Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Тимур Аитов: Плюсы блокчейна перевешивают риски

Экономика » Криптовалюты » Мнение эксперта

Сегодня много говорим о блокчейне, провозгласили его чуть ли не основой цифровой экономики. Тем не менее, уже существует определенное недоверие к работе некоторых приложений блокчейна — прежде всего, криптовалютам. СМИ сообщают о многочисленных взломах криптобирж, у пользователей пропадают "секретные" ключи для управления криптокошельками и т. д. Так ли безопасен блокчейн, как в этом убеждают нас его евангелисты? Надежно ли защищен? И действительно ли хорош для цифровой экономики?

С этими вопросами мы обратились к эксперту, кандидату физико-математических наук, заместителю генерального директора группы компаний "Программный Продукт", зампреду подкомитета ТПП РФ по платежным инструментам и информационной безопасности Тимуру Аитову.

К: Для начала общий вопрос — что такое блокчейн и как он работает? Действительно ли способен убрать многочисленных "посредников" с рынка и разрешить проблемы, которые сопровождают работу существующих централизованных систем учета? Есть ли недостатки у новой технологии?

Блокчейн — цифровой реестр, его часто называют книгой. В "книге" хранится в неизменном виде хронологическая последовательность транзакций, произошедших в компьютерной сети. Записи транзакций сохраняются в виде укрупненных структур — блоков. Над созданием блоков добровольно работают "майнеры", имеющие для этого необходимые вычислительные ресурсы. Новые блоки связывают с предыдущими блоками с тем, чтобы не произошла подмена транзакций. Принцип формирования блоков (и единый взгляд участников на эту процедуру — так называемый консенсус) различны для разных блокчейн-платформ.

Демократичность алгоритма создания цепочек блоков обеспечивает доверие участников сети друг к другу, эти участники, чаще всего, незнакомы и, более того, анонимны. Участники верят компьютерной процедуре — и это позволяет сторонам регистрировать любые транзакции без использования посредника или контролирующих органов. На базе блокчейн, например, уже предложены совершенно новые механизмы проведения финансовых транзакций — без какого-либо участия банков или специализированных платежных систем.

Тем не менее, пришло и понимание, что блокчейн не во всех случаях эффективен и не всегда позволяет убрать посредника. Скорее, новая технология решает проблемы и/или использует возможности, которые были упущены при создании существующих централизованных систем. Увы, в блокчейн остались и серьезные проблемы, связанные с его информационной безопасностью…

А вот с этого места, пожалуйста, подробнее. Мы часто слышим, что блокчейн — это панацея, панацея от хакеров и безопасная технология для учета любых транзакций любого бизнеса. А оказывается это один из мифов, которые его сопровождают. Также, как и миф о том, что блокчейн широко распространен…

Опасаться угроз информационной безопасности надо всегда, но не надо отказываться по этой причине от внедрения новых технологий. Практически все новые технологии содержат и новые риски, и новые угрозы, которые неизвестны заранее даже самим разработчикам. Эти угрозы устраняются постепенно в ходе промышленной эксплуатации технологии. Например, та же проблема, связанная с хищением закрытых ключей. Суть ее в следующем. В блокчейн цифровые активы и средства его защиты объединены в единую зашифрованную структуру — токен. Украсть цифровой актив можно, если знаешь секретный код — закрытый ключ владельца токена. Закрытый ключ уязвимым, если он хранится на листе бумаге, в памяти компьютера или в облаке. Для безопасного хранения ключей чаще всего используют специальное ПО, называемое онлайн-кошельками. Такой сервис предоставляют криптобиржи. Онлайн-кошельки удобны, но не безопасны — большие суммы хранить в них не рекомендуется. Существуют аппаратные кошельки (напоминающие по виду флешки), однако, и они уязвимы…

Что же происходит с биткоинами, после кражи ключей у их владельца?

Как только ключи украдены, хакер незамедлительно монетизирует актив, причем злонамеренная транзакция обычно необратима и анонимна. Онлайн-службы бирж, хранящие закрытые ключи — лакомый кусочек для хакеров. В качестве примера приведу гонконгскую криптовалютную биржу Bitfinex, со счетов которой украли сумму, эквивалентную 72 млн долларов. Если атака на хранилище криптокошельков затруднена, то в ход идут вирусные программы и участников сети заражают вредоносным ПО, которое "ищет" ключи.

То, что ключи стали слабым местом, интуитивно понятно. Все эти PIN-коды и номера банковских карт хакеры тоже постоянно атакуют, а ведь они, по сути, являются ключами доступа, но уже к банковским счетам — вот и в криптовалютных блокчейнах возникла схожая проблема. Но есть ли универсальный способ надежно защитить ключи? Ведь, даже если хранить ключи на бумажке или вообще в голове, то все равно придется их когда-то загружать в сеть и, возможно, в этот важный момент подвергнуться атаке злоумышленников? Существует ли универсальный способ надежного хранения и использования ключей, который можно рекомендовать читателям?

Сегодня многие уже используют HSM (hardware security module) для защиты и управления цифровыми ключами.

Тимур Аитов: Плюсы блокчейна перевешивают риски.

HSM — это криптопроцессор, который создает, защищает и сохраняет ключи. Например, HSM, размещенные в банковских центрах обработки данных, проверяют PIN-коды карт каждый раз, когда клиент снимает наличные деньги в банкомате. Использование HSM для защиты блокчейнов, цифровых кошельков и других приложений от хакеров может обеспечить надежную и защищенную вычислительную среду.

Что делает HSM настолько безопасным?

В обычном онлайн-кошельке все смешано — в одном приложении находятся и код доступа, и бизнес-логика, и криптография. Это опасно, а злоумышленник может использовать уязвимости

для кражи ключей. Если ключи "хранит" HSM, то злоумышленнику надо либо обладать правами администратора и получить доступ к данным до их шифрования, либо иметь физический доступ к HSM. А это делает атаку сложной и поэтому невыгодной для хакера.

Раньше HSM из-за высокой стоимости использовались только организациями, в последнее время появилась специальная категория защищенных ПК, которые поставляются со встроенным HSM и требуют двух факторов аутентификации (ключа и пароля), чтобы неавторизованные пользователи не могли получать доступ к устройству. Кроме того, эти ПК имеют антивандальную защиту от физических атак, а закрытый ключ автоматически стирается, если какой-либо из физических или логических элементов управления ПК нарушен. Использование таких ПК вместо цифровых кошельков обеспечивает надежную защиту цифровых активов.

Хакеры у нас воруют не только деньги и криптовалюту. Они стараются украсть и конфиденциальную информацию — я имею в виду наши персональные данные, которые, оказавшись в блокчейне, могут стать доступными всем участникам, в том числе, и злоумышленникам. Что здесь предлагает блокчейн для надежной защиты, поскольку уже идут разговоры о том, что на блокчейн надо перекладывать наши трудовые книжки?

Конфиденциальность персональных данных действительно стала проблемой, утечек, по-прежнему, много во всем мире. В странах ЕС в мае этого года вступил в силу специальный Свод законов о регулировании персональных данных (GDPR), причем во всех 28 странах ЕС единовременно. GDPR предусматривает огромные штрафы за компрометацию ПД или отсутствие согласия гражданина ЕС на обработку и хранение его ПД. По замыслу разработчиков, нормы GDPR должны предоставить гражданам ЕС "полный и окончательный контроль над своими персональными данными". Саму категорию ПД законодатели существенно расширили — например, включили в нее онлайн-идентификаторы типа IP-адресов и иные "анонимизирующие" идентификаторы, если они позволяют легко определить владельца ПД. Нестыковок GDPR с принципами блокчейн пока много. Например, безотзывность транзакций блокчейн уже противоречит нормам GDPR, которые, напомню, дают гражданину право менять провайдера и забирать у него в течение месячного срока в подходящем формате все, что он собрал. Нормы включают право требовать удалить свои ПД, включая ссылки на них у третьих лиц ("право на забвение"). Все перечисленное не только проблема публичных блочейн-цепочек, но и приватных блокчейнов, в которых данные также не могут быть просто так удалены.

А есть ли у вас какие-то рекомендации на этот счет?

Радикального решения нет. Чтобы соблюсти требования GDPR, оператор может хранить ПД или ссылку на эти данные вне блокечейн-сети — с их соответствующей криптозащитой. Хранение вне сети подразумевает, что ПД хранятся самими гражданами или в существующих централизованных системах. Однако хранение данных вне сети снижает прозрачность и увеличивает риск краж, поскольку информация распространяется по нескольким каналам.

В заключение по поводу всего вашего отношения к блокчейн — что в нем больше: плохого или хорошего? И как все его потенциальные преимущества — не перевешивают ли их риски?

Блокчейн хорош, если построен правильно. В том числе, с точки зрения его информационной безопасности. Всего этого добиться можно. Безопасность обеспечивают надежная архитектура ИТ-систем, использование безопасных сред разработки программ, эффективные политики безопасности рабочих процессов. В сегодняшнем финтехе разрабатываемая надзорная и нормативная база призваны поддерживать инновации, обеспечивая стабильность, защиту потребителей и необходимую конкуренцию. А все новые цифровые продукты и услуги должны разрабатываться с соблюдением требований законодательства, кибербезопасности и конфиденциальности ПД — причем с самого начала процесса их разработки. Этого, кстати, требует и GDPR

Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы криптобиржи криптовалюты
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение эксперта
Тимур Аитов: Плюсы блокчейна перевешивают риски
Формула небес
Компанию Apple основали масоны
Православие
У Бога дублей не бывает
Новости Все >
Проспаться бы ему: Порошенко поклялся захватить Ялту
Хитрить по-русски: сочинец переделал сплошную разметку под себя
Россия поиздевалась над "звездным десантом" США
"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США
Дым и осколки: В США перехвачен угнанный авиалайнер
Ранимым британским студентам запретят читать жестокого Достоевского
Украинцы терпят издевательства в Европе
ВТО приняла сторону РФ в споре по третьему энергопакету
В Италии вновь появились "отец" и "мать"
Найдено средство, которое помогает много есть и не толстеть
Сейчас читают
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР? Видео 
На Украине начался цыганский геноцид?
Украина
На Украине начался цыганский геноцид? Видео 
Паспорт за час? Это реально!
Как отстоять права
Паспорт за час? Это реально! Видео 
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали Видео 
Новые русские фильмы 2017, которые кто-то "проспал"
Отдых
Новые русские фильмы 2017, которые кто-то "проспал"
Читательский топ
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Черному морю предсказали неминуемую гибель
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Новые санкции убьют США, а не Россию
Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе

В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"

Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Пенсионная реформа - путь к краху России
Регуляторы
Пенсионная реформа - путь к краху России
Мир
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
США и Канада
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Бизнес
Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма

Заставить олигархов делиться сверхдоходами - это необходимое, но недостаточное условие для проведения экономических реформ в РФ, сказал "Правде.Ру" эксперт.

Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Власть
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Украина
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Украина
Угрожали казнить: Светлана Алексиевич отменила выступление на Украине
Власть
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе

В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"

Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Простуженных детей не пустят в детсад и школы
Здоровье
Простуженных детей не пустят в детсад и школы
Мир
Фрегат ВМФ России условно утопил мощнейшую подлодку США
Культура
Памятник Рихарду Зорге установят во Владивостоке
Соломон Соловьев Компанию Apple основали масоны Соломон Соловьев Любовь Степушова Найден "жареный петух", который клюнет Америку Любовь Степушова Сергей Костин Пентхаус для крыс, или Сколько стоят помойки всей Москвы Сергей Костин
Комментарии
Проспаться бы ему: Порошенко поклялся захватить Ялту
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Планы США по созданию космовойск подняли на смех
Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма
Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Черному морю предсказали неминуемую гибель
Украинская писательница назвала детей Донбасса врагами
Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма
"Пенсионный" референдум: спасение или фарс?
Ростовская область: купить квартиру стало проще
Найдено средство, которое помогает много есть и не толстеть
В Италии вновь появились "отец" и "мать"
СМИ Китая: в делах с русскими надо быть осторожными
ВТО приняла сторону РФ в споре по третьему энергопакету
Украинцы терпят издевательства в Европе
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
США и Канада
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"

Новый пакет санкций, который анонсирован Соединенными Штатами в адрес России, породил дискуссию: российская элита благословила Путина даже на войну с Америкой.

Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Как промывают мозги химическим оружием
Мир
Как промывают мозги химическим оружием
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
США и Канада
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
На Украине начался цыганский геноцид?
Украина
На Украине начался цыганский геноцид?
"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций
США и Канада
"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций
Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану
Южная Америка
Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
Мир
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Украина
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Новости Грузии
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве
Ближний Восток
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ