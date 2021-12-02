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Автор Ирина Шлионская

От климатического апокалипсиса защитят подземные города?

Эврика » Изобретения

Сегодня уже никто не станет спорить с тем, что на нашей планете происходят глобальные изменения, приводящие к масштабным климатическим катаклизмам. И совсем не факт, что человечество выиграет в этой борьбе с природой. Чтобы минимизировать последствия, требуется построить некий барьер, способный защитить нас от последствий ураганов, наводнений и засух. И один из вариантов — переселиться под землю! Во всяком случае, таков проект финалиста конкурса Dezeen Redesign the World Денниса Кристиана Шмидта под названием Cave City ("Пещерный город").

Красноярск-26, подземный город
Красноярск-26, подземный город

Альтернативное пространство

"Изменение климата и, как следствие, увеличение числа стихийных бедствий, заставят нас искать альтернативные пространства для жизни, — считает Шмидт. — Города нужно будет защищать от штормов, торнадо и повышения температур".

По замыслу автора проекта, такое поселение будет представлять собой комплекс жилых кварталов, построенных на глубине нескольких десятков метров под землей. Структура объекта будет напоминать по форме знаменитый римский Колизей. В центре станет располагаться озеро, вокруг которого выстроятся здания.

Воздух в постройки будет проникать по системам вентиляции, которые в жилых домах встроят в потолки. Это позволит заниматься сельским хозяйством, выращивать растительные культуры. Основным видом транспорта будет служить метро.

Спасительные бункеры

Метро, Москва
Метро, Москва

Вообще-то идея переселения под землю в случае угрозы ядерной катастрофы, удара из космоса и прочих апокалиптических явлений далеко не нова. Некоторые люди уже построили для себя подземные бункеры, где готовы укрываться от земных невзгод, прихватив с собой запасы пищи, питья, необходимые вещи, а также, возможно, членов семьи и домашних животных.

Есть информация о том, что такие бункеры имелись, к примеру, в распоряжении Сталина и других представителей власти. Ходят слухи о существовании под Москвой системы "Метро-2", якобы представляющей собой целый город с домами и магазинами, предназначенный для элиты. Однако официально эти сведения не подтверждаются.

Но всё-таки предполагается, что под землей можно провести какое-то время, а вот жить? Да, существуют легенды о подземных народах, например, об уральской чуди, ушедшей под землю и обитающей там много веков, лишь иногда выходя на поверхность. Но опять же — это только легенды.

Без света и воздуха

Секретный подземный город Третьего рейха
Секретный подземный город Третьего рейха

Давайте представим себе, что подземные города действительно построены, и туда можно переселиться. Все-таки весьма сомнительно, что можно сделать их совершенно автономными.

Для многих природных и земных процессов требуется естественный солнечный свет. А под землёй доступ к нему будет ограничен, как и к воздуху. Сложно будет под землей заниматься, скажем, скотоводством. И самое главное — пребывание в таких условиях крайне вредно для здоровья человека. У нас возникают проблемы даже, когда мы просто сидим дома, как это было во время самоизоляции. Чтобы чувствовать себя хорошо, человек должен выходить на улицу, дышать свежим воздухом, "купаться" в солнечных лучах. Иначе в организме начинаются сердечно-сосудистые и гормональные изменения, которые отнюдь не идут ему на пользу. Так что вряд ли мы сможем жить в подземных поселениях полноценной жизнью.

Хотя строить такие объекты вполне целесообразно. Они смогут стать временными убежищами от различного рода негативных факторов. Но нельзя рассматривать их как панацею от всех несчастий. Лучше всё же искать способы обустроить комфортную жизнь на поверхности планеты. Рано или поздно они обязательно найдутся.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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