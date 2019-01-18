Сколько золота покупает Китай?

В январе 2019 года Центральный банк Китая сообщил, что его золотовалютные запасы увеличились на 10 тонн в декабре 2018, что является первым заявленным увеличением китайского денежного золотого запаса с октября 2016 года.

Основываясь на предыдущих отчетах, двухлетний перерыв в отчетности по запасам золота не является беспрецедентным для китайского центрального банка и его агентства отчетности SAFE. Кажется странным то, что после длительного отсутствия отчетов китайцам особо нечем похвастаться.

Поверить в то, что китайский центральный банк не накапливал золото в течение последних двух лет очень трудно. Тем не менее, заявленное 10-тонное увеличение золотого запаса Китая заслуживает анализа с точки зрения его сроков и того, что это может означать. При этом, важно помнить, что существует огромный и оправданный скептицизм относительно истинных размеров монетарных золотых запасов китайского государства, хранящихся в Народном банке Китая (НБК). К этому можно добавить долю скептицизма по поводу реальной схемы накопления золота банком НБК.

Новость о покупке золота была опубликована на веб-сайте Государственной администрации по иностранным валютам Китая (State Administration of Foreign Exchange - SAFE) в отчете за декабрь 2018 года под названием "Официальные резервные активы". Информация администрации не содержит подробностей о количестве золота, которое имеется у НБК. Вместо этого указывается цифра в долларах США по долларовому курсу золота на конец месяца.

Так, например, золотые запасы НБК были оценены в 72 122 млрд долларов США на конец ноября, что на конец ноября составляло 1842.5 тонны при цене золота в 1217.55 долларов США.

С начала 2000-х годов официальные запасы золота в Китае выросли почти в пять раз, увеличившись с 394 тонн в конце 2001 года до недавно заявленных запасов в 1852 тонны. Примечательно, что на протяжении этих 17 лет Центральный банк Китая раскрывал свои запасы золота только пять раз:

4-ый квартал 2001 года: запасы золота выросли с 394 до 500 тонн (+104 тонны)

4-ый квартал 2002 года: с 500 до 600 тонн (+100 тонн)

Апрель 2009 года: с 600 до 1054 тонн (+454 тонны)

Июль 2015 года: с 1 054 до 1 658 тонн (+604 тонны)

С июля 2015 года по октябрь 2016 года: с 1658 до 1842 тонн (+184 тонны).

С октября 2016 года по декабрь 2018 года Народный банк Китая не предоставлял никакой информации, заявив о том, что денежные запасы золота оставались неизменными на уровне 1 842 тонны в течение всего этого периода. Это подводит нас к декабрю 2018 года, когда китайское государство объявило, что резервные запасы увеличились на 10 тонн золота.

Закупка золота с 2003 по 2009 год и с 2009 по 2015 год также ставит под сомнение точность предоставленной информации за декабрь 2018 года, поэтому трудно поверить в то, что НБК просто взял и купил 10 тонн золота в декабре и при этом вообще не покупал золото в период с ноября 2016 года по ноябрь 2018 года.

Добавим к этому 184 тонны золота, которые, по заявлению НБК, были куплены в период с июля 2015 года по октябрь 2016 года, и тогда получится, что китайское государство купило 1242 тонны золота за 14-летний период, но затем внезапно остановилось в октябре 2016 года и возобновило покупки в декабрь 2018 года, купив всего 10 тонн.

Для сравнения, Центральный банк России за тот же период купил 223 тонны золота в 2017 году, тогда это был рекорд для Банка России. Россия увеличила закупки золота в 2018 году, увеличив свои золотые запасы в период с января по ноябрь 2018 года на 264.3 тонны.

Другими словами, Народный банк Китая уверяет, что в период с ноября 2016 года по ноябрь 2018 года, когда Россия купила 518,4 тонн золота (включая 31,1 тонны в ноябре 2016 года), Китай золото вообще не покупал.

Вероятно, китайское государство и Народный банк Китая намереваются продолжать покупать физическое золото, не извещая об этом остальных членов рынка, чтобы не оказывать влияния на рыночную цену драгоценного металла.

Например, в феврале 2010 года, во время продаж золота на рынке МВФ (которые фактически были скрытными), издание China Daily News сообщило, что высокопоставленный представитель Китайской ассоциации золота (CGA) заявил следующее:

"Вопреки многочисленным предположениям, Китай может не купить у Международного валютного фонда оставшиеся 191.3 тонны золота, поскольку Китай не хочет расстраивать рынок. Китай не может купить слитки золота МВФ, поскольку любая покупка или даже намерение сделать это вызовут спекуляции и волатильность на рынке."

В марте 2013 года заместитель управляющего НБК Йи Ган прокомментировал политику китайского государства по официальным закупкам, заявив:

"Мы всегда помним о золоте как о возможном резерве активов и инвестиций. Мы также принимаем во внимание стабильный рынок золота. Если китайское правительство купит слишком много золота, цены на золото вырастут, что причинит ущерб китайским потребителям. Мы можем инвестировать только около одного-двух процентов валютных резервов в золото, потому что рынок слишком мал."

Так сколько золота может покупать Центральный банк Китая? Речь может идти о 500 тонн в год. В исследовании, проведенном в 2012 году, Чжан Биннань, вице-президент Китайской золотой ассоциации, пишет, что к 2020 году оптимальные запасы золота Китая должны составить 5 787 - 6 750 тонн, а к 2030 году - 8 995 - 10 532 тонн.

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