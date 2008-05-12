Мышиная моча поможет предотвратить теракты

3:24 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Группа ученых из Манчестерского университета предложила новую технологию производства так называемых электронных носов — сенсоров, позволяющих "засекать" присутствие в воздухе мельчайших количеств взрывчатых или отравляющих веществ. Изобретатели уверены, что для создания сенсоров подойдет такой дешевый и доступный продукт, как… мышиная моча.

Подобные приборы также превосходно фиксируют запахи свежих и испорченных пищевых продуктов и таким образом позволяют осуществлять эффективный контроль их качества.

Одна из главных проблем изготовления сверхчувствительного электронного носа — химические "ловушки", позволяющие задерживать в устройстве нужные молекулы. В настоящее время для этого часто используют полимеры, которые при контакте с молекулами взрывчатки, яда либо наоборот — пищевого ароматизатора — меняют проводимость. Однако подобные материалы в большинстве случаев не очень чувствительны, не подходят для широкого применения и со временем теряют свои замечательные свойства.

Кришна Персад и его коллеги предложили в качестве основы для создания сенсоров такой дешевый и доступный продукт, как… мышиная моча. Дело в том, что ее основные протеины способны жестко схватывать любые молекулы, а затем постепенно их выпускать. Между прочим, это свойство белков мочи позволяет мышам-самцам эффективно метить территорию.

Персад искусственно создал белки, по своим химическим свойствам похожие на составляющие мышиной мочи, и поместил их молекулы в сенсор из кварцевых кристаллов. Выяснилось, что получившийся электронный нос чувствительнее многих других подобных сенсоров и способен фиксировать нанограммы "лишних" молекул.

Персод также экспериментировал с другими белками природного происхождения, и в частности — теми, которые были взяты из обонятельных органов животных.

Белки из пятачков свиней и усиков саранчи оказались менее чувствительными, но более надежными, чем мышиные протеины. Как выяснилось, они работают даже при температуре в 120 градусов.

Все устройства, предложенные Персодом, пока еще не внедрены в производство. Однако он надеется в ближайшие несколько лет этого добиться. В первую очередь созданные им сверхчувствительные сенсоры будут фиксировать вещества, загрязняющие окружающую среду.

Впрочем, у новых устройств пока сохраняется тот же недостаток, что и у других ныне существующих сенсоров. По его утверждению коллеги Персода по университету Винсента Ротелло, до совершенства электронным носам еще далеко. Естественные носы пока еще значительно совершеннее любых машин. И прежде всего потому, что наш природный обонятельный прибор универсален, а не "натаскан" на какие-то конкретные вещества. "Мы можем идти в бар и там одновременно фиксировать запахи чипсов, пива и свежей краски после ремонта — чего пока не может сделать ни один сенсор", — заключает Ротелло. Тем не менее тот же Ротелло признает, что "новые модели электронного носа представляют собой серьезный шаг в развитии сенсорный технологии".

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