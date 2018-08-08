Бутерин и директор Binance рассуждают о централизации

Во время интервью на конференции Tech Crunch Sessions: Blockchain 2018, основатель Ethereum, Виталик Бутерин выразил свои надежды на то, что "централизованные криптобиржи однажды сгорят в аду", а также с большим энтузиазмом отозвался об их противоположности — децентрализованных биржах.

Полные пыла и злобы комментарии от Бутерина звучали на протяжении всего обсуждения централизованных криптобирж, которые "узурпируют власть на рынке", и единолично решают, каким токенам "выйти в свет, а каким — кануть в лету", что происходит лишь после того, как создатели платят бирже "от 10 до 15 миллионов долларов комиссии за возможность размещения продукта в списке".

Комментарии Бутерина вызвали явную конфронтацию в криптосообществе, и свой ответ ему также дал и основатель Binance, Чанпен "CZ" Жоу в Twitter.

Жоу начал с того, что указал Бутерину на некоторые неточности в его аргументах:

"Не существует абсолютной децентрализации. Проекты создаются командами разработчиков, а значит, имеют некоторую долю централизации. Сегодня, у Виталика, наверное, больше всего той самой власти, о которой он говорит. Этой власти у него даже больше, чем у кого-либо ещё во всей индустрии, и он пользуется ей для того, чтобы выступать советником для многих проектов, чем помогает им вершить свою судьбу, ну, или, по крайней мере, приводит их ICO-проекты к процветанию".

Жоу также заметил, что "более децентрализованный — не значит более защищённый", что было также отражено в недавнем взломе децентрализованной криптобиржи Bancor, в ходе которого было украдено $12 миллионов в эквиваленте Ethereum, а также в ходе фишинговой атаки на EtherDelta, произошедшей в прошлом году.

Когда Жоу поделился своим мнением в Twitter, Бутерин решил не отвечать на него публично, а вместо того ударился в полемику с французской криптобиржей, Blockchain. io, которая спросила его о том, поможет ли им их "децентрализованная опция регулирования" перебраться из ада в чистилище.

Ко всеобщему удивлению, Бутерин ответил на французском:

"Это уже намного лучше, чем просто централизованная криптобиржа, но этот шаг всё же не решает другую проблему — проблему того, что централизованные криптобиржи имеют слишком много власти над рынком и вольны выбирать, какие из криптовалют могут развиваться, а какие — нет и т. д."

Затем, Виталик добавил:

"В целом, я считаю, что это очень хорошая идея, и я надеюсь, что больше криптобирж последуют вашему примеру, став полу-централизованными".

IDEX, одна из наиболее известных полу-централизованных криптобирж, заявляет, что они обладают преимуществами от предприятий обоих типов, а сама криптобиржа, тем временем, находится на 91 месте среди криптобирж по объёмам торговли за 24 часа.

Стоит также отметить, что помимо IDEX существует ещё несколько других децентрализованных криптобирж, которые входят в топ-100 по дневному обороту, а верхушку чарта уверенно занимают строго централизованные криптобиржи.

Очевидно, что для того, чтобы получить широкое признание, децентрализованным криптобиржам придётся преодолеть огромный путь, а также, стоит упомянуть, что и Бутерин, и Жоу, по всей видимости, пришли к общему соглашению, что децентрализованные криптобиржи — компании будущего.

В марте, Binance анонсировали запуск децентрализованной криптобиржи, с общедоступным блокчейном:

"Централизованные и децентрализованные криптобиржи будут сосуществовать в недалёком будущем, дополняя друг друга, но, при этом, имея огромную независимость".

В ближайшем будущем, наверное, мы увидим, как централизованные криптобиржи сменяются на биржи гибридного типа, подобно IDEX и Blockchain. io.

Постепенная гибридизация необходима широкому сообществу, поскольку это прямо отразится на всём крипторынке, и равномерно распределит власть, которая, по мнению многих, находится в руках у централизованных гигантов.