10 технологий, которые спасут мир

Как известно, наша нефть, уголь и прочие полезные ископаемые скоро закончатся. Однако мы все еще непростительно расточительны и сжигаем их в своих автомобилях либо превращаем в вечный пластик. Это, по мнению экспертов, рано или поздно вернет нас к лукам и копьям. Ученые предлагают несколько весьма оригинальных решений проблем, например, вырабатывать энергию из обычной грязи или заставлять микробов пожирать мусор.
По мнению Гарвардских студентов из США и Африки и их научных руководителей, нет никакой необходимости в батареях из никеля или кадмия, когда вы располагаете обычным грунтом. Как выяснилось, обитающие в почве микробы переваривают органические материалы, и этот процесс сопровождается возникновением в почве слабых электрических токов. Разработав простое устройство из микросхемы и пары электродов, ученые попросту воткнули его в землю и добились от него нехилой отдачи. Как выяснилось, «электростанция» смогла производить достаточно электричества, чтобы освещать две спальни в течение 10 и более дней. В ближайшее время научная группа работает над удешевлением устройства, в исходном виде стоящего 50 долларов. По их мнению, привнесение в конструкцию новых материалов позволит снизить ее себестоимость до 7 долларов, и тогда уже новую технологию уже можно будет внедрять и распространять.
Холмистая земля, покрытая небольшими ручьями - как выяснилось, идеальное место для установки микрогидроэлектрических силовых генераторов. Каждый из них требует очень слабого водного потока и примерно 15 литров воды для включения. В настоящее время такое устройство уже внедрено в Гватемале.
В биодеградационном устройстве типа сальчича (по-испански - колбаса), бактерии разрушают мусор внутри 10-метровой полиэтиленовой трубы и при этом выделяют метан, который поступает непосредственно в газовую плиту. Результат мусороперерабатывающего завода в миниатюре может быть использован как удобрения. В настоящее время эта система установлена в тюрьме Руанды и сокращает нужды в дровах примерно вполнвину.
Некоторые совершенно напрасно полагают, что ветряные турбины обязательно должны вращаться. Шон Фрейн разработал уникальный бестурбинный генератор, который усваивает энергию от вызванной ветром вибрации. Созданное им устройство приводит в действие эффект аэроэластичной вибрации - тот же самый, с которым веками борются строители мостов - и именно поэтому эти конструкции невероятно устойчивы к разного рода колебаниям.
В деревенских индийских домах до сих пор распространены керосиновые лампы. Однако они ужасно чадят, что приводит к проблемам со здоровьем, и к тому же пожароопасны. Патрик Уолш сконструировал лампы, которые могут заряжаться от солнца примерно на четыре часа и, соответственно, сокращают траты на покупку керосина для многих семей. Лампы уже поступили в продажу, и Уолш сейчас принимает меры по дальнейшему продвижению своего иобретения.
Даже в нашем далеко не тропическом климате мы ухитряемся выставить бак на солнце, а затем в течение дня нагреть его и принять душ. Однако в случае, если нам нужны какие-то очень большие объемы - например, мы хотим уверенно пользоваться в своем доме нагретой на солнце водой как промышленной горячей - то необходимое для этого устройство пока дорого и стоит до 1000 долларов. Ашок Гаджил из Калифорнийского университета в Беркли разработал солнечный обогреватель, который стоит всего 100 долларов. Он может производить 150 литров воды, нагревающейся до 40 градусов Цельсия. В настоящее время система тестируется в Гватемале, после чего ученый планирует усовершенствовать дизайн устройства и начать его распространение.
Жители сельских местностей по всему миру вскоре могут получить новый источник энергии: зарядное устройство с 12-вольтными батарейками, снабженное+ педалями. Шесть часов вполне посильных физических упражнений на таком «тренажере» помогут создать достаточно электроэнергии, чтобы освещать 6 домов в течение 30 дней. Как известно, такая система уже используется на Гаити, и теперь при электрификации Танзании педальные устройства, возможно, заменят линии электропередач.
На Гаити большинство людей используют для приготовления пищи древесный уголь. Однако в настоящее время в стране из-за расточительного экологического отношения к ресурсам страны, она почти полностью лишена лесов. Студенты знаменитого Массачусетского технологического института вместе со своими научными руководителями предложили эффективное топливо на сахаре. Сахар, в свою очередь, опять же получают из травянистых растений, которые тоже надо как-то вырастить. Однако разработчики утверждают, что сахарное топливо в данном регионе в любом случае более эффективно и менее и затратно, чем древесное.
Большинство африканских фермеров обычно ждут сезонных дождей, а когда их недостает - обращаются за помощью к шаману. Ведь даже если у конкретного крестьянина есть вода, он не сможет быстро и эффективно оросить ей огромное поле. Мартин Фишер предложил поливальное устройство, которое может эффективно использовать любой, даже физически слабый или больной фермер. Насос, которым он может управлять с помощью специальной педали, может оросить полгектара земли. Применение этого устройства позволит достичь в тропических странах более частых урожаев таких ценных растений, как овощи. В настоящее время в Африке действует более 65 000 таких насосов. А их изобретатель, Мартин Фишер, завоевал престижную награду Массачусетского технологического института.
Примерно 1,2 миллиарда людей на Земле не имеет доступа к чистой воде и из-за этого заражаются разного рода инфекционными заболеваниями. По мнению профессора Айовского университета в США Крейга Джаста, две унции соленой воды и немного физической силы могут привести к выработке небольшой порции хлорной извести (обычной хлорки), которая, в свою очередь, убьет все болезнетворные организмы в 25 литрах воды. Созданное им устройство ручного управления генерирует достаточно электричества, чтобы расщепить часть молекул воды и соединить их с атомами хлора из поваренной соли.
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