Мирный атом: мягкая сила России станет жесткой

Россия завоевывает мир с помощью атома, но не военного, а мирного. Госкорпорация"Росатом" — это не просто российская энергетическая компания. Она производит наше единственное успешное "мягкое" стратегическое оружие — атомные электростанции.

"Росатом" в режиме благоприятствования

Портфель заказов "Росатома" включает 36 энергоблоков за рубежом, и главные стройки находятся в Китае, Индии, Бангладеш, Венгрии, Белоруссии, Египте, Иране, Финляндии. Обычно эти проекты реализуются на основании прямого межправительственного соглашения с финансированием строительства за счет предоставленного Москвой кредита. С чем связана такая щедрость и откуда она в стране, где в последнее время "денег нет"?

Так, недавно кредит в 25 миллиардов долларов был выделен Египту. Замечено, что одновременно с этим Фонд национального благосостояния резко уменьшился. А нам говорят, что этот фонд — кубышка для спасения рубля и банковского сектора на случай суровых санкций и что в него ни в коем случае нельзя залезать. Очевидно, что "Росатому" обеспечен режим благоприятствования несмотря на внутренние трудности.

Это единственное наше действенное "мягкое" геополитичекое оружие. Это передовая высокотехнологичная развитая отрасль, обеспечивающая полный цикл использования мирного атома — от проектирования до строительства под ключ с выделением сырья, его утилизацией и подготовкой персонала. Это технология, без которой лет через пятьдесят не сможет обойтись ни одно государство, потому что сланцевая нефть — это ресурс двадцати лет, а природная — пятидесяти. При современной технологии на быстрых нейронах это также безопасная технология, дающая электроэнергию со стабильными ценами.

"Если мы рассмотрим общий жизненный цикл АЭС, то объем выбросов CO2 за киловатт-час является оптимальным по сравнению с другими источниками энергии", - поясняет генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. То есть это еще и экологически чистая технология.

Мирный атом формирует форпосты России в мире

Посмотрим теперь на вышеупомянутый список стран-партнеров. Это наши форпосты в мире, те, кто будет союзниками России в ближайшее время, если уже не является. Одно из главных завоеваний "Росатома" — это подготовка персонала, высокообразованного и лояльного к России. Например, для АЭС "Дабаа" в Египте будут обучаться 2000 египетских технических специалистов. Кстати, возврат Египта в нашу орбиту обусловлен именно техническим сотрудничеством времен президента Гамаля Насера.

Запад прекрасно понимает угрозу. Так, проекту с Венгрией по модернизации АЭС "Пакш-2" было оказано мощное противодействие по линии Евросоюза. Москва предложила заплатить десять из 12,5 миллиарда евро стоимости контракта, который венгры должны были погасить в течение 21 года. Но ЕС противодействовал по линии экологии и "непрозрачности" проекта. Не получилось. Зато получилось в Чехии (АЭС "Темелин", "Дукованы"), в Болгарии ("Белене"). Последний проект был заморожен в 2012 году, и болгарской Национальной энергетической компании пришлось заплатить "Росатому", уже начавшему работы, огромную неустойку.

Финский проект по строительству атомной электростанции в Финляндии Olkiluoto 3 уже более десятилетия отстает от графика и может столкнуться с дальнейшими отсрочками.

Но "Росатом" не остановить, потому что АЭС выгодны — и не только как альтернативный источник электроэнергии, но и в плане создания занятости. Так, в Египте отрасль создаст 50 тысяч рабочих мест. К тому же западные конкуренты "Росатома" безнадежно отстали. Американо-японская компания Westinghouse Electric признала себя в 2017 году банкротом, имея в портфеле семь энергоблоков, французская AREVA — имея на тот период багаж из пяти энергоблоков. Далее шли южнокорейская KEPCO (четыре блока) и китайская CNNC (два блока).

Недавно о строительстве АЭС "Росатомом" заговорили в Саудовской Аравии. Эта лояльность к Москве удивительна и неожиданна для Запада. Возможно, поэтому и появилось громкое дело об убийстве опального саудовского журналиста.

Плавучие АЭС — прорыв в будущее

На Западе с недоверием отнеслись к первой запущенной 2 ноября плавучей АЭС "Академик Ломоносов". Сайт Bellona.оrg пишет, что это "дорогой рекламный трюк", который "обречен на провал". Сайт указывает, что проект очень дорог в реализации (480 миллионов долларов) и экологически опасен. Однако китайцы уже заказали по меньшей мере 20 плавучих атомных станций. Их привлекают срок строительства (всего четыре года) и возможность использования на островах в Тихом океане. Такое же желание высказал Судан.

Использование таких станций в Арктике, в том числе на удаленных военных базах, — это то, что нужно не только России. Поэтому заказы будут и от Аргентины, и от Бразилии, и от Канады.

Как сказал "Правде.Ру" главный редактор портала AtomInfo Александр Уваров, "построив станцию, мы обеспечиваем себя работой на сто лет". "Ее эксплуатация и обслуживание — хлопотное дело. Поэтому мы обеспечиваем работой наши предприятия, конструкторские бюро. И это не сырьевой экспорт, а высокие технологии", — продолжил эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

"На АЭС "Академик Ломоносов" пущен первый реактор, проверяется его физика. Полномасштабный пуск состоится в следующем году, но тем не менее это успех. За рубежом тщательно это отслеживают. И если пуск пойдет удачно, то будут заказы. Плавучую АЭС мы можем сдавать в аренду. Это дополнительная выгода. Такие АЭС можно возить и по земле, и по воздуху — они могут произвести революцию. То есть здесь нет проблемы возврата кредита и работы в аварийных обстоятельствах", — заключил Александр Уваров в интервью "Правде.Ру".

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