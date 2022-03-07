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Автор Ирина Шлионская

Люди склонны верить учёным, даже если те городят чепуху

Эврика

Несмотря на то, что во всём мире уже ходят анекдоты на тему открытий британских учёных, а также существует специальная Шнобелевская премия, которую вручают за самые абсурдные научные разработки, многие люди всё ещё склонны безоговорочно верить информации, исходящей из уст профессиональных представителей науки. Это показало недавнее международное исследование, результаты которого были опубликованы в издании Science Alert.

 

 

 

 

"Это же эксперты!"

Команда исследователей использовала специальную программу, выдававшую абсурдную информацию — так называемый генератор чуши. К участию в исследовании привлекли 10,2 тысячи добровольцев, проживающих в 24 странах мира.

В ходе эксперимента людям демонстрировали на экране различные утверждения, сгенерированные программой. Например: "Сознание состоит из резонансного каскада квантовой энергии. "Квант” означает облагораживание высшего. Цветя, мы вибрируем".

Затем добровольцев спрашивали, считают ли они эту информацию правдоподобной. При этом в одних случаях им сообщали, что сведения исходят от учёных, а в других — нет. В итоге 76% испытуемых выразили больше доверия к информации, которая якобы была научной. Среди них были даже религиозные люди, которые по идее должны с опаской относиться к науке.

Авторы исследования пока не смогли объяснить этот странный факт. Получается, что большинство людей не способны критически относиться к информации, если она исходит от экспертов. Но ведь даже реальный эксперт может в каких-то случаях ошибаться!

К вопросу о слонах

 

К сожалению, анекдоты о британских учёных имеют под собой основание. В некоторых странах выделяются значительные средства на научные исследования. И эти средства надо "освоить". Вот учёные и придумывают разные бредовые исследования.

А потом появляются "шнобелевские" открытия типа: "как правильно ощипать курицу", "как решить проблему пахнущих ног", "как вычислить площадь слона" или "от чего зависит состав грязи в человеческом пупке".

Возможно, не все открытия совершенно бесполезны, но большинство из них касаются очень узких тем, которые мало кого волнуют.

Откуда берутся недостоверные результаты?

 

Также нередко появляются результаты исследований, совершенно противоречащие друг другу. Дело в том, что авторы таких исследований часто не слишком заботятся о "чистоте эксперимента".

Так, они проводят опросы только среди определённых групп людей, тогда как целесообразно было бы взять более широкую выборку, привлекают недостаточное количество участников. Если речь идёт о лабораторных опытах, тоже возникают всяческие нарушения — скажем, эксперименты проводятся без учёта каких-то факторов.

Одним словом, чтобы получить достоверную информацию, требуется не одно, а целая серия исследований, и желательно проведённых разными научными группами.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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