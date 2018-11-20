Единоросс хочет заставить безработных платить за ОМС и пенсию

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов разработал и предложил законопроект, который обяжет неработающих россиян самостоятельно вносить деньги в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования. В случае неуплаты депутат Вострецов предлагает штрафовать граждан.

Страховые взносы — это регулярные и обязательные платежи. Внесение платежа гарантирует гражданину возможность получить бесплатную медицинскую помощь, пенсию, больничные и детские пособия. Ежемесячно работодатель переводит в счёт страховых фондов 30% от заработной платы гражданина.

Депутата Вострецова возмущает тот факт, что и те россияне, которые не имеют официальной работы, пользуются муниципальной медицинской помощью и остальной социальной поддержкой от государства. Приведённый аргумент: 600-650 млрд рублей, которые переводят регионы в страховые фонды за неработающее население. Данные, которые приводит Вострецов, взяты из Счётной палаты.

Подобная инициатива не могла остаться незамеченной: в социальных сетях идёт обсуждение законодательной деятельности Вострецова. По мнению авторов телеграм-канала "Мастер пера", "рукой Вострецова водят чиновники правительства и АП (администрация президента), которые имеют приказ не мытьём, так катаньем легализовать самозанятость и поставить ее на службу процессу пополнения казны и установления фискального контроля над каждым из 20 миллионов трудовых нелегалов".

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