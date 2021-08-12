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Автор Игорь Буккер

Найденный учёными новый вид птерозавра — копия сказочного дракона

Эврика » Открытия

Около 105 миллионов лет назад над современной Австралией парили гигантские крылатые рептилии, которых назвали птерозаврами — "летающими ящерами". Палеонтологи обнаружили особь, которая больше всего напоминает сказочного дракона.

Thapunngaka
Thapunngaka

Насчитывается более 200 видов птерозавров:

  • от пятиметрового великана кетцалькоатля (Quetzalcoatlus);
  • чуть менее массивной арамбургианы (Arambourgiania);
  • почти такого же хацегоптерикса (Hatzegopteryx);
  • до анурогната (Anurognathus) — размером с воробушка.

Птерозавры оказались первыми позвоночными, которые парили над головами сухопутных динозавров: одни особи 66 миллионов лет назад, другие — 250 миллионов лет назад. Их главное отличие от пернатых состояло в протянутых между пальцами перепончатых крыльях.

Дракон-рыболов

Окаменелость была найдена ещё в июне 2011 года к северо-западу от города Ричмонд в австралийском штате Квинсленд (Queensland), но только сейчас учёным посчастливилось доказать, что это новый вид. И главное, определить по челюсти размер рептилии и её уникальные видовые характеристики. В почти метровом черепе располагалось до 40 острых зубов.

"Больше всего это существо похоже на настоящего дракона", — говорит один из соавторов исследования, кандидат наук из Квинслендского университета Тим Ричардс (Tim Richards).

Недавно появились результаты исследования, которое палеонтологи опубликовали на страницах журнала Vertebrate Paleontology.

Этот третий вид птерозавра, принадлежащий к группе anhanguerians, ловил рыбу у побережья острова Эроманга (Erromango) — некогда большого внутреннего моря, которое в ранний меловой период занимало большую часть нынешней восточной Австралии.

Поскольку находка была сделана в стране, где обитало одно из племен аборигенов ванамара (Wanamara), нового птерозавра было решено назвать на ныне исчезнувшем языке этого народа — Thapunngaka shawi, где слово thapun [та-бун] означает "копьё", а другое слово ngaka [нга-га] имеет значение "пасть".

"Новый птерозавр, которого мы назвали "жалящая пасть", был наводящей ужас тварью с размахом крыльев около семи метров. По сути, это был просто череп на длинной шее, прикрепленный к паре длиннющих крыльев. В самом деле он был беспощаден к какому-нибудь небольшому динозавру", — констатирует Ричардс.

Одним из наиболее интересных аспектов открытия Thapunngaka shawi является соответствие костных гребней на нижней и верхней челюстях этой рептилии.

"Эти гребни, вероятно, играли какую-то роль в динамике полёта этих существ, и мы надеемся, что дальнейшие исследования дадут окончательный ответ", — считает один из соавторов исследования и научный руководитель Ричардса Стив Солсбери (Steve Salisbury).

Эти загадочные птерозавры

По большей части о жизни птерозавров палеонтологи плохо осведомлены. До нас дошло крайне незначительное количество их останков. Причина в полых и лёгких костях, таких необходимых для полёта.

Как полагает Ричардс, "большинство упавших в море скелетов было поглощено хищными морскими животными. Многие из них никогда не достигли морского дна, чтобы превратиться в окаменелые останки".

В июле этого года группа палеонтологов из Великобритании установила, что детёныши птерозавров могли летать уже спустя несколько часов или минут после того, как вылупились из яиц.

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Птерозавры - повелители небес. Документальный фильм.
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы австралия птерозавры тим ричардс стив солсбери палеонтология
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