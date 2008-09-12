10 технологий, которые спасут мир

Как известно, наша нефть, уголь и прочие полезные ископаемые скоро закончатся. Однако мы все еще непростительно расточительны и сжигаем их в своих автомобилях либо превращаем в вечный пластик. Это, по мнению экспертов, рано или поздно вернет нас к лукам и копьям. Ученые предлагают несколько весьма оригинальных решений проблем, например, вырабатывать энергию из обычной грязи или заставлять микробов пожирать мусор.

1. Энергия из грязи

По мнению Гарвардских студентов из США и Африки и их научных руководителей, нет никакой необходимости в батареях из никеля или кадмия, когда вы располагаете обычным грунтом. Как выяснилось, обитающие в почве микробы переваривают органические материалы, и этот процесс сопровождается возникновением в почве слабых электрических токов. Разработав простое устройство из микросхемы и пары электродов, ученые попросту воткнули его в землю и добились от него нехилой отдачи. Как выяснилось, «электростанция» смогла производить достаточно электричества, чтобы освещать две спальни в течение 10 и более дней. В ближайшее время научная группа работает над удешевлением устройства, в исходном виде стоящего 50 долларов. По их мнению, привнесение в конструкцию новых материалов позволит снизить ее себестоимость до 7 долларов, и тогда уже новую технологию уже можно будет внедрять и распространять.

2. Гидроэлектростанция на ручьях

Холмистая земля, покрытая небольшими ручьями - как выяснилось, идеальное место для установки микрогидроэлектрических силовых генераторов. Каждый из них требует очень слабого водного потока и примерно 15 литров воды для включения. В настоящее время такое устройство уже внедрено в Гватемале.

3. Бактерии, пожирающие мусор

В биодеградационном устройстве типа сальчича (по-испански - колбаса), бактерии разрушают мусор внутри 10-метровой полиэтиленовой трубы и при этом выделяют метан, который поступает непосредственно в газовую плиту. Результат мусороперерабатывающего завода в миниатюре может быть использован как удобрения. В настоящее время эта система установлена в тюрьме Руанды и сокращает нужды в дровах примерно вполнвину.

4. Энергия ветра

Некоторые совершенно напрасно полагают, что ветряные турбины обязательно должны вращаться. Шон Фрейн разработал уникальный бестурбинный генератор, который усваивает энергию от вызванной ветром вибрации. Созданное им устройство приводит в действие эффект аэроэластичной вибрации - тот же самый, с которым веками борются строители мостов - и именно поэтому эти конструкции невероятно устойчивы к разного рода колебаниям.

5. Самозаряжающиеся светодиоды

В деревенских индийских домах до сих пор распространены керосиновые лампы. Однако они ужасно чадят, что приводит к проблемам со здоровьем, и к тому же пожароопасны. Патрик Уолш сконструировал лампы, которые могут заряжаться от солнца примерно на четыре часа и, соответственно, сокращают траты на покупку керосина для многих семей. Лампы уже поступили в продажу, и Уолш сейчас принимает меры по дальнейшему продвижению своего иобретения.

6. Солнечный нагреватель воздуха

Даже в нашем далеко не тропическом климате мы ухитряемся выставить бак на солнце, а затем в течение дня нагреть его и принять душ. Однако в случае, если нам нужны какие-то очень большие объемы - например, мы хотим уверенно пользоваться в своем доме нагретой на солнце водой как промышленной горячей - то необходимое для этого устройство пока дорого и стоит до 1000 долларов. Ашок Гаджил из Калифорнийского университета в Беркли разработал солнечный обогреватель, который стоит всего 100 долларов. Он может производить 150 литров воды, нагревающейся до 40 градусов Цельсия. В настоящее время система тестируется в Гватемале, после чего ученый планирует усовершенствовать дизайн устройства и начать его распространение.

7. Как добывать электричество с помощью физкультуры

Жители сельских местностей по всему миру вскоре могут получить новый источник энергии: зарядное устройство с 12-вольтными батарейками, снабженное+ педалями. Шесть часов вполне посильных физических упражнений на таком «тренажере» помогут создать достаточно электроэнергии, чтобы освещать 6 домов в течение 30 дней. Как известно, такая система уже используется на Гаити, и теперь при электрификации Танзании педальные устройства, возможно, заменят линии электропередач.

8. Сахарный уголь

На Гаити большинство людей используют для приготовления пищи древесный уголь. Однако в настоящее время в стране из-за расточительного экологического отношения к ресурсам страны, она почти полностью лишена лесов. Студенты знаменитого Массачусетского технологического института вместе со своими научными руководителями предложили эффективное топливо на сахаре. Сахар, в свою очередь, опять же получают из травянистых растений, которые тоже надо как-то вырастить. Однако разработчики утверждают, что сахарное топливо в данном регионе в любом случае более эффективно и менее и затратно, чем древесное.

9. Педальное орошение

Большинство африканских фермеров обычно ждут сезонных дождей, а когда их недостает - обращаются за помощью к шаману. Ведь даже если у конкретного крестьянина есть вода, он не сможет быстро и эффективно оросить ей огромное поле. Мартин Фишер предложил поливальное устройство, которое может эффективно использовать любой, даже физически слабый или больной фермер. Насос, которым он может управлять с помощью специальной педали, может оросить полгектара земли. Применение этого устройства позволит достичь в тропических странах более частых урожаев таких ценных растений, как овощи. В настоящее время в Африке действует более 65 000 таких насосов. А их изобретатель, Мартин Фишер, завоевал престижную награду Массачусетского технологического института.

10. Хлор из поваренной соли

Примерно 1,2 миллиарда людей на Земле не имеет доступа к чистой воде и из-за этого заражаются разного рода инфекционными заболеваниями. По мнению профессора Айовского университета в США Крейга Джаста, две унции соленой воды и немного физической силы могут привести к выработке небольшой порции хлорной извести (обычной хлорки), которая, в свою очередь, убьет все болезнетворные организмы в 25 литрах воды. Созданное им устройство ручного управления генерирует достаточно электричества, чтобы расщепить часть молекул воды и соединить их с атомами хлора из поваренной соли.

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