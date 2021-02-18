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Автор Игорь Буккер

Кто создал первые цивилизации на Земле

Эврика » Гипотезы

Примерно 5000 лет назад — около 3100 г. до н. э. — возникло государство, которое сегодня мы называем Древним Египтом. В Месопотамии, на севере Китая, в долине Инда и других местах появляются первые в истории человечества государства. Почему так резко изменилась жизнь за относительно короткий промежуток времени и люди создавали города и цивилизации?

Кто создал первые цивилизации на Земле

Археологи и антропологи, отвечая на этот вопрос, рассуждают о социальной стратификации, о власти монархов, смене идентичностей, изменении технологий. При перечислении этих "человеческих факторов", возможно, упускают из виду изменения окружающей среды. Как если бы мы настолько зациклились на "актерах", что совершенно забыли про "сцену".

Пробуренные в иле дельты Нила керны, извлекая слои песка и грязи, дают представление о прошлом. Достаточно пробурить множество скважин по всей дельте для создания целой серии карт, показывающих, как дельта выглядела в разное время. Интересно, что очень похожие экологические изменения также имели место в Месопотамии, в Северном Китае и прочих местах, где возникли первые в мире государственные образования. Более того, изменения ландшафта были вызваны не людьми, а замедлением и стабилизацией послеледникового повышения уровня моря.

Как природные изменения способствовали возникновению древнеегипетского государства?

Когда уровень моря стабилизировался, реки стали вести себя иначе, постепенно превратившись из сети небольших динамичных ручьев, пересекающих обширное болотистое пространство, в более широкие и открытые, хорошо дренированные поймы. Сложнее установить, повлияли ли эти изменения, если да, то каким образом. Один из способов изучить, как люди взаимодействуют с окружающей средой, узнать, как они удовлетворяют свои основные потребности в питании.

Возможно, что заболоченная среда была прекрасным местом для жизни, потому что в ней много места для самых разнообразных пищевых ресурсов. Конечно, заниматься сельским хозяйством на заболоченных поймах совсем не легко, но можно удить рыбу, охотиться, держать домашних животных.

Но по мере изменения окружающей среды дельта Нила постепенно становилась все менее богатой на продукты питания дикой природы. Ученые подсчитали, что за несколько сотен лет дельта потеряла бы около 45% своего первичного пищевого потенциала. Каждому последующему поколению было бы все труднее прокормить себя.

Очевидным решением было увеличение масштабов обработки земли. Земледелие — чрезвычайно эффективное изобретение, позволяющее максимально увеличить количество продуктов, которые можно получить с данного участка земли. Перейти от скотоводства к земледелию было бы легко, хотя бы потому что в течение нескольких поколений жители дельты часто контактировали с теми, кто умел выращивать пшеницу и ячмень, разводить свиней и крупный рогатый скот.

Человек есть то, что он ест

Когда исследователи проанализировали, что люди ели в этой местности между 4000-3000 годами до н. э., оказывается, что в болотистых ландшафтах жители дельты ловили рыбу для пропитания. Позднее они занялись разведением свиней и выращиванием разнообразных сельскохозяйственных культур. Ученые даже смогли подсчитать, какие излишки продовольствия им удалось произвести.

Но что в этом особенного? Множество обществ серьезно занялось сельским хозяйством за последние десять тысяч лет, но цивилизации возникли далеко не везде.

Возможно, ответ как-то связан с огромными размерами дельты Нила в сочетании с тем, что происходило выше по течению. Сельскохозяйственный потенциал дельты был по крайней мере на 40% больше, чем весь остальной Египет, который к тому времени представлял собой собрание соперничающих царств.

За короткий промежуток времени, около 3100 г. до н. э., излишки дельты были взяты под контроль первого в мире "национального государства" — возможно, даже частично созданного с этой целью. Согласно записям, изменения природного ландшафта в дельте Нила, возможно, не только помогли стимулировать распространение сельскохозяйственных технологий на местном уровне, но также могли сыграть роль в возникновении первого "национального государства".

Похоже аналогичные процессы происходили в Месопотамии и Северном Китае, а также в регионах со схожими географическими, историческими ландшафтами, переходом от рыболовства к сельскому хозяйству и прочими социально-культурными тенденциями.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
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