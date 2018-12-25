Трамп & Федрезерв: чем конфликт грозит России

Дональд Трамп объявил "единственной проблемой экономики США" действия Федрезерва (ФРС). Конфликт разрастается, отражаясь на фондовом рынке. Будет ли глобальный кризис и чем он грозит России?

"Единственная проблема нашей экономики — это ФРС. Они не чувствуют рынок, они не понимают необходимости торговых войн, или сильного доллара, или даже устроенного демократами "шатдауна" из-за границы (с Мексикой). ФРС как сильный гольфист, который не может набрать очки, потому что у него нет дара — он не в состоянии загнать шар в лунку!" — написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, что американский фондовый рынок находится в состоянии "грогги" уже четвертую сессию подряд. Индексы теряют по два процента и больше, а падение S&P 500 и Dow Jones с начала декабря достигло 15 процентов. Американские СМИ утверждают, что события напоминают времена Великой депрессии.

Рынок реагирует прежде всего на конфликт Трампа с главой ФРС Джеромом Пауэллом. Трамп протестует против четвертого в этом году повышения базовой процентной ставки до 2,25-2,5 с 2-2,25 процента годовых. При этом в следующем году регулятор спрогнозировал еще два повышения, что удорожает стоимость заемных средств, негативно влияет на биржевые обороты и замедляет экономику.

Инвесторы также обеспокоены проблемой финансирования правительства США. В субботу, 22 декабря, верхняя палата конгресса не пришла к решению по бюджету из-за проблемы финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Трамп объявил "шатдаун" — временную остановку работы правительства.

В понедельник, 24 декабря, министр финансов Стивен Мнучин сделал странную попытку успокоить рынок, но достиг обратного. Министр объявил, что провел переговоры с главами шести крупнейших американских банков, и те заверили его в том, что ликвидности на рынке хватает. Проблема в том, что никто не думал, что в ближайшем будущем с этим могут возникнуть проблемы. То есть либо Мнучин совершил ошибку "чайника", либо он знает то, чего не знают участники рынка.

Если высокопоставленный чиновник считает необходимым позвонить "акулам" Уолл-стрит и потом сделать официальное заявление о том, что кредиторы обладают "достаточной ликвидностью", то инвесторы не без оснований начинают опасаться, что они пропустили нечто важное. Их следующим шагом будет попытка защитить себя, что может в конечном итоге привести к тому кризису ликвидности, которого все хотят избежать.

Напомним, что ликвидность — это одна из ключевых экономических характеристик, определяющая возможность страны, предприятия, банка или физического лица обеспечить выполнение своих долговых обязательств, а также возможность реализации ценных бумаг без существенного изменения их цены на рынке для получения наличных средств. Под ликвидностью рынка понимается наличие на рынке противоположной стороны для совершения сделки.

Уже ясно, что американские индексы закончат 2018 год в минусе, а их годовое падение не такое частое явление: с 1960 года оно происходило лишь 13 раз, и семь раз из них — перед началом или во время рецессии в американской экономике, пишет The Bell.

Как сказал "Правде.Ру" начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, у ФРС две цели — это поддержание инфляции и безработицы на низком уровне. У нее нет задачи стимулировать экономический рост, что противоречит интересам исполнительной власти в лице президента США.

Мощное падение на фондовом рынке Соединенных Штатов Америки эксперт "Правды.Ру" назвал "коррекцией", он не видит оснований для того, чтобы разразился кризис, подобный кризису 2008 года. "Тогда фундаментальная причина была в наличии ипотечного пузыря на рынке недвижимости. А сейчас нет такого мощного пузыря", — отметил Максим Осадчий в интервью "Правде.Ру".

"Когда валится американский рынок, валятся и другие рынки и деньги устремляются с развивающихся рынков, в первую очередь, в ту же Америку. Есть такой парадокс. Естественно, деньги уходят и из России, нефть валится, рубль тоже. И я исключительно благодарен нашему руководству за такую трогательную заботу о психике нации — с улиц убрали табло с информацией о курсе валют. Незачем людям портить праздники и следующий год, зачем видеть такую неприятную информацию, как текущий курс рубля", — заметил эксперт "Правды.Ру".

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