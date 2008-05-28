Десять вопросов, на которые наука пока не знает ответа

К сожалению, науке известно далеко не все. Но это не слабость науки, а ее сила. Прежде чем сделать какой-то вывод, ученые тщательно проверяют факты. В связи с этим она еще не получила ответы на ряд достаточно простых вопросов. Но нужно помнить, что наука вообще не отвечает на наше "Почему это происходит?" Она всегда отвечает на вопрос: "Как это происходит?" Но иногда эти вещи связаны. Предлагаем вашему вниманию 10 самых известных тайн науки, которые она еще не может (а возможно, и не должна) объяснить.

Один-единственный сигнал от инопланетной цивилизации

В 1977 году Джерри Эман был потрясен, когда он получил радиосигнал из космоса. Объяснить его какими-то уже известными физическими причинами не удавалось. Он предположил, что получил весточку от внеземных цивилизаций за пределами Солнечной системы. Свою радость и потрясение он выразил, оставив на коробочке с записью комментарий: "Вау!"

Впоследствии сигнал так и окрестили. "Вау!" занимал небольшой спектр частот в районе 1400 мегагерц. Выводы, о его уникальной природе вскоре подтвердились — почти все сигналы естественного происхождения имели значительно больший диапазон частот. В дальнейшем, оказалось, что источник сигнала очень сложно вычислить.

В этот момент очень многие начали ждать других сигналов от внеземных цивилизаций. Однако больше ничего подобного не было зафиксировано. Со временем, количество энтузиастов уменьшалось и постепенно свелось к нулю. Через 30 лет аргументов в защиту сигнала от инопланетного разума не осталось. Но что это было, до сих пор неизвестно.

Странные маршруты "Пионеров"

Космические зонды Пионер-10 и Пионер-11, запущенные, соответственно, в 1972 и 1973 годах давно завершили свое путешествие по солнечной системе, но ученые все ещё уделяют много внимания древним космическим странникам. И это несмотря на то, что Пионер-11 потерялся еще 1995 году. Дело в том, что оба космических зонда по непонятным причинам сильно изменили свои маршруты. В то же время, они таинственным образом придерживались намеченного их конструкторами направления.

Обеспокоенные физики и астрономы уже проверили гипотезы о компьютерных ошибках, влиянии солнечного ветра и утечки топлива. Сейчас они пытаются выдвинуть новые гипотезы "самовольного" поведения космических аппаратов — вплоть до таинственного воздействия "темной материи".

Женский оргазм

Некоторые ученые выдвинули гипотезу о том, что женский оргазм — нечто рудиментарное, — ведь он фактически не нужен для размножения. Другие участники дебатов даже считают, что способность женщины к оргазму может привести ее к идее… жить совсем без мужчин.

Ряд исследователей предполагает, что оргазм способствует заинтересованности женщины в половом акте, и таким образом повышает ее шансы забеременеть. Однако всем очевидно, что женский оргазм — скорее психологическое явление, чем физическое. Каким образом этот механизм возник у наших предков и достиг расцвета у женских особей homo sapiens, остается тайной.

Темная энергия

В прошлом большинство физиков считали, что расширение Вселенной со временем замедляется. Однако в 1998 году было выяснено, что их выводы совершенно неверны — Вселенная расширяется с постоянным ускорением.

Одно возможное объяснение состоит в том, что в космосе есть нечто под названием "темная энергия", которая предположительно составляет три четверти Вселенной. Темная энергия очень сильно рассеяна в пространстве и взаимодействует с другими объектами только благодаря законам гравитации. Воздействие этой энергии "растягивает" Вселенную. Однако в настоящее время темная энергия еще не найдена. Поэтому ученые могут только заявить, что она "должна" существовать.

Скорость света

Согласно, теории относительности Эйнштейна, скорость света в вакууме невозможно превысить. Имея это в виду, физики решили попытаться сделать невозможное и добились результата. В 2000 году, ученые из Принстона, Нью-Джерси, пропустили слабый импульс лазерного света через газообразный цезий. Импульс двигался так быстро, что прошел наполненные газом камеры примерно в 300 раз быстрее, чем ему "положено".

В настоящее время существует целый ряд объяснений этого эксперимента, но многие считают, что это не больше, чем научный казус, и никаких оснований для пересмотра выводов Эйнштейна нет. Но тем не менее, эта загадка остается в некотором смысле необъяснимой.

Эффект плацебо

При проверке лекарства необходима контрольная группа испытуемых — ведь результаты эксперимента должны с чем-то сравниваться. Обычно добровольцы, на которых проводится эксперимент, получают лекарство, а контрольная группа — так называемое плацебо.

Плацебо — пилюля или жидкость, которая выглядит как лекарство, но в действительности не содержит никаких активных ингредиентов и, следовательно, не может никак воздействовать на людей — во всяком случае, химически. Обе группы испытуемых считают, что они принимают лекарство, и обе группы ожидают испытать эффект.

Однако группа, принявшая плацебо, часто испытывает такие же эффекты, как люди, принявшие настоящее лекарство. Этот удивительный феномен, известный, как "эффект плацебо", не ограничен лекарственными препаратами. Большинство людей испытывают на себе "эффект плацебо" в течение дня самыми различными путями.

Холодный термояд

Когда атомы сталкиваются между собой с достаточной силой, происходит термоядерный синтез. Во время синтеза выделяется огромное количество энергии. Все принятые научные теории Вселенной говорят нам, что это происходит только в условиях очень высоких температур — подобных ядру Солнца (где атомы водорода создают гелий).

Однако считается, что Вселенную нельзя рассматривать с таких упрощенных позиций. Эксперименты, проведенные Военно-воздушными силами США обнаружили, что если вы пропустите напряжение между электродами из палладия, помещенные в тяжелую воду (то есть, соединение кислорода с изотопом водорода — дейтерием), будет наблюдаться ядерный синтез. Атомы палладия, относительно редкого и тяжелого элемента, организуются в кристаллическую структуру, которая составляет электроды. По причине, которой ученые до сих пор не могут определить, атомы дейтерия в тяжелой воде двигаются внутрь электродов палладия, и атем соединяются, выделяя взрыв энергии, которая сопровождает ядерный синтез.

Однако из-за недостатка понимания принципа действия технологии, ученые пока не могут получить холодный термояд в коммерчески применимом виде. Многие предполагают, что во время эксперимента была допущена какая-то ошибка. Тем не менеее, если допустить, что холодный термояд все же существует, эта реакция очень хорошо решает все энергетические проблемы человечества. Многие ученые страстно желают изучить этот феномен не только ради революции в науке, но и для для создания жизненно важных технологий.

Зевание

Зевание обычно выглядит как показатель усталости или скуки, но люди, знают, что оно возникает и в других ситуациях. Например, тяжелоатлеты или спринтеры иногда ловят себя зевающими вокруг серьезных тренировок или даже соревнований. Звание, которое встречается не только у людей, часто необъяснимо "заразно". Если кто-то возле вас зевает, то это явный признак того, что вы скоро к нему присоединитесь.

Одна из гипотетических функций зевания относится к накоплению диоксида углерода. Однако при ближайшем рассмотрении она не подходит для объяснения всех случаев зевания. И в том числе, феномена "заразности" этого явления.

Темная материя

Все объекты притягивают друг друга и чем больше массы имеет объект, чем сильнее его сила притяжения. Однако, масса содержащейся во Вселенной материи, с точки зрения физиков, очевидно больше, чем масса его видимых объектов.

Чтобы найти объяснение этому явлению, физики предложили гипотезу о так называемой "темной материи". Ее не видно, и она может быть зафиксирована только благодаря своей массе и воздействию на крупные видимые объекты. Если она существует, то составляет большую часть Вселенной

Большинство ученых утвердают, что темная материя сделана из теоретической субстанции под названием MACHO и частиц WIMP. MACHO (Массивные астрофизические компактные гало-объекты), как считается, сделаны из нормальной материи, — то есть, атомов и прочих привычных нам частиц. Это преимущественно черные дыры или коричневые карлики, которых увидеть нельзя, но можно зафиксировать, благодаря их гравитационным свойствам.

WIMP состоит из более мелких частиц, чем атомы. Они сделаны из так называемой небарионовой материи. Согласно выводам современной физики, WIMP проходит через нормальную материю, и вероятно, проникают сквозь вас прямо сейчас. И все-таки, несмотря на то, что темная материя, как предполагается, существует в избытке, астрономы и специалисты по физике элементарных частиц еще сумели совершенно точно зафиксировать ни MACHO, ни WIMP.

Что было до, что было после?

Есть множество теорий объясняющих, что будет, когда закончится Вселенная или о том, что предшествовало ее возникновению. Однако мы не должны быть экспертами в квантовой механике, чтобы понять, что таким теориям требуется особо жесткая экспериментальная проверка. Ученые пытаются как-то ее осуществлять — например, изучать реликтовое излучение, оставшееся после Большого Взрыва.

На некоторые вопросы мы, возможно, никогда не сможем ответить, в не зависимости от того, сколько усилий в это ни вложит наука. Куда мы уходим, когда умираем? В чем смысл жизни? И, наконец, что такое жизнь? Вот это вопросы, которые тревожат по ночам самые великие умы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.