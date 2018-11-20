Безработица в России вышла на рекордные 15 процентов

В инициативе депутата Сергея Вострецова есть много интересных вопросов.

Ну, например, из нее мы узнаем, что 18 миллионов россиян трудоспособного возраста официально нигде не работают.

Я заглянул в данные Росстата, данных по 2018 году не нашел, но на 2017 год в России официально числилось таковых 3,967 миллиона, и это было 6,6% от общего числа трудоспособного населения. По состоянию на январь 2018 года Росстат огласил, что уровень безработицы в России упал до 5,2%, то есть до 3,918 миллионов.

Что-то мне не нравится в этих сопоставлениях процентов, но все они - из официальных данных Росстата.

А потом я вдруг вспомнил, что официальные лица говорили нам, что в этом году безработица достигла минимального уровня за все предыдущие годы.

И тут - Вострецов, весь в белом с его 18 миллионами и сломом всей официальной пропаганды и количестве безработных в стране!

Ок, возьмем теперь эти цифры за основу и выведем, что на самом деле безработица сегодня составляет 15%, и это - самое высокий процент безработицы за все нулевые. До того рекорд составлял 9,4% числом в 5,544 миллиона человек.

Но это - ладно, нам ли привыкать к обманам с высоких трибун?

Есть в инициативе Вострецова и то, что мне нравится. А именно - оплата всех налогов самими гражданами. Такая мера должна воспитать в каждом гражданине именно гражданские чувства и понимание, что такое наш общий государственный бюджет.

Давно предлагал ввести этот принцип в отношении вообще всех граждан, а не только для одной-единственной категории лиц. Тогда ведь и бизнес кошмарить не надо будет с его черным налом, и вся экономика станет белой и пушистой.

Не понимаю, как такая простая мысль до сих пор не пришла в голову официальному экономическому светилу последних лет Алексею Кудрину?

С другой стороны, вдруг при такой мере безработица поднимется еще раза в два - до 30 процентов?В любом случае обсудить-то есть что.

Пока же есть четкое понимание, что казна пуста от слова "вообще" на фоне растущих дивидендов олигархов от приватизированных когда-то государственных сырьевых компаний.

На это противоречие депутаты глаза, естественно, закрывают, и все мы знаем, почему.

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