидать дальнейшего падения цен.

Сейчас остров Кеймана превратился в автономное убежище и вполне сравним с независимым государством. Так, например, изобретенный Дином очиститель воды Slingshot может опреснять, дистиллировать и конденсировать воду, производя до 1000 литров идеально чистой жидкости в день.

Многие изобретения Кеймана успешно работают в странах третьего мира. Но изобретатель уверен, что придуманные им устройства могут оказаться полезными и жителям развитых государств — задумать об экономии и экологии нужно каждому.

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