В Австралии ученые нашли останки гигантского летающего птерозавра

Палеонтологи Квинсленда (Австралия) нашли отпечатки нового вида птерозавров. Исследование опубликовано в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Научный сотрудник Квинслендского университета Тим Ричардс в разговоре с EurekAlert! заявил, что птерозавр похож на настоящего дракона. По словам Ричардса, существо имело копьеобразную пасть, череп длиной в один метр и размах крыльев около семи метров.

В ходе исследования ученые нашли отпечаток фрагмента челюсти. Она принадлежала птеродактилю из семейства анхангверидов. Предполагалось, что у этого вида ящеров были копьеобразные челюсти с костистым гребнем.

Палеонтологи дали название находке в честь племени ванамара, что означает "копьеобразный рот". По мнению ученых, размеры австралийских птеродактилей обоснованы средой обитания. Считается, что в Австралии могут быть и другие виды крылатых существ с другой анатомией.

По данному виду птеродактилей мало находок. Ученые предполагают, что это связано с небольшим размером популяции и трудностями поисков останков.

Ранее в 2019 году в том же штате Австралии был найден окаменевший частичный скелет птерозавра с размахом крыльев четыре метра.

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