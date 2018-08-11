Тимур Аитов: Плюсы блокчейна перевешивают риски

Сегодня много говорим о блокчейне, провозгласили его чуть ли не основой цифровой экономики. Тем не менее, уже существует определенное недоверие к работе некоторых приложений блокчейна — прежде всего, криптовалютам. СМИ сообщают о многочисленных взломах криптобирж, у пользователей пропадают "секретные" ключи для управления криптокошельками и т. д. Так ли безопасен блокчейн, как в этом убеждают нас его евангелисты? Надежно ли защищен? И действительно ли хорош для цифровой экономики?

С этими вопросами мы обратились к эксперту, кандидату физико-математических наук, заместителю генерального директора группы компаний "Программный Продукт", зампреду подкомитета ТПП РФ по платежным инструментам и информационной безопасности Тимуру Аитову.

К: Для начала общий вопрос — что такое блокчейн и как он работает? Действительно ли способен убрать многочисленных "посредников" с рынка и разрешить проблемы, которые сопровождают работу существующих централизованных систем учета? Есть ли недостатки у новой технологии?

Блокчейн — цифровой реестр, его часто называют книгой. В "книге" хранится в неизменном виде хронологическая последовательность транзакций, произошедших в компьютерной сети. Записи транзакций сохраняются в виде укрупненных структур — блоков. Над созданием блоков добровольно работают "майнеры", имеющие для этого необходимые вычислительные ресурсы. Новые блоки связывают с предыдущими блоками с тем, чтобы не произошла подмена транзакций. Принцип формирования блоков (и единый взгляд участников на эту процедуру — так называемый консенсус) различны для разных блокчейн-платформ.

Демократичность алгоритма создания цепочек блоков обеспечивает доверие участников сети друг к другу, эти участники, чаще всего, незнакомы и, более того, анонимны. Участники верят компьютерной процедуре — и это позволяет сторонам регистрировать любые транзакции без использования посредника или контролирующих органов. На базе блокчейн, например, уже предложены совершенно новые механизмы проведения финансовых транзакций — без какого-либо участия банков или специализированных платежных систем.

Тем не менее, пришло и понимание, что блокчейн не во всех случаях эффективен и не всегда позволяет убрать посредника. Скорее, новая технология решает проблемы и/или использует возможности, которые были упущены при создании существующих централизованных систем. Увы, в блокчейн остались и серьезные проблемы, связанные с его информационной безопасностью…

А вот с этого места, пожалуйста, подробнее. Мы часто слышим, что блокчейн — это панацея, панацея от хакеров и безопасная технология для учета любых транзакций любого бизнеса. А оказывается это один из мифов, которые его сопровождают. Также, как и миф о том, что блокчейн широко распространен…

Опасаться угроз информационной безопасности надо всегда, но не надо отказываться по этой причине от внедрения новых технологий. Практически все новые технологии содержат и новые риски, и новые угрозы, которые неизвестны заранее даже самим разработчикам. Эти угрозы устраняются постепенно в ходе промышленной эксплуатации технологии. Например, та же проблема, связанная с хищением закрытых ключей. Суть ее в следующем. В блокчейн цифровые активы и средства его защиты объединены в единую зашифрованную структуру — токен. Украсть цифровой актив можно, если знаешь секретный код — закрытый ключ владельца токена. Закрытый ключ уязвимым, если он хранится на листе бумаге, в памяти компьютера или в облаке. Для безопасного хранения ключей чаще всего используют специальное ПО, называемое онлайн-кошельками. Такой сервис предоставляют криптобиржи. Онлайн-кошельки удобны, но не безопасны — большие суммы хранить в них не рекомендуется. Существуют аппаратные кошельки (напоминающие по виду флешки), однако, и они уязвимы…

Что же происходит с биткоинами, после кражи ключей у их владельца?

Как только ключи украдены, хакер незамедлительно монетизирует актив, причем злонамеренная транзакция обычно необратима и анонимна. Онлайн-службы бирж, хранящие закрытые ключи — лакомый кусочек для хакеров. В качестве примера приведу гонконгскую криптовалютную биржу Bitfinex, со счетов которой украли сумму, эквивалентную 72 млн долларов. Если атака на хранилище криптокошельков затруднена, то в ход идут вирусные программы и участников сети заражают вредоносным ПО, которое "ищет" ключи.

То, что ключи стали слабым местом, интуитивно понятно. Все эти PIN-коды и номера банковских карт хакеры тоже постоянно атакуют, а ведь они, по сути, являются ключами доступа, но уже к банковским счетам — вот и в криптовалютных блокчейнах возникла схожая проблема. Но есть ли универсальный способ надежно защитить ключи? Ведь, даже если хранить ключи на бумажке или вообще в голове, то все равно придется их когда-то загружать в сеть и, возможно, в этот важный момент подвергнуться атаке злоумышленников? Существует ли универсальный способ надежного хранения и использования ключей, который можно рекомендовать читателям?

Сегодня многие уже используют HSM (hardware security module) для защиты и управления цифровыми ключами.

HSM — это криптопроцессор, который создает, защищает и сохраняет ключи. Например, HSM, размещенные в банковских центрах обработки данных, проверяют PIN-коды карт каждый раз, когда клиент снимает наличные деньги в банкомате. Использование HSM для защиты блокчейнов, цифровых кошельков и других приложений от хакеров может обеспечить надежную и защищенную вычислительную среду.

Что делает HSM настолько безопасным?

В обычном онлайн-кошельке все смешано — в одном приложении находятся и код доступа, и бизнес-логика, и криптография. Это опасно, а злоумышленник может использовать уязвимости

для кражи ключей. Если ключи "хранит" HSM, то злоумышленнику надо либо обладать правами администратора и получить доступ к данным до их шифрования, либо иметь физический доступ к HSM. А это делает атаку сложной и поэтому невыгодной для хакера.

Раньше HSM из-за высокой стоимости использовались только организациями, в последнее время появилась специальная категория защищенных ПК, которые поставляются со встроенным HSM и требуют двух факторов аутентификации (ключа и пароля), чтобы неавторизованные пользователи не могли получать доступ к устройству. Кроме того, эти ПК имеют антивандальную защиту от физических атак, а закрытый ключ автоматически стирается, если какой-либо из физических или логических элементов управления ПК нарушен. Использование таких ПК вместо цифровых кошельков обеспечивает надежную защиту цифровых активов.

Хакеры у нас воруют не только деньги и криптовалюту. Они стараются украсть и конфиденциальную информацию — я имею в виду наши персональные данные, которые, оказавшись в блокчейне, могут стать доступными всем участникам, в том числе, и злоумышленникам. Что здесь предлагает блокчейн для надежной защиты, поскольку уже идут разговоры о том, что на блокчейн надо перекладывать наши трудовые книжки?

Конфиденциальность персональных данных действительно стала проблемой, утечек, по-прежнему, много во всем мире. В странах ЕС в мае этого года вступил в силу специальный Свод законов о регулировании персональных данных (GDPR), причем во всех 28 странах ЕС единовременно. GDPR предусматривает огромные штрафы за компрометацию ПД или отсутствие согласия гражданина ЕС на обработку и хранение его ПД. По замыслу разработчиков, нормы GDPR должны предоставить гражданам ЕС "полный и окончательный контроль над своими персональными данными". Саму категорию ПД законодатели существенно расширили — например, включили в нее онлайн-идентификаторы типа IP-адресов и иные "анонимизирующие" идентификаторы, если они позволяют легко определить владельца ПД. Нестыковок GDPR с принципами блокчейн пока много. Например, безотзывность транзакций блокчейн уже противоречит нормам GDPR, которые, напомню, дают гражданину право менять провайдера и забирать у него в течение месячного срока в подходящем формате все, что он собрал. Нормы включают право требовать удалить свои ПД, включая ссылки на них у третьих лиц ("право на забвение"). Все перечисленное не только проблема публичных блочейн-цепочек, но и приватных блокчейнов, в которых данные также не могут быть просто так удалены.

А есть ли у вас какие-то рекомендации на этот счет?

Радикального решения нет. Чтобы соблюсти требования GDPR, оператор может хранить ПД или ссылку на эти данные вне блокечейн-сети — с их соответствующей криптозащитой. Хранение вне сети подразумевает, что ПД хранятся самими гражданами или в существующих централизованных системах. Однако хранение данных вне сети снижает прозрачность и увеличивает риск краж, поскольку информация распространяется по нескольким каналам.

В заключение по поводу всего вашего отношения к блокчейн — что в нем больше: плохого или хорошего? И как все его потенциальные преимущества — не перевешивают ли их риски?

Блокчейн хорош, если построен правильно. В том числе, с точки зрения его информационной безопасности. Всего этого добиться можно. Безопасность обеспечивают надежная архитектура ИТ-систем, использование безопасных сред разработки программ, эффективные политики безопасности рабочих процессов. В сегодняшнем финтехе разрабатываемая надзорная и нормативная база призваны поддерживать инновации, обеспечивая стабильность, защиту потребителей и необходимую конкуренцию. А все новые цифровые продукты и услуги должны разрабатываться с соблюдением требований законодательства, кибербезопасности и конфиденциальности ПД — причем с самого начала процесса их разработки. Этого, кстати, требует и GDPR